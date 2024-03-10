創意海鮮粥！高雄「粉紅色海鮮粥」天然食材無人工添加必嚐鮮

位於高雄苓雅區「加樂小廚」，以澎湖海鮮為主打吸引饕客的注意，加上家常料理招牌菜包括粉紅色海鮮粥，無添加色素倚靠天然仙人掌染色的粥，一吃就會愛上。住在高雄的讀者準備衝一波了。

圖／加樂小廚臉書粉專

因此，來店用餐真的必須試試招牌海鮮粥，以潮式砂鍋方式烹煮，與一般海鮮湯淋飯不同，煨煮生米質地糯而香。另一美食「金瓜米苔目」也是店內人氣美食，主打採用純米製作，口感富有咬勁，搭配濃滑南瓜醬汁，甘甜南瓜口感配上彈牙的米苔目，保證令人回味無窮。

圖／加樂小廚臉書粉專

高雄「加樂小廚」致力將澎湖海鮮風味精緻化創新呈現，希望無論幾人用餐都能保有對美食的熱愛，配上質感裝潢，是所有年齡層的讀者都會愛上的美食，趕快朝聖試試看囉！

圖／加樂小廚臉書粉專

圖／加樂小廚臉書粉專

加樂小廚

營業時間:11:00~14:00；17:00~21:00

地址：高雄市苓雅區青年一路1-18號

電話：07-713-0113