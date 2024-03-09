終於要回來了！ 日本超人氣漢堡排「挽肉と米」3／12插旗台北華山 開幕首周訂位已搶空
日本人氣漢堡排「挽肉と米」要重新回歸了！挽肉と米台北華山店將於3/12重新開幕，新店面選址在niko bakery華山店旁邊，並同樣訂於每週五9點開放訂位，目前查看線上訂位資訊，首周預約已全數搶空，看得出來人氣依舊不減！
被稱作日本最強直火漢堡排「挽肉と米」，2020年6月於東京吉祥寺開幕後，陸續強力拓點，並於2023年7月登台時，成功刮起一陣旋風，但開幕半年時間，就緊急宣佈因現址路寬限制需暫停營業，執行搬遷計畫，2024年3月於華山重新開幕。
近日晚間「挽肉と米」宣布，全新店面已準備完畢，將插旗台北中正區華山文創園區，3月12日新開幕，並同樣完全使用線上訂位，於每周五早上9點，開放下周二至周日的座位訂位，不接受現場排隊、電話登記，且須提早10分鐘抵達現場。
「挽肉と米」代理商也是富錦樹集團創辦人吳羽傑亦表示，這一次的店裝設計，除了加大劇場型的座位外，更增加了其他設計亮點，此外，未來除了立足於台北，還會有台中及台南展新店計畫，歡迎路面店房東或商場前來洽詢合作，將優先考慮拓點。
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