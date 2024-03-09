終於要回來了！ 日本超人氣漢堡排「挽肉と米」3／12插旗台北華山 開幕首周訂位已搶空

日本人氣漢堡排「挽肉と米」要重新回歸了！挽肉と米台北華山店將於3/12重新開幕，新店面選址在niko bakery華山店旁邊，並同樣訂於每週五9點開放訂位，目前查看線上訂位資訊，首周預約已全數搶空，看得出來人氣依舊不減！

「挽肉と米」引發全台灣的漢堡排熱潮。本報資料照片

「挽肉と米」重新開放線上訂位，開幕首周全數售罄。圖／翻攝挽肉と米 線上訂位網站

被稱作日本最強直火漢堡排「挽肉と米」，2020年6月於東京吉祥寺開幕後，陸續強力拓點，並於2023年7月登台時，成功刮起一陣旋風，但開幕半年時間，就緊急宣佈因現址路寬限制需暫停營業，執行搬遷計畫，2024年3月於華山重新開幕。

近日晚間「挽肉と米」宣布，全新店面已準備完畢，將插旗台北中正區華山文創園區，3月12日新開幕，並同樣完全使用線上訂位，於每周五早上9點，開放下周二至周日的座位訂位，不接受現場排隊、電話登記，且須提早10分鐘抵達現場。

挽肉と米的漢堡排均採現場炭烤，並會依照顧客用餐進度調整上菜速度。記者陳睿中／攝影

「挽肉と米」代理商也是富錦樹集團創辦人吳羽傑亦表示，這一次的店裝設計，除了加大劇場型的座位外，更增加了其他設計亮點，此外，未來除了立足於台北，還會有台中及台南展新店計畫，歡迎路面店房東或商場前來洽詢合作，將優先考慮拓點。