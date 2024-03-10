加3元多3樣！高CP值牛排館「銅板放大術」優惠整個月 3元爽吃酥皮濃湯、沙拉甜點
牛排名店抗漲！四月起電價漲民眾苦哈哈，質感牛排館「瀧厚炙燒熟成牛排」特別推出「加3元送3樣」的美味好康撫慰你的心和胃，酥皮濃湯、經典沙拉與療癒甜點加3元就能開動，這麼佛心的優惠當然要好好把握。
知名連鎖牛排館「瀧厚炙燒熟成牛排」各分店在Google擁有4.5分以上的高評價，不少網友都大讚它的「高CP值」。即日起至3/31，更是祭出「銅板放大術」超佛優惠，活動期間點用指定主餐「菲力牛排」或「主廚鴨胸」，出示會員身分加3元即可升級多享用酥皮濃湯、經典沙拉及香濃甜點等三種餐品（原價109元）。其中「主廚鴨胸」特別受到顧客推薦，許多人一吃驚豔就愛上了。
此外，除了3月有銅板加購優惠外，加入會員可享專屬好禮、獨家生日禮和多種優惠，入會後到店用餐只要報電話就能快速集點。身為肉食控的你一定要精打細算，優惠開吃炫起來。
瀧厚炙燒熟成牛排 3月優惠活動資訊
活動日期：即日起～3/31
優惠內容：活動期間到瀧厚點用菲力牛排或主廚鴨胸，出示會員身分加3元即多酥皮濃湯、經典沙拉及香濃甜點等品項
粉絲專頁：https://www.facebook.com/longhou.steakhouse
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