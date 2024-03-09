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南部粉絲衝一波！「卡娜赫拉的小動物」快閃高雄 必踩6大打卡點、近20款新週邊開賣 拉你開美食趴粉嫩迎春天
兔兔跟P助聽到南部粉絲的敲碗聲囉～【卡娜赫拉的小動物-快樂小廚房】從3/7到4/16、一個多月的時間要在高雄統一時代百貨跟大家迎接春天，現場有廚房主題的六大超萌打卡點，今年的新款週邊也沒有缺席，絕對讓粉絲買好買滿，最特別的還有龍年存錢筒，要幫大家看好荷包裡的錢錢不飛走，是不是該去看看小動物們啦？
粉紅兔兔和P助這回當起廚師、大秀廚藝，端出甜點、蛋糕在高雄時代百貨迎接客人，從快樂小廚房的「主視覺」到「快樂廚房迎賓區」的大扭蛋區，緊接著是「小廚師做甜點」、「浪漫幸福下午茶」、「翻轉吧鬆餅區」、「快樂廚師上菜囉」等六個打卡點，帶著大家來場快樂的美食趴。週邊部分也因應這次的小廚房主題，推出便當盒、隔熱墊、馬克杯、陶瓷杯墊等生活或是下廚會用到的實用小物。
除了廚房用品之外，還有外出必備的卡套、皮革鏡、飲料提袋等等，也都在這次新週邊的名單中，從頭到尾都交給兔兔和P助就對了！最特別的還有兔兔和P助龍年造型的存錢筒，讓手拿開運紅色吉祥扇的兔兔和P助幫大家守護龍年的財運，荷包不失血就靠牠們了！
卡娜赫拉的小動物－快樂小廚房
日期：3/7～4/16
地點：統一時代百貨 高雄店1樓(高雄市前鎮區中華五路789號)
營業時間：週一～週四11：00～22：00；週五及假日前一天11：00～22：30
週六及連續假日10：30～22：30；週日及假日10：30～22：00
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