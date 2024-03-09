快訊

法國羽賽／4個賽末點遭球后安洗瑩化解 戴資穎讓出決賽門票

明短暫回溫一天 下周又有冷空氣報到、全台有雨

重機騎士捲公車輪下當場喪命 連結雙北光復橋內側車道雙向封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南部粉絲衝一波！「卡娜赫拉的小動物」快閃高雄 必踩6大打卡點、近20款新週邊開賣 拉你開美食趴粉嫩迎春天

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

兔兔跟P助聽到南部粉絲的敲碗聲囉～【卡娜赫拉的小動物-快樂小廚房】從3/7到4/16、一個多月的時間要在高雄統一時代百貨跟大家迎接春天，現場有廚房主題的六大超萌打卡點，今年的新款週邊也沒有缺席，絕對讓粉絲買好買滿，最特別的還有龍年存錢筒，要幫大家看好荷包裡的錢錢不飛走，是不是該去看看小動物們啦？

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

粉紅兔兔和P助這回當起廚師、大秀廚藝，端出甜點蛋糕在高雄時代百貨迎接客人，從快樂小廚房的「主視覺」到「快樂廚房迎賓區」的大扭蛋區，緊接著是「小廚師做甜點」、「浪漫幸福下午茶」、「翻轉吧鬆餅區」、「快樂廚師上菜囉」等六個打卡點，帶著大家來場快樂的美食趴。週邊部分也因應這次的小廚房主題，推出便當盒、隔熱墊、馬克杯、陶瓷杯墊等生活或是下廚會用到的實用小物。

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

除了廚房用品之外，還有外出必備的卡套、皮革鏡、飲料提袋等等，也都在這次新週邊的名單中，從頭到尾都交給兔兔和P助就對了！最特別的還有兔兔和P助龍年造型的存錢筒，讓手拿開運紅色吉祥扇的兔兔和P助幫大家守護龍年的財運，荷包不失血就靠牠們了！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

卡娜赫拉的小動物－快樂小廚房

日期：3/7～4/16

地點：統一時代百貨 高雄店1樓(高雄市前鎮區中華五路789號)

營業時間：週一～週四11：00～22：00；週五及假日前一天11：00～22：30

週六及連續假日10：30～22：30；週日及假日10：30～22：00

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

編輯推薦

下午茶 甜點 蛋糕 鬆餅

相關新聞

南部粉絲衝一波！「卡娜赫拉的小動物」快閃高雄 必踩6大打卡點、近20款新週邊開賣 拉你開美食趴粉嫩迎春天

兔兔跟P助聽到南部粉絲的敲碗聲囉～【卡娜赫拉的小動物-快樂小廚房】從3/7到4/16、一個多月的時間要在高雄統一時代百貨跟大家迎接春天，現場有廚房主題的六大超萌打卡點，今年的新款週邊也沒有缺席，絕對讓粉絲買好買滿，最特別的還有龍年存錢筒，要幫大家看好荷包裡的錢錢不飛走，是不是該去看看小動物們啦？

高雄捷運週邊美食，8家美食餐廳大公開，特色異國風味和老眷村人情味！

高雄捷運紅線上最熱鬧的巨蛋站和世運站，因為高雄巨蛋以及漢神巨蛋購物廣場的落成與世運主場館舉辦演唱會的關係，相對帶動了這一區的蓬勃發展。尤其是巨蛋站位於北高雄人潮聚集的熱鬧商圈，周圍鄰近地區也都有相當多美食餐廳林立，成為了高雄美食一級戰區。世運站每當舉辦演唱會，像近期開唱的OneRepublic共和世代、紅髮艾德、SUPER JUNIOR，都吸引大批人潮前往，外地來的人常會為不知該吃甚麼而煩惱。今天搜羅了8家高雄美食餐廳，無論是各式異國料理或在地美食，都能讓來高雄遊玩的朋友，輕鬆吃開心玩。

高CP無敵排餐！ 高雄小港「靠炙燒牛排」爽嗑鐵板麵、牛肉燥飯、自助吧無限供應吃到飽

udn走跳美食／吃貨閔爸 一家朋友力薦的牛排店，點一份排餐就讓你自助吧、熱食、湯品、飲料、冰品吃到飽。就是這間靠炙燒牛排大小通吃的高雄小港在地老字號平價牛排館，也是在地人極為推崇的牛排店，更是非

必點60元雞排超大超厚！「蘋果雞鹹酥雞」炸物選項樣樣大眾款 調味無敵一吃就愛上

udn走跳美食／吃貨閔爸 蘋果雞賣的是鹹酥雞，但好吃的不只是鹹酥雞，個人覺得他們的雞排更是必買高CP！ 想不到這蘋果雞鹹酥雞在高雄左營也有駐點，而且是店面，有別於其他兩間蘋果雞鹹酥雞夜市型

咬下去酥脆激汁！高雄濃厚日式咖哩 蔬果熬煮鮮甜超下飯

高雄巷弄內的木蘭咖哩，店面滿滿的日式風情，招牌日式咖哩主打全蔬果熬煮製成，天然甜味從濃厚的咖哩香氣中自然散發，一口咬下酥酥脆脆的炸物，不論是招牌炸豬排，或是大蝦、翅腿，鮮嫩多汁的肉質及外層裹上的麵衣，不油膩而是讓人吮指回味，真的超下飯！

屏東早午餐推薦！風味獨具鍋燒料理、營養豐富米斯拼盤必嚐

「米斯廚房屏東建豐總店」提供多樣化的早午餐，從經典的美式早餐、健康蔬食盤到創意滿分的異國料理，每一道菜都是由老闆精心製作，並使用當地小農的新鮮蔬果製作而成，搭配上悠閒放鬆的用餐空間，讓顧客在品嚐美食的同時，也能享受早晨愜意的時光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。