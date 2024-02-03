用咖啡開啟一日美好！ 前鎮老宅「杯咖啡豆行」 甜點愜意享用 自烘咖啡豆巷弄飄香

藏身在高雄前鎮中山二路旁巷弄裡的「杯咖啡豆行Bikafe」，為去年四月新開幕的咖啡館兼咖啡豆專賣店，原先以攤車方式出現在大眾面前的老闆夫婦，後在多方因素的考量下，決定將品牌的好味道搬進店面，以全新的老宅咖啡館姿態出現在客人面前！

▲深藏在小區裡的老屋外觀給人一股濃濃的神祕感，令不少人忍不住想入內一探究竟。

踏入店內，僅僅一眼就會被室內濃濃的老宅風貌特色所深深吸引，將原有的倉庫翻修成如今別具懷舊風格的裝潢意象。從外觀的神祕感到室內別有洞天的衝突感，店內的所有規劃、設計均為老闆夫婦自己構思而成，四處皆充斥著滿滿的畫面感，每一幀都給人復古、文青、知性的氣息。

店家與一般的巷弄咖啡館不同，除了提供咖啡飲品、手工甜點之外，另有提供各式各樣的咖啡豆周邊商品，與常見的周邊不同，品牌會將在店內深處新鮮現烘的咖啡豆精心包裝後直接擺上吧檯區旁的層架上，讓本身在家也會沖泡、研磨咖啡的愛好者得以有相當豐富的咖啡豆選擇。

▲層架上會將咖啡豆依照香氣調性、品種清楚分類。

▲堅果調與草本／木質調香氣的咖啡豆亦有提供，種類相當豐富！

▲另有販售常見的小包裝咖啡周邊及咖啡器具，有相關需求皆可向店家諮詢。

▲店家有提供QRCODE菜單系統，連結會詳細介紹品牌推出的咖啡豆產品與購買方式，若加入品牌的會員，只要消費即可享有點數回饋！

若本身為餐廳、飯店或是對咖啡有獨特追求的客人，店家也有提供幫客人做客製化的配方豆方案，針對預算所需、風味要求、美食搭配性，一一評估製作，避免與其他店家產生衝突性，做出深度區別。

▲店內深處的烘豆場所為老闆日常處理、篩選咖啡豆的空間。

店家提供的咖啡飲品主要分成擁有時下流行的特殊處理法製成的精選單品系列、從淺焙到深焙一應俱全的私藏配方系列、搭配風味佐料製成的職人特調系列，以及主打花草香氣的茶飲系列，四大類型的咖啡、茶飲任君挑選！

▲飲品菜單。（圖片來源：店家粉專）

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散發出鮮明漸層色彩的原味拿鐵，嚴選特製義式配方豆經特殊發酵處理法製成，原始咖啡香與鳳梨果酸香相互交織，絕妙的香氣層次令人沉醉不已！

品味咖啡，來份甜點妝點一下再適合不過！由老闆娘純手工、現場烘焙而成的甜點，大致分為冷藏甜點、費南雪、英式司康、比利時鬆餅、山型厚片土司五大系列，特別選用高級新鮮食材製成的手工甜點，皆為每日限量，晚到可就沒了！

▲甜點菜單。（圖片來源：店家粉專）

▲法式甜點界的人氣糕點經典原味費南雪，口感與香味都十分飽滿！

▲香草可麗露品嘗起來能感受到微微濕潤的口感體驗中帶點淡雅的香氣風味。

為了讓咖啡文化更加平易近人、貼心大眾生活，杯咖啡豆行Bikafe品牌為致力於推廣咖啡，每個月皆會舉辦一場自辦的咖啡分享會，每次的主題均有所不同，希望能讓喜愛咖啡的人前來交流、純粹心得分享，並以最直接的方式教會咖啡愛好者們或是初來乍到的客人們去學會品味咖啡、深度了解咖啡豆與其獨有的特色文化。

▲老闆解說畫面。（圖片來源：店家粉專）





【杯咖啡豆行Bikafe 】

營業地址：高雄市前鎮區中山二路66巷9弄2號

營業時間：10:30–16:00（周日、一公休）

店家電話：0906999167

粉絲專頁：https://www.facebook.com/bikafecafe





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