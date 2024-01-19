絕美夜光森林！ 屏東「奇幻大津」光影沉浸體驗 4大主題、14組山林幻獸夢幻亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將在1/23登場的「奇幻大津」光影沉浸體驗，連日來進行試燈，4大主題、14組燈光設計將夜間大津瀑布步道打造成夢幻秘境。

屏東縣政府表示，活動首三日高樹鄉民索票免費體驗，1/26起開放一般遊客購票入場，每日4梯次，最特別的夕陽限定場，還可飽覽夕照與夜間美景，邀請民眾一起踏上夜探山林瀑布的奇幻之旅。 大津瀑布白天到訪的山友如織，繼上週曝光「奇幻大津」活動內容後，遊客表示很期待感受不一樣的夜遊體驗。

文化處說，大津步道全程800公尺，全區沒電力，光順山道整配4條長850公尺的供電幹線，對策展團隊來說是高難度挑戰。

▲奇幻大津打造夜遊山林新體驗。 圖：屏東縣政府文化處／提供

▲夜間光環境襯托下的大津步道。 圖：屏東縣政府文化處／提供

文化處表示，為了避免影響山林自然生態，同時確保夜遊安全性，夜間照明不論水平與垂直照度都要兼顧，每個細節都要很小心，讓遊客可以安心慢遊。 沿途的光環境充滿屏東的族群特色和豐富文化，依「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」與「奇幻大津」4大主題，在不同山道環境更融入高樹夕陽、加蚋埔馬卡道文化和水芋等在地意象的地燈。

文化處說，「奇幻大津」活動於1/23~2/25，從17:00-21:00，每日4梯次，特別是在日落之前上山，可以遠眺滿天紅霞與屏東平原，然後體驗入夜後的大津瀑布兩種不同美景。

▲新豐國小與泰山國小學童一起共創的「奇妙花園」。 圖：屏東縣政府文化處／提供

▲遊客戴上奇幻龍角，一起踏上奇幻大津之旅。 圖：屏東縣政府文化處／提供

縣府於活動期間在步道入口慈津寶宮前廣場「大津小賣所」，攜手在地小農與店家共襄盛舉。另外，高樹鄉公所更加碼於2/12~2/14於新豐親水公園辦理市集活動，有最新鮮、最在地的優質農產，歡迎民眾來屏東從早玩到晚。

▲奇幻大津打造夜遊山林新體驗。 圖：屏東縣政府文化處／提供

這場奇幻旅程即將展開，1/25當天邀請屏東縣長周春米與出身高樹的暖男藝人溫昇豪一起為活動開箱。文化處說，活動購票並贈限量龍角燈、主視覺限定夜光貼紙及高樹特級蜜棗一顆。活動期間185縣道旁開闢活動專用臨時免費停車場供遊客停車。相關訊息請參閱「屏東縣政府文化處」官網及臉書，或查詢「奇幻大津」活動官網 https://www.dajin-fantasy.com.tw。

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