快訊

長輩愛用手機「又愛亂改APP」該買iPad孝親嗎？網掀戰曝這可能性

西門町五福大樓2樓陷火海 緊急疏散29人

獨家「蘋果咖啡」強勢登場！ 高雄精心手沖咖啡、專業烘豆推薦

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

當走進【晃晃咖啡】時，首先被迷人的悠閒氛圍所吸引。由一名烘豆師和一名咖啡師共同經營的咖啡廳，起初，家人只對即溶咖啡情有獨鍾，然而，一次品嚐自家烘焙、手沖的咖啡後，立刻沉醉於咖啡醇厚的滋味，這激起了創立一間咖啡廳的想法。

咖啡廳自開業以來，雖然歷時不長，但已吸引了許多忠實顧客。無論是上班族想在午休或下班後品嚐一杯香濃咖啡，學生放學後尋找寧靜之地完成報告，或是家庭主婦在附近採買完食材後想要放鬆片刻，都喜歡造訪【晃晃咖啡】。這裡不僅是品嚐美味咖啡的理想場所，更是各種生活場景中找到片刻寧靜的理想去處。

▲店家自製點心，搭配咖啡最對味。
▲店家自製點心，搭配咖啡最對味。

【晃晃咖啡】提供值得一提的服務，專為那些對咖啡風味和特性極為講究的顧客而設。店家提供四種不同的濾杯選擇，讓顧客可以親自選擇手沖咖啡的方式，細緻的呈現咖啡豆的風味及特色。

蘋果咖啡

肯亞涅里加泰希莊園咖啡，與蘋果汁混合後，構成了一種絕妙的味蕾饗宴。在攪拌之前，先品嚐上層深具魅力的肯亞涅里加泰希莊園咖啡，由中慢烘焙而成，保留了引人入勝的水果酸度，伴隨著清晰鮮明的水果風味。經過仔細品嚐後，特殊的茶葉質地浮現，帶來茶香和微妙的甜美。

當咖啡與底層的蘋果汁攪拌在一起，蘋果汁的甜味巧妙地與咖啡的酸度和苦味相融合，創造出一種奇妙的平衡，散發出令人難忘的風味。

晃醉拿鐵

此款飲品幽默的以「犯罪」的諧音命名，它融合了強烈的戰象咖啡和誘人的麥芽糖漿。攪拌後，咖啡散發出濃郁的焦糖和堅果香氣，仿若在品嚐威士忌般深邃，在口中散發出複雜卻又平衡的口感，這種獨特的混合令人不禁陶醉其中，慢慢品味每一絲醇厚，每一口都充滿了濃烈的韻味。

可頌鍋巴

在韓國掀起一股風潮的可頌鍋巴，在店裡也能品嚐！店家巧妙地將可頌塗抹上二砂糖後精心煎製，火候是關鍵，必須巧妙掌握，不致焦黑，才能呈現出外層焦糖酥脆的特色。經過火候的掌控，可頌鍋巴融合了蝴蝶酥和可頌的多層次酥脆口感，讓人回味不已，再配上店家精心調製的咖啡，一日的疲勞瞬間解放。

晃呼布丁

這道手工布丁是由雞蛋和牛奶精心製作而成，製程中不加一滴水，使其口感鮮明扎實。搭配焦糖液和鮮奶油，讓口感層次豐富。店家貼心的添加焦糖脆片，這些稍帶苦味的脆片恰到好處的調和了布丁甜膩的風味，將甜蜜和微苦完美融合，每一口都充滿著濃郁的奶香和酥脆的焦糖感，讓人品味後留下深刻的印象。

戚風蛋糕

店家精心調製的戚風蛋糕，以雞蛋、牛奶和麵粉輕柔烘焙而成，口感綿密，散發出樸實的香氣。搭配店家特製的鮮奶油及新鮮當季水果，蛋糕的鮮奶油奶香味濃郁迷人，而水果的清新甜美更添風味。每一口都像是在品嚐一份柔軟香濃的甜蜜滋味，讓人沉醉其中。當配上一杯香濃咖啡，這樣的美好享受完美的封存了時光中的某個美好瞬間。

想要喝杯好咖啡或是想品嚐下午茶，「晃晃咖啡」會是你最佳的選擇。

▲店家另有販售咖啡豆及濾掛咖啡。
▲店家另有販售咖啡豆及濾掛咖啡。

▲晃晃咖啡禮盒。
▲晃晃咖啡禮盒。


晃晃咖啡

店家地址：高雄市苓雅區武廟路208號

營業時間：10:00-21:30

店家電話：077110388

粉絲專頁：https://bit.ly/3TzvIXd


延伸閱讀//高雄道地日式拉麵！迷人松露拉麵超驚豔 必點舒肥雞腿超對味

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 可頌 水果

延伸閱讀

搶救市場？蘋果在陸罕見推促銷 iPhone最多省超2000元

鋼藍、亮黃、咖啡拿鐵色行李箱 點亮你的機場時尚穿搭

宜蘭「思源派出所」Cheers！ 和寂寞派出所分享一杯閒適的咖啡

咖啡控快補血！王策咖啡新春濾泡包禮盒 預購買10送1

相關新聞

獨家「蘋果咖啡」強勢登場！ 高雄精心手沖咖啡、專業烘豆推薦

喜歡前往咖啡廳的朋友們各有所愛，或許是對咖啡情有獨鍾，或喜歡甜點的誘惑；也可能是尋找一處寧靜之所，與自我獨處；又或者，渴望聽聽咖啡廳老闆分享咖啡的故事。【晃晃咖啡】提供多款手沖咖啡及精緻甜點，輕鬆自在的氛圍總是能俘獲每一位顧客的心。

絕美夜光森林！ 屏東「奇幻大津」光影沉浸體驗 4大主題、14組山林幻獸夢幻亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將在1/23登場的「奇幻大津」光影沉浸體驗，連日來進行試燈，4大主題、14組燈光設計將夜間大津瀑布步道打造成夢幻秘境。 屏東縣政府表示，活動首三日高樹鄉民索票免費體驗，1

2024歐風彩稻來襲 泰迪熊屏東走春大驚奇 

2024年熱帶農業博覽會今年將於2月3日至3月3日登場，為期一個月，將以萌翻大人小孩的「精典泰迪熊」為主題，攜手農業部農...

暖心也暖胃！盤點高雄岡山羊肉爐推薦，在地人最愛老字號八選

提到高雄岡山，大家應該首先想到羊肉吧？因為地形的緣故，早期岡山一帶的養羊人家很多，而土山羊被放牧在山坡野地，由於經常爬上爬下，土羊們的運動量充足，所以肌肉特別結實！時至今日，岡山處處都可見到羊肉料理店，且每一家都有各自的擁護者，如果不知道要吃哪一家的話，不妨與我們看看以下的高雄岡山美食：羊肉爐推薦！

高雄不能錯過的美食計畫！豐富澎派早午餐喚醒你的味蕾

開店已有8年【野餐計畫】，可說是許多高雄人的隱藏版美食，不管是店內、店外的裝潢布置，無不彰顯店家的用心，品牌獨家特色的季節性餐點、牛肉料理更是成功抓住許多饕客的味蕾，讓豐富多樣的早午餐伴隨愜意悠閒的環境，帶給你更多不一樣的美味驚喜。

2024屏東燈節開燈倒數！ 三大展區「必拍必打卡」

2024屏東燈節將在1月19日起在萬年溪、縣民公園以及勝利星村盛大登場，今年適逢龍年，燈飾除了融入生肖龍外，更以「無限之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。