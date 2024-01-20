獨家「蘋果咖啡」強勢登場！ 高雄精心手沖咖啡、專業烘豆推薦

當走進【晃晃咖啡】時，首先被迷人的悠閒氛圍所吸引。由一名烘豆師和一名咖啡師共同經營的咖啡廳，起初，家人只對即溶咖啡情有獨鍾，然而，一次品嚐自家烘焙、手沖的咖啡後，立刻沉醉於咖啡醇厚的滋味，這激起了創立一間咖啡廳的想法。

咖啡廳自開業以來，雖然歷時不長，但已吸引了許多忠實顧客。無論是上班族想在午休或下班後品嚐一杯香濃咖啡，學生放學後尋找寧靜之地完成報告，或是家庭主婦在附近採買完食材後想要放鬆片刻，都喜歡造訪【晃晃咖啡】。這裡不僅是品嚐美味咖啡的理想場所，更是各種生活場景中找到片刻寧靜的理想去處。

▲店家自製點心，搭配咖啡最對味。

【晃晃咖啡】提供值得一提的服務，專為那些對咖啡風味和特性極為講究的顧客而設。店家提供四種不同的濾杯選擇，讓顧客可以親自選擇手沖咖啡的方式，細緻的呈現咖啡豆的風味及特色。

蘋果咖啡

肯亞涅里加泰希莊園咖啡，與蘋果汁混合後，構成了一種絕妙的味蕾饗宴。在攪拌之前，先品嚐上層深具魅力的肯亞涅里加泰希莊園咖啡，由中慢烘焙而成，保留了引人入勝的水果酸度，伴隨著清晰鮮明的水果風味。經過仔細品嚐後，特殊的茶葉質地浮現，帶來茶香和微妙的甜美。

當咖啡與底層的蘋果汁攪拌在一起，蘋果汁的甜味巧妙地與咖啡的酸度和苦味相融合，創造出一種奇妙的平衡，散發出令人難忘的風味。

晃醉拿鐵

此款飲品幽默的以「犯罪」的諧音命名，它融合了強烈的戰象咖啡和誘人的麥芽糖漿。攪拌後，咖啡散發出濃郁的焦糖和堅果香氣，仿若在品嚐威士忌般深邃，在口中散發出複雜卻又平衡的口感，這種獨特的混合令人不禁陶醉其中，慢慢品味每一絲醇厚，每一口都充滿了濃烈的韻味。

可頌鍋巴

在韓國掀起一股風潮的可頌鍋巴，在店裡也能品嚐！店家巧妙地將可頌塗抹上二砂糖後精心煎製，火候是關鍵，必須巧妙掌握，不致焦黑，才能呈現出外層焦糖酥脆的特色。經過火候的掌控，可頌鍋巴融合了蝴蝶酥和可頌的多層次酥脆口感，讓人回味不已，再配上店家精心調製的咖啡，一日的疲勞瞬間解放。

晃呼布丁

這道手工布丁是由雞蛋和牛奶精心製作而成，製程中不加一滴水，使其口感鮮明扎實。搭配焦糖液和鮮奶油，讓口感層次豐富。店家貼心的添加焦糖脆片，這些稍帶苦味的脆片恰到好處的調和了布丁甜膩的風味，將甜蜜和微苦完美融合，每一口都充滿著濃郁的奶香和酥脆的焦糖感，讓人品味後留下深刻的印象。

戚風蛋糕

店家精心調製的戚風蛋糕，以雞蛋、牛奶和麵粉輕柔烘焙而成，口感綿密，散發出樸實的香氣。搭配店家特製的鮮奶油及新鮮當季水果，蛋糕的鮮奶油奶香味濃郁迷人，而水果的清新甜美更添風味。每一口都像是在品嚐一份柔軟香濃的甜蜜滋味，讓人沉醉其中。當配上一杯香濃咖啡，這樣的美好享受完美的封存了時光中的某個美好瞬間。

想要喝杯好咖啡或是想品嚐下午茶，「晃晃咖啡」會是你最佳的選擇。

▲店家另有販售咖啡豆及濾掛咖啡。

▲晃晃咖啡禮盒。





晃晃咖啡

店家地址：高雄市苓雅區武廟路208號

營業時間：10:00-21:30

店家電話：077110388

粉絲專頁：https://bit.ly/3TzvIXd





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