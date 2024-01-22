2024屏東燈節限定38天都熱鬧！三大展區「必拍必打卡」

2024萬年燈區－冉球。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024屏東燈節於1/19起在萬年溪、縣民公園以及勝利星村盛大登場，今年適逢龍年，燈飾除了融入生肖龍外，更以「無限之光」、「屏東天空之城」及「春暖花開．文資綻放」為主題，除了有高達15米高的「龍躍屏東」，結合煙霧機和雷射光效果律動，展現氣勢磅礡的龍身外，更有巨龍與花藝龍意象燈飾，三大展區將展出多達35組燈飾，每一區都是不容錯過的打卡熱點。

▲縣民公園燈區－15公尺主燈「龍躍屏東」。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

縣府傳播暨國際事務處表示，縣民公園燈區今年以「屏東天空之城」為主題，不僅以龍為整體核心，分成城中區、遺址區及大自然奇幻等三區域展出13座燈飾外，更將屏東獨有的人文風采結合天空元素與奇幻故事，打造出極具特色的光影藝術裝置，讓來訪的民眾可以自由探索，彷彿在天空中遨遊，感受無限的驚喜和樂趣。

最受矚目的是高達15公尺的主燈「龍躍屏東」，除了有彩色燈泡串起全長達192公尺的華麗龍身，打造三大燈區最大型的龍型燈飾外，為讓鄉親能參與其中，龍身特別設置祈福燈籠，可讓到訪的遊客們於現場選擇祝福話語並留下簽名，祝福卡片將會呈現於龍鱗片的燈籠上，為大家帶來滿滿的祝福。

▲縣民公園燈區－15公尺主燈「龍躍屏東」。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

▲縣民公園燈區－曼陀羅穹頂。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

萬年溪燈區以「無限之光」為主題，將蜿蜒綿長的萬年溪比喻為傳統神話中的巨龍，不僅透過竹編雕塑出龍鱗，將萬年溪妝點成閃閃麟光的龍，還有象徵龍心的「心之象」、巨龍追逐的「冉球」以及龍經過的「光之小徑」，此外，為打造出龍年整體震撼感，更結合復興公園地景的水舞燈光秀展出，利用多變的水舞姿態與氣勢磅礡的音樂，將水元素、畫面、音樂融為一體，帶給大家不一樣的視覺饗宴。

▲2024萬年燈區－麟光。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

▲2024萬年燈區－水舞秀。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

勝利星村燈區則以「春暖花開．文資綻放」為主題，分別於勝利區、成功區、通海區及遺構公園為活動場域，展出13組燈飾，藉由光影、剪紙、印花設計以及日式行燈，並融入花藝設計，襯托出夜間光環境溫潤優雅的質感，其中，「龍來迎春」將蒐集到的地磚圖紋化後，以日式屏風樣式重新演繹，並結合草編工藝大師的特色藝術草編，成為一組特色且應景的花磚屏風花藝燈組。

傳播處說，2024屏東燈節自1/19~2/25止，為期38天，除了燈飾外，春節期間有馬戲系列活動、懷舊市集、藝術展演，燈節期間，縣府規劃免費環狀接駁車串連三大燈區，讓鄉親停車免煩惱。

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