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夜晚好絢麗！ 馬祖「微光嘉年華」5大地景 璀璨光影溫暖馬祖星空

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馬祖的夜晚好絢麗，微光嘉年華光影饗宴在南竿北海遊憩區登場。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
馬祖的夜晚好絢麗，微光嘉年華光影饗宴在南竿北海遊憩區登場。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接嶄新一年，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）首度結合光影藝術，呈現微光盛宴，打造五種結合地景的燈區，已在南竿北海遊憩區點亮，廣邀各地遊客共享熠熠生輝的光影饗宴。

▲微光盛宴共打造五種結合地景的繽紛燈區。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲微光盛宴共打造五種結合地景的繽紛燈區。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

結合馬祖獨有的自然與文化元素，五個燈區分為「鹿野星光」、「璀璨耀星」、「馬祖秘境」、「漫步海波」、「團圓之夜」交錯呈現出令人感動的微光美景。每一燈區都像是一幅色彩繽紛的畫作，在夜色中綻放出獨特的光彩，彷彿穿越到一幅夢幻世界；來自屏東的李先生更表示:第一次在離島跨年，看到訊息來參加點燈晚會，燈光亮起的剎那，如夢似幻，除了讚嘆更多的是感動，尤其是小鹿燈飾，小朋友們搶拍照，真的是特別難忘的體驗！

▲地景燈飾將持續照亮馬祖夜空至2/25。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲地景燈飾將持續照亮馬祖夜空至2/25。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

遊憩區內繽紛燈飾將持續照亮馬祖夜空至2/25，每日17:30~21:30璀璨點亮，以五種型態與在地人文自然結合的光環境呈現，有大坵島梅花鹿搭配藍白燈海的「鹿野星光」、呼應維護螢火蟲及無暇夜空的「璀璨耀星」、於閒置軍舍屋頂上呈現 MATSU 的「馬祖秘境」、如白浪拍打上岸為設計概念的「漫步海波」、將北海坑道與藍眼淚結合如同家家戶戶燈光般溫暖的「團圓之夜」，將馬祖特色化為燈光，相信將帶給民眾及遊客耳目一新的感受。

歡迎攜家帶眷到馬祖旅遊，親自感受這場不能錯過的絢爛夢幻視覺饗宴，更多活動資訊請參閱「馬祖國家風景管理處」官網。

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馬祖 秘境 螢火蟲

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