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首家合法農牧用地露營場在旗山 來高雄滿足聽海濤、觀夕陽、看星空多重享受

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高雄六龜山林花語的遠山望月露營場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄六龜山林花語的遠山望月露營場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】修法後全台第一家合法農牧用地露營場在高雄！國內露營場大都座落於農牧及林業用地，不符合土地使用管制，無法合法設立登記。內政部2022年7月有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，且交通部修訂「露營場管理要點」申設條件後，露營場合化法露出曙光。

為積極協助業者合法化，高雄市政府觀光局隨即成立市府輔導小組及單一窗口服務，更連辦5場說明會，吸引167家業者參加，輔導小組也對各式提問予以正確而有建設性地回應。在觀光局積極輔導並簡化相關檢附文件、審查流程並採取聯合會勘的機制下，業者很容易清楚了解所申請案場的狀況並可就缺漏部分進行改善或補充，高雄市露營區輔導合法的情形可謂相當順利，目前計有32家提出申請、11家業者通過第一階段露營場用地使用許可；其中「遠山望月溫泉露營區」、「露營樂2號店旗津旗艦店」及「東九道露營區」已通過第二階段審查並取得露營合法登記，其中東九道露營區是全國首家合法的農牧用地露營場。

▲高雄市唯一位於離島合法的旗津豪華露營場－露營樂2號店。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄市唯一位於離島合法的旗津豪華露營場－露營樂2號店。　圖：高雄市政府觀光局／提供

上述已取得合法露營場的合法業者，「露營樂2號店旗津旗艦店」位旗津海岸旁，設有75帳豪華帳，為全國最大豪華露營區，只需「一卡皮箱」就可入住，同時可滿足聽海濤、觀夕陽、看星空等多種享受；「遠山望月溫泉露營區」則位寶來花賞溫泉公園內，設有豪華帳、自搭帳與露營車等68個營位設施，租用營位還可享免費大眾池泡湯，是遠離都會喧囂的好地方；「東九道露營區」位旗山區旗糖農創園區旁，腹地大且交通便利，為學生團體露營首選。

▲越來越多人喜歡與親朋好友一起享受露營的歡樂時光。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲越來越多人喜歡與親朋好友一起享受露營的歡樂時光。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局指出，除上述露營區外，退輔會所屬「高雄同學農場－遊騎兵特戰基地」及已取得合法休閒農場之「彌陀海岸休閒農場」等也都是本市依其他法規核准設立的露營場。民眾如欲詢問露營場申請作業、協助撰寫使用計畫書及環境敏感區查詢規費補助等相關事宜，可逕電洽詢問或查詢「高雄旅遊網」便民服務。

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