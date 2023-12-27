龍貓果實掉在草坪上！ 雙流國家森林遊樂區「巨型橡實」拍照熱點
【旅奇傳媒/編輯部報導】位於台9線屏東縣獅子鄉段旁的雙流國家森林遊樂區，有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，蒼鬱林木、野溪瀑布和動植物生態景觀，是享受「森林浴」的好地方。最近在陽光草坪上出現了巨大的殼斗科橡實，以青剛櫟、小西氏石櫟及杏葉石櫟為造型的座椅，是遊樂區內最新的熱門打卡景點，喜愛大自然的遊客們可到園區一探究竟。
台灣天然闊葉林中重要的成員包括樟科及殼斗科，而雙流國家森林遊樂區內就擁有不少的殼斗科植物，它們的種子被稱為「橡實」，主要是由一枚堅硬不開裂的堅果和杯狀或盤狀的殼斗組成。殼斗科植物從開花到結果，都是許多野生動物重要的食物來源。在電影《冰原歷險記》中出現的果實，或是夜市內販賣的糖炒栗子，就是很典型的橡實樣貌。
林業保育署屏東分署透過環境優化的工法，將陽光草坪區周邊的環境進行改造，讓步道的坡度減緩，更友善所有的遊客通行，同時也運用了雙流國家森林遊樂區內重要的優勢物種殼斗科植物，設置了兼具實用性、生態意義及裝置藝術的多功能橡實座椅，讓遊客在草坪上除從事草皮相關活動外，也可同時認識並了解殼斗科橡實，使遊客對生態環境有更深層次的認識。歡迎喜愛殼斗科橡實的遊客們，可以到雙流在森林中與可愛的巨型橡實一起合照，打造新的雙流回憶及體驗。詳情請參閱「山林悠遊網」或「雙流國家森林遊樂區」臉書粉絲團。
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