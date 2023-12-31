馬祖「微光嘉年華」今日璀燦登場！感受秘境星空夜色魅力

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光署馬祖國家風景區管理處首度結合光影藝術與馬祖獨有的人文特色，帶您進入用燈光打造的鹿野星光、璀璨耀星、馬祖秘境等光環境，感受馬祖夜晚的微光盛宴，歲末年終之際將在南竿北海遊憩區璀璨登場，帶來前所未有的夜色魅力，準備一起徜徉星空、燈光、秘境吧!

本次燈光展演將從2023/12/31持續至2024/2/25，每日17:30-21:30，以五種型態與在地人文自然結合的光環境呈現，有大坵島梅花鹿搭配藍白燈海的「鹿野星光」、呼應維護螢火蟲及無暇夜空的「璀璨耀星」、於閒置軍舍屋頂上呈現 MATSU 的「馬祖秘境」、如白浪拍打上岸為設計概念的「漫步海波」、將北海坑道與藍眼淚結合如同家家戶戶燈光般溫暖的「團圓之夜」，將馬祖特色化為燈光，相信將帶給民眾及遊客耳目一新的感受。

▲將馬祖特色化為燈光，帶來耳目一新的感受。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

微光嘉年華點燈晚會將於12/31 17:30舉行，點亮南竿北海遊憩區，特邀馬祖在地團體－海波浪樂團及東方舞集舞蹈團為現場觀眾帶來精彩表演，活動現場更設有馬祖特色美食市集，現場還能打卡兌換限量馬祖專屬紀念禮品，帶給您視覺、聽覺、味覺、拿好禮的馬祖饗宴！2024元旦當日07:30還有「迎晨曦大聲公比賽」，採現場報名，以最有趣、最有活力的方式來迎接新年，大聲喊出你的新年新希望!經現場投票前三名可獲得電暖器、電熱毯等獎品溫暖你的冬天。快約家人朋友在元旦一起熱情地喊出新年願望吧!

▲馬祖微光嘉年華。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

另外，2023/12/31及2024/1/1活動期間，憑機票或船票在現場登記抽獎，有機會抱走新臺馬輪頭等艙以及貴賓艙來回船票各1張的大獎！快分享給身邊親朋好友，馬祖微光嘉年華、迎晨曦活動，好禮獎不完！更多活動資訊請參閱「馬祖國家風景管理處」官網或臉書粉絲專頁。

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