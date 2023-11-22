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海灘泳池或駐唱酒吧任你挑，5間必去小琉球超夯酒吧！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖/七分之二的探索
圖/七分之二的探索

小琉球幾乎一年四季都很適合旅遊，白天享受陽光、沙灘、海水的滋潤，晚上找間小琉球酒吧狂歡，絕對是正確的海島度假打開方式。這次七分之二的探索整理了 5 間小琉球推薦酒吧，不管是沙灘酒吧、泳池酒吧還是駐唱酒吧都有，絕對讓你在小琉球的每個晚上都有酒可以喝！


1. CHILL HIGH HIGH 海邊好日子

CHILL HIGH HIGH 海邊好日子 / 七分之二的探索
CHILL HIGH HIGH 海邊好日子 / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉中山路55-5號

🕰營業時間：19:00-1:00（週六至 2:00）

📱IG：chillhighhigh_liuqiu

CHILL HIGH HIGH 海邊好日子是近期超熱門的小琉球泳池酒吧，長度 20 公尺，深度有 1.5-3 公尺的寬敞空間，加上泳池旁綠油油的草地，營造出完美舒適的放鬆海島氛圍，客人可以自在的下水遊玩拍照，絕對是網美照產出的最佳地點。

店內的菜單可以在店家 IG 上看到，調酒類會不定期更換菜單，也有可能遇到冠軍調酒師 Ariel Hou 所設計的酒單，下酒菜的話也有披薩和各種炸物。甚至還有提供手工製作的水煙，不含尼古丁以及焦油，不抽菸的朋友也可以體驗。不管是酒、食物還是玩耍空間 CHILL HIGH HIGH 都可以一次滿足！


2.heyhey Lounge Bar

heyhey Lounge Bar / 七分之二的探索
heyhey Lounge Bar / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉杉板路31號之6

🕰營業時間：17:00-1:00

📱IG：heyhey_bar

小琉球泳池酒吧 heyhey Lounge Bar ，是潛水店家 heyhey dive 開設的酒吧，早上的泳池提供給學員訓練，晚上則會變身成消暑玩樂的地方。客人可以坐在泳池邊喝著調酒，偶爾坐在泳圈上拍拍美照，好不愜意。

除了滿滿的度假感外，heyhey Lounge Bar 每天下午七點到九點都是 happy hour，二十幾種調酒都買一送一，真的超級划算！尤其適合每次去酒吧沒有喝個 5 杯不回家的朋友去。建議大家也可泳衣前往，若清醒的話還可以在泳池裡放鬆一下，邊喝酒邊玩水真的太 chill 啦！


3.Sea Daze Liuqiu

Sea Daze Liuqiu / 七分之二的探索
Sea Daze Liuqiu / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉肚仔坪路13號

🕰營業時間：17:00-01:00

📱IG：seadaze_liuqiu

Sea Daze Liuqiu 小琉球酒吧戶外空間絕美，浪漫的沙灘酒吧，配上搖曳多姿的棕櫚樹，瞬間有種出國的感覺，超級推薦早上去沙灘怕曬的女孩，晚上來這邊喝酒 Chill 一下。目前不接受訂位，晚上來通常需要候位，但絕對值得。且場內禁菸，對於不吸菸的朋友來說大大加分！場內另外有設置吸菸區，有抽菸的朋友也不用擔心。

除了調酒之外，也有很多軟性飲料，還有賣水煙，超過 8 種水果風味可以選擇。餐點的部分，主要以美式炸物為主，像是披薩、薯條和炸雞等，還有很多小琉球限定的口味。另外店裡還有貓咪，邊喝酒邊嚕貓在配上無敵海景，簡直完美，不管是要和另一半耍浪漫還是和朋友聊聊天都很適合。


4. 樹懶咖啡餐酒館 SULANBAR

樹懶咖啡餐酒館 SULANBAR / 七分之二的探索
樹懶咖啡餐酒館 SULANBAR / 七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉和平路7號

🕰營業時間：14:00–17:00，19:00–23:00（每天營業時間不同）

📱IG：sulan_bar

樹懶咖啡餐酒館 SULANBAR 是小琉球知名店家，店內有兩層樓空間，怕蚊子怕熱的可以坐室內；戶外空間營造的非常美。白色石頭與波西米雅風地毯，配上綠植點綴，每一個角落都超好拍，但要注意可能有蚊子。

除了塔可飯深受客人喜愛外，要記得先預約，老闆的調酒也是一絕，還會耐心的和客人介紹各種調酒，真材實料的調酒對於愛喝酒的人超加分！另外店裡也有蛋糕，每天的蛋糕幾乎都不太一樣，配上調酒和蛋糕實在享受，推薦給想要喝點小酒和吃甜點的人。

5. 綠地俱樂部 Lotti Club

綠地俱樂部 Lotti Club / 七分之二的探索
綠地俱樂部 Lotti Club / 七分之二的探索

🏠地址：琉球鄉本漁路92-3號

🕰營業時間：19:00–01:00

📱IG：lotti_club

白天是咖啡廳，晚上搖身一變成酒吧的綠地俱樂部 Lotti Club，外表乍看以為是老宅，進去後裝潢文青有設計感，營造出一種舒適和溫馨的氛圍。最特別的是，Lotti Club 有人駐唱，很多人說主唱和李榮浩有幾分相像，一邊聽歌、一邊喝酒，一邊享受小琉球的愜意。

店裡酒的品項豐富，不管是調酒還是威士忌都可以喝得到，而且調酒師也非常熱情，人情味很濃。但店裡沒有餐點，若想要坐久一點又怕餓可以帶一點食物來配酒。另外二樓的坐墊位置可以容納一大群朋友，一邊喝酒和聊天真的超 Chill。

以上為本次的小琉球酒吧推薦，七分之二的探索神秘客實際體驗並介紹了 5 間小琉球酒吧，其中更有神秘客親自認證的店家。雖然每間酒吧都各有特色，但來到海島旅行，更是推薦在台灣本島少見的泳池酒吧或沙灘酒吧，感受一下小琉球獨特的海島魅力，也順便拍幾張網美照留下回憶！

延伸閱讀>>【小琉球自由潛水推薦】四季都能考取證照，6間小琉球自潛課程評比

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小琉球 酒吧 IG

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