大飽眼福！「荷包蛋水母」超療癒 「世界水母日」夜宿活動期間限定登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年的11/3為「世界水母日」，讓大眾關注這種已在地球上存在幾億年歷史的海洋生物。水母，美麗的無脊椎生物，是海中最多樣又迷人的生物之一；牠們色彩繽紛絢麗，靠著傘狀體的傘緣肌肉收縮運動在大海中悠游，模樣輕盈又優雅，像極了在海中跳著芭蕾的舞者，是人們心中的夢幻生物。屏東海生館特別選在11/3-11/5舉辦夜宿海生館「世界水母日」限定活動，針對這3天夜宿世界水域館的民眾，於夜宿行程活動中增加水母相關的行程，透由親眼觀察水母、親手觸摸水母、製作水母手作DIY，五感齊下的體驗讓海洋保育的理念立體化，加深對海洋的重視，觸動掌心也要感動人心。

▲後場體驗行程可近距離體驗水母的觸感。 圖：屏東海生館／提供

屏東海生館館內培育多種水母，於台灣水域館大洋的漂流者與世界水域館古代海洋展缸，皆能觀察到美麗夢幻的水母泳姿，平時「魚你同行」後場體驗行程—台灣水域館，更可以近距離觀察並親手體驗水母的觸感。11/3-11/5期間，也針對夜宿世界水域館的民眾推出期間限定活動，包括展出日前於網路上引發熱烈關注的荷包蛋水母等，並帶領民眾藉由顯微鏡觀察最大直徑僅7毫米的枝足水母，近距離感受水母的迷人魅力。

▲傘狀體上明顯白點猶如珍珠點綴的珍珠水母。 圖：屏東海生館／提供

除了原有的展場導覽可以觀察到水母，以及後場體驗行程可以親手觸摸水母之外，另於夜宿專用區域特別增設了期間限定的水母展示區，帶領參加活動遊客認識館內培育有成的各種水母，包含模樣相當可愛有著蛋黃色澤的荷包蛋水母、傘狀體上有著明顯白點猶如珍珠點綴的珍珠水母、泳鐘與觸手上有著明顯的白點宛如披上一層新娘頭紗的天草水母，以及成體最大直徑只有7毫米需要透過顯微鏡觀察的枝足水母，讓喜愛水母的民眾可以趁此機會大飽眼福。

▲正在進食豐年蝦的枝足水母。 圖：屏東海生館／提供

除此之外，仔細觀察會發現有其中一區的「水母」似乎行動力不太足夠，也長得有點奇特？這是屏東海生館為了讓民眾更加親身體驗現今海域環境的現況，製作出與水母外型極度相似的「塑膠水母」。水母由於體內百分之95的成分都是水，是許多需要補充水分的海洋生物每日捕食的食物來源之一，而人類所製造的塑膠袋一旦流入海洋，載浮載沉的漂浮形體，很容易讓海洋生物誤認為是水母進而誤食，造成無法消化影響健康、甚至導致死亡的案例年年增長，致使全球減塑政策推行。垃圾減量除了靠著降低源頭用量之外，也可將既成的塑膠製品透過多次利用，達到減塑的成效，屏東海生館世界水母日夜宿限定活動的海洋手作DIY時間，即以回收再利用的寶特瓶，帶領參加的遊客靠著巧手製作美麗的水母裝飾物，藉此引發民眾的環保意識。即日起到11/3，至官網訂購11/3-11/5限時3天的夜宿世界水域館活動，於訂單上備註「世界水母日」，兩人（大）同行即加贈海生館獨家設計杯墊1個。

▲宛如披上新娘頭紗的天草水母。 圖：屏東海生館／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野