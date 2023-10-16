澎湖觀光圈邀請百人寫遊記！分享旅途中遇見的美好，深入探索澎湖之美

為使澎湖獨特地景、人文、美食等特色透過旅人的紀錄與分享，讓更多遊客嚮往澎湖，體驗不一樣的深度旅遊，澎湖觀光圈自即日起辦理「百人寫遊記」徵稿活動，歡迎大家一起來留言，寫下對澎湖最難忘的體驗心得，紀錄旅途中遇見的美好，深入探索澎湖之美。

潮澎遊預購平台今年推出吉光遍嶼-澎湖燈塔光源遊記、熱血遊記，海人遊記、單車遊記、漁人遊記、青春遊記、英日語遊程、郵輪彎靠遊程十條創新推薦行程：透過四天三夜「吉光遍嶼-澎湖燈塔光源遊記」，一同朝聖澎湖6座燈塔，體驗佇立在不同海域燈塔的不同風貌;藉由慢活澎湖的三天二夜「單車遊記」，每日騎乘20公里，深入體驗巷弄轉角間所隱藏的常民文化或旅遊秘境；經由拜訪澎湖青創家的二天一夜「青春遊記」，可以了解海洋文化食魚教育、學習製作澎湖古早味糕點及獨一無二的手工香氛蠟燭，並體會其中深深的職人心意。

百人寫遊記。圖／澎湖國家風景區管理處

自即日起至112年11月10日止，快上潮澎遊官方網站，點選好康多多中「百人寫遊記」選項，按下我要留言，依序填寫姓名、email、聯絡手機、分享主旨、訊息內容(100字以內)、上傳圖片1張(4MB以下)，輸入驗證碼送出即可參加本活動，分享主旨須為10條創新遊程名稱，投稿內容包含到訪上述創新遊程中景點或手作體驗之旅途見聞、美食、風土、人文、景物、心得或感想，分享圖文經審核後將發布100篇遊記於潮澎遊官方網站，入選者將獲贈潮澎遊預購平台線上優惠券2張，每張優惠券單筆消費500元即可折抵100元，優惠券使用期限至112年11月15日止。

「百人寫遊記」邀請大家一起以照片、文字留下你對澎湖的回憶與思念，展現澎湖豐富的海洋文化、傳統風貌聚落、戰地風情與自然景觀等獨特魅力。

更多活動詳情，請上潮澎遊官方網站「百人寫遊記」活動頁面：https://activity.penghu-nsa.gov.tw/MessageBoard/C000009

十條創新推薦遊程資訊，請上潮澎遊產品行程預購平台：https://activity.penghu-nsa.gov.tw/Preorder