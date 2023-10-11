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爽窩六星級「保育類」漫畫店！百坪文青風「Booking」書牆超好拍+店寵3隻象龜陪看書

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ Booking臉書
圖／ Booking臉書

有多久沒有靜下來好好看書了呢？自稱為「保育類」、位在高雄鹽埕的漫畫店【Booking】就提供了一個「六星級」的場地，除了讓大家能夠好好看書看漫畫看雜誌之外，飄著濃濃文青風的書牆等著各路網美網帥來拍照打卡，還能吃得到法式主廚精心研製的餐點跟甜點，以及三隻象龜陪著客人，度過悠閒閱讀的時光，記得放入旅遊清單，下回逛完高雄戶外景點，來去店內坐坐、聞聞書香～

圖／ Booking臉書
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雖然拿起手機就能閱讀、看漫畫，但是紙本仍然有它的魅力！想念紙本書在手上的觸感、味道的話，就到「Booking」走走吧！裡頭不只提供了上千本漫畫，還有書跟雜誌，點一份餐點或是一杯飲料達到低消，就可以在店內看書看到飽；除了看書之外，店內也是一個可以辦活動的小空間，目前也有各式講座可以參與(需先報名)；店內還有三隻超大「亞達伯拉象龜」作為店寵，陪著大家一起悠閒看書過日子，光想就覺得很愜意！

圖／ Booking臉書
圖／ Booking臉書

2018年底，「Booking」重新裝潢，從空間設計到食材選擇都花了許多心思，擁有百坪書牆，走入店內就能感受到濃濃文青氣氛，打造出一間「好吃好喝又好拍」、並自稱是「保育類」的漫畫店。若是假日想要到「Booking」發呆放鬆，千萬記得要先訂位唷！

圖／ Booking臉書
圖／ Booking臉書

Booking 漫畫店

營業時間：11：30～19：00，週三公休

電話：07-5612220

地址：高雄市鹽埕區瀨南街177號，近鹽埕埔站2號出口

假日、寒暑假，用餐時間為90分鐘，平日不限。

如欲「賞龜」可向店員預約。

圖／ Booking臉書
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