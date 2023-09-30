國境之南六天五夜怎麼玩？ 入住5間超優「寵物友善民宿」 帶狗狗墾丁玩水、享受陽光沙灘比基尼

跟著 我是女友陳阿容 於 2023-03-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 6 天，一共去了 18 個景點，其中包含 木鋤造樸咖啡/枋寮披薩餐廳/庭園咖啡館、晨之丘、O2 Deli 丹邒旗艦店 早餐 午餐 晚餐 下午茶 飲料 餐廳。

每年的 3 月 8 日是阿美的生日，2023 年我們規畫了一趟南向之旅，前往我始終嚮往，卻因為距離遙遠沒有勇氣開車前往的墾丁。這一趟旅程，我們玩了六天五夜，簡直突破我們家國內旅行的極限；住了五間不同的優質寵物友善民宿，還體驗了幾家有特色、值得推薦的餐廳，這次要不藏私一次分享給大家哦！

第 1 天

木鋤造樸咖啡/枋寮披薩餐廳/庭園咖啡館 | 1 小時

#基本介紹

這家餐廳位於往墾丁的主幹道上，且餐廳入口非常低調，除了「木鋤造樸」的字樣之外，其實比較顯眼的是寫著「奇茂園」的大招牌，如果不是定睛一看，很容易就錯過了，但車子一開進來，彷彿進入一座世外桃源，一大片綠意盎然，簡直太美了！我猜老闆應該是做庭園園藝的，整座園區有好多巨大的植栽、石頭，環境整理得極好，很適合作為墾丁度假的開端哦！

#環境

以咖啡廳來說面積非常大，室內有少許的擺設，有一般座位也有沙發座位，主建築以紅磚牆搭配大面積落地窗組成，採光非常好，坐在這裡用餐非常享受。除了室內座位之外，木鋤造樸的室外區也有不少座位，還有草坪、流水、植栽，另外備有遮陽棚，出太陽、颳風下雨也都不怕。

#寵物友善

木鋤造樸餐廳室內寵物無法落地，我們是推車帶著阿美入內的；不過當時店家相當友善，因為還有空桌，店家讓我們自己選擇要坐在哪個位置，挑了靠窗的位置放阿美的推車，空間相當足夠，很不錯。至於在戶外空間腹地、綠地相當大，可以帶阿美跑跑。

#餐點

因為是午後抵達木鋤造樸，所以其實我們已經吃過午餐了，因為店內有美人要點一份餐點的低消，所以我和阿美拔共點了兩個披薩，分別是「黑松露蕈菇披薩」、「春分莓果披薩」。

⁡*黑松露蕈菇披薩 ɴᴛ 300 ：黑松露味濃厚，餅皮脆口，味道純粹，很適合我們不喜歡食物太複雜的人。

*春分莓果披薩 ɴᴛ 300：莓果超級多，有藍莓、蔓越莓、桑椹、草莓，酸酸甜甜，女生應該很愛！

*宇治抹茶拿鐵 ɴᴛ 160 & 炙燒黑糖奶茶 ɴᴛ 160：兩者都不錯，不過留下沒有太特別的印象。

📍導航地址：屏東縣枋寮鄉中正大路 791 號（咖啡廳內就有停車場，便利性十足！）

🐶：寵物室內不落地；室外牽繩可自在跑跑。

晨之丘 | 1 小時

#基本介紹

晨之丘位於滿洲鄉永靖村，比較不是旅客一般常去的恆春，這裡是一棟獨立玻璃屋，在陽光明媚的南台灣，晨之丘很適合作為享受陽光與大自然的田園景色的小祕境！晨之丘每次只接待一組住客，周圍的環境很單純靜謐，即便是敏感犬隻，也不用擔心會因為前往各式寵物友善景點，而遇到其他帶著毛小孩的旅客，實在相當貼心！

#戶外環境公共空間

晨之丘面積有 40 平方公尺，而屋主會住在隔壁棟房屋內（我們剛好只有遇到一位很親切的阿姨）。房客可以共享廚房設施，有烤箱、微波爐、熱水壺等等，應有盡有。而且這裡還有提供洗衣機，讓部分有需求或是住比較久的客人能使用。戶外占地非常遼闊、四周有圍欄，毛孩可以自在放繩跑跑，毛孩爸媽不用太過擔心。此外，民宿戶外區夜晚這裡還有串燈，，戶外露台處有小水槽讓毛孩洗腳，是不是很棒！

#房間

房內的床墊加沙發床可以睡四到五個人，不過房東阿姨和我們分享，曾經有房客訂了房還選擇在房間外的一大片草皮紮營，享受大自然寧靜的氛圍，所以如果有想這麼做應該可以事先告知🤣房間內三大片落地窗讓採光極好，環境整理的很乾淨。主要可以分成四大塊，先是客廳區有電視、沙發；廚房區有流理臺、小冰箱和木桌椅；寢室區就是簡單是木地板加床墊。接著，隔了一層門才到浴室，洗石子的空間一樣乾乾淨淨、各項備品給得很完善。

⁡#居住感受及早餐

民宿阿姨的非常親切，也很照顧遠道而來的我們，還會不斷稱讚阿美非常乖。三不五時會和我們分享附近的景點，也會和我們介紹周遭的環境。這裡住宿沒有附早餐，但推薦大家可以自備食材來 DIY（因為廚房有烤箱、微波爐等器具可以使用）！

#寵物友善

入住的毛孩種類不限，歡迎珍奇異獸一起前往，但要以安全為上；如果毛孩不親人要尊重屋主，事先提醒一下。另外，入住毛孩數量不限制，也不另收清潔費；但飼主一定要協助維護環境整潔。室內不上床；但考量有些毛孩習慣跟主人膩在一起，飼主可自備床包或寵物墊，即可讓毛孩上床。

#費用

這間寶藏民宿我私心很想默默地留著，價格很可愛，雙人每晚只要 3200 元（我們是用 line 訂房，訂房網的話會再貴一些些，大約 3600 元），整個房間最多可以住到 4 人，划算到不行。分享給大家之後，希望我以後還訂得到！

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📍導航地址：屏東縣滿州鄉和興路 6-10 號

🐶：不限毛孩種類，且住宿不另收清潔費（安全為上）；若毛孩一定要上床睡，爸媽可以自備床包唷！

第 2 天

O2 Deli 丹邒旗艦店 早餐 午餐 晚餐 下午茶 飲料 餐廳 | 1 小時

#環境

O2 Deli 是一整棟 Tiffany 綠的建築物，一眼看上去充滿童趣與少女氛圍。走進店內，看到的是童話公主風，走上二樓又可以分為兩大區塊，其中一個區塊是北歐風；另一個區塊則是工業風。我私心最喜歡工業風的設計。很特別的是，這家店內擺放非常多汽機車維修器械、輪胎或是周邊產品，偷偷問了老闆才知道，原來是老闆女友的爸爸，正是在隔壁經營的明電機車行，所以自然有明顯的連結囉！

#寵物友善

O2 Deli 有兩層樓，一樓是寵物友善，可落地、也會提供坐墊可上椅；二樓寵物不能落地，可以參觀，但攜帶寵物的客人，會以一樓的座位為主。我也覺得這樣很好，可以讓一般顧客與狗狗們，都能有各自舒適的空間～店員非常友善，看到阿美有熱情打招呼，覺得很暖心！

#餐點

*義式西西里海鮮燉飯 ɴᴛ 380 ：紅醬有煨出鮮甜，飯粒也吃得到米芯覺得很不錯；但吃久了容易膩。

*蒜香爆炸蛤蜊義大利麵 ɴᴛ 270：口味真的很爆炸，包含了甜鹹酸辣，而且麵條偏硬，覺得好吃！

📍導航地址：恆春鎮環城北路 146 號

🐶：可落地、可上椅（會提供坐墊）！

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鬆塊民宿 | 1 小時

#基本介紹

我們第二天住的是離市區不遠、但卻保有靜謐的「鬆塊民宿」——這名字一念就知道什麼意思吧？好啦，我是猜的，但這絕對是想表達「爽快」的概念吧😂畢竟這確實是我來到鬆塊的感受，同時也是整個恆春半島賦予我的感覺。

#戶外環境公共空間

要說對鬆塊的第一印象，也許就是「毛小孩是日常」吧！他們家門口和周圍都能看見好幾隻貓貓、狗狗自在地走動，有些是民宿的孩子、有些不是，但反正他們都好慵懶、 好安心，看得出來這片土地就是他們的家。

#房間

鬆塊有特定幾間寵物房型，我們住在一樓的一號房「園景雙人房」，馬上就有小 VILLA 的度假感，房型採光極佳。房間有玄關設計，木門打開之後，還有另外一層門，還附有一個很棒的封閉式戶外小庭院，方便阿美隨時解決上廁所的問題，房間內空間頗大，衛浴有簡單的乾溼分離，洗手台設置在浴廁的外面，這樣的設計如果一人想要洗澡，另一人要使用洗手間也不會互相干擾。整體而言，對帶毛孩的家庭來說，超級貼心！

⁡#居住感受及早餐

鬆塊的早餐很豐盛，非常營養均衡，有吐司、炒蛋、水果、沙拉、培根等品項；不過要特別注意，他們家的早餐需要額外加價購（每人大約 100-200 元左右，抱歉忘記確切價格），印象中每人 。而且整體餐廳有綠意點綴，搭配窗外灑進來的陽光，整個超級舒適🌞通常大家在吃早餐時，毛小孩們會想要一起用餐，切記不要餵食牠們人類的食物唷；如果真的想餵毛孩，可以跟老闆購買寵物零食來餵食。

#寵物友善

一抵達鬆塊就可以知道這裡非常寵物友善，貓貓、狗狗都在戶外自在走動，店家會在店內餵食周圍的貓貓，所以貓貓會自己入店吃早餐。店狗們也都非常親切友善，唯一要注意的是自家毛小孩，看到其他毛孩會不會激動或攻擊唷！

#費用

我們淡季平日入住，透過 IG 預約，雙人房大約是 2400 元左右，不同時期會有不同的價格，需要直接詢問民宿方。訂房時要事先告知毛孩種類（接受犬貓）、品種、數量，並且需要自備用品。入住時會先收取押金1000元／隻，退房檢查沒有問題就會退還押金。

📍導航地址：屏東縣恆春鎮山腳路 60 號

🐶：特定房型寵物友善，犬貓友善。

藻堂食音（休假時間請看FB公布動態）本店平常是一人廚師 與一人外場兼廚房助理， 建議在臉書粉絲專頁私訊訂位提早點餐，避免久候， 當天也可以電話訂位， 當然一人外場需要接聽訂位電話還需要接待現場顧客，如果無法即時招呼，請見諒， 也感謝大家支持～ | 1 小時

#環境

藻堂食音餐廳外頭的綠色植物相當顯眼，不過招牌偏小，很容易錯過；好險我們是晚上抵達，第一眼被燈光吸引駐足才沒有錯過。這裡除了室內座位之外，戶外也有座位區，有一種南洋渡假的風格，相當有特色。進到室內會發現，店內有許多樂器擺設，原來老闆有在玩樂團，三不五時都會練團、甚至也可能在店內開唱，超級特別。唯一要注意的是，店家空間極小、桌數也相當少，大約只有四桌，還好我們事前有先打電話通知闆娘，所以她有事先幫我們保留座位，讓我們有地方可以放推車。

#寵物友善

在這裡有推車或運輸籠可以帶毛孩，注意不要影響其他客人。因為店家店面真的偏小，所以依照各自毛孩的情況，建議事先預約告知闆娘比較好喔！

#餐點

*藍調彩椒白菇乾燒蝦 ɴᴛ 280 ：蝦子總共有 9 隻，每一隻都相當入味，搭配豬油拌飯實在太美味了！

*藻堂招牌嫩煎櫻桃鴨胸 ɴᴛ 330：家常菜好下飯，鴨胸嫩中帶勁，連米飯都非常好吃；真的是質樸卻難忘的家常菜。

📍導航地址：屏東縣恆春鎮恆南路 125 巷 69 弄 2 號

🐶：推車、運輸籠OK，需斟酌自家毛孩狀況前往，因為店面偏小，可事先電洽詢問。

鈕扣倉庫 | 1 小時

#環境

鈕扣倉庫是一個很神奇的地方！晚上抵達時，從外觀看上去就像某種地下格鬥場，或是秘密集會場所。走進去之後別有洞天，空間超級大，每一個區塊還都有不同的風格。入內之後可以自己選擇要坐在哪個區塊，內有好幾家攤販販售酒品、飲料跟小點心，有些歌手會駐唱，很多人會坐在這裡度過 Chill 的夜晚，感覺這裡是許多人會來消磨漫漫長夜的地方。

#寵物友善

牽繩即可落地走動哦！

#門票

印象中，每人的門票是 200 元，其中 100 元可折抵消費。

📍導航地址：屏東縣恆春鎮恆西路 12 號

🐶：寵物牽繩可落地。

第 3 天

船帆石白旅居 | 10 小時

#戶外環境公共空間

這是一家打開房門，就會被眼前美景懾服的民宿！船帆石白旅居刷白木質調的外觀，是我愛的樣子。房內有許多圖騰的布置，一走進去冷氣已經開好，還有淡淡香味飄來，露台和大片落地窗讓整體採光超棒，把每個角落的小巧思都照得清新，看起來也更舒適，100 分喜愛這樣的環境。

#房間

房間主要分成室內衛浴、臥室區、露台區三大區塊。室內衛浴屬於半乾溼分離，僅用一片玻璃擋住；除了淋浴區之外也有浴缸，空間真心極大。相對來說，臥室區覺得沒有這麼寬敞，我們六天的行李加推車真的太占位置😂露台不用說，既能賞海景、聽海浪聲、吃串燒、喝飲料、還能泡湯，要說房間最 chill 之處非這裡莫屬。

⁡#居住感受

因為訂的房型在四樓，我們的東西又多，旅宿沒有電梯，要慢慢搬上樓比較累一些（此時要大讚民宿管家好貼心，會主動幫忙提行李們上樓，非常感謝！）整體著起來乾淨舒適，也覺得民宿人員相當友善。

#寵物友善

帶毛小孩入住，要事先跟民宿說一聲，印象中沒有被收清潔費；雖然阿美在家跟我們睡，但在民宿我們不會特別讓她上床，阿美會乖乖睡在自己的車車裡，有看到網友分享這家是「不限制毛小孩上床」。

#費用

我們入住時算是淡季，住的這間是位於四樓的 R02 豪華海景雙人房（雙浴池），因為當時有「簡單旅 限時專案」—— 所以住房價格是 3120 元，我覺得很實惠；不過專案內容不含早餐，看很多人分享好吃的早餐有點羨慕啊～

📍導航地址：屏東縣恆春鎮船帆路 666 號

🐶：寵物友善，毛孩可以一起入住，須事先通知。

龍鑾潭自然中心 | 1 小時

#關於這裡

龍鑾潭位於恆春通往貓鼻頭的途中，在清朝時代是恆春地區農、漁業生產的重要區域。特別的是，龍鑾潭的面積會隨著乾溼季節的更迭而有所變化；雨季時，龍鑾潭因地勢低窪兒面積會增加，使得附近田園成為水鄉澤國，為農民帶來很大的災害。因此，政府在民國37年把這裡建為水庫，所以目前大家所看到的龍鑾潭，其實屬於半人工水澤溼地。

#環境

龍鑾潭外有一大片公園和步道，可以帶毛孩一起走走，人潮不多，傍晚時間來走走非常舒服！除此之外，園區內還有「龍鑾潭自然中心」，雖然毛孩不能落地，不過可以抱著或推推車一起進來看看，熱天裡也能一起進來休息。最棒的是，上到二樓可以看到一大片景觀和好幾支高倍率望遠鏡，供旅客觀賞再龍鑾潭內的「鳥島」，這裡是目前國內設備最佳的鳥類觀察站哦！很推薦鳥類愛好者一起來走走喔！

📍導航地址：屏東縣恆春鎮東潭路 86 號

🐶：園區戶外牽繩可以落地，因為在戶外區，要小心其他野生動物；室內不可落地，但推車或抱著都能進去哦！

AUTUMN.in丹桂小菊咖啡Cafe | 1 小時

#環境

這是一間在前往鵝鸞鼻燈塔、或到佳樂水、龍磐草原時，會經過的小店。室內空間不大，有吧台區、四人桌及內部座位區可選擇。大片落地窗讓整間店採光非常好。

#寵物友善

毛小孩牽繩可以落地，闆娘非常友善，是個可愛討人喜歡的地方❤️

#餐點

印象很深刻，當天的我很餓，肚子整趟都不留情面地咕嚕叫，我還一直很擔心丹桂小菊沒有正餐可以吃，好險還有水餃可以解救我需要鹹食的胃。鮮蝦口味沒了沒關係，我點了墨皮鮮魚餃，沾一些辣椒醬油吃，簡直美味啊！「我要再點一份」，阿美拔搶我的吃了一口這樣說——簡直是一家被咖啡廳耽誤的水餃店。有人把這裡稱為「被咖啡廳耽誤的水餃店」🤣

*肉食主義早午餐 ɴᴛ 350 ：早午餐非常豐盛，有雞腿排、沙拉、水果、吐司等品項，不過吃起來比較沒有特別之處，就是一般想像的口味，覺得價格稍微偏高。

*超費磨皮鮮魚手工餃子 ɴᴛ 250：手工餃子非常好吃！水餃皮厚薄剛好，皮帶著Q感，中間餡料給的算有誠意，加上店家的辣椒實在太完美了！

*抹茶鯛魚燒：價格忘記了，因為是當天的甜點，所以是看店家公告得知，覺得好吃～

📍導航地址：屏東縣恆春鎮坑內路 7 號

🐶：毛孩牽繩可落地

第 4 天

小白砂民宿 | 1 小時

#戶外環境公共空間

過馬路就可以踩砂、踏浪的墾丁寶藏民宿！小白砂非常漂亮，一經過就被這棟漂亮的建築所吸引。戶外區有大片草皮和自己的小庭院（但沒有完全圍住），房內乾乾淨淨、有可愛的鯊魚拖鞋＆小擺飾😂最棒的是，小白砂的地理位置極佳，過馬路就能玩水；庭院還可以沖腳洗狗，即便玩得髒兮兮、溼答答也不用擔心還要上車，直接走回民宿洗狗再洗澡 就 是 爽 ！

#房間

小白砂的建築可可愛愛的，很有特色。有好幾間房間，不過只有一樓的「虎鯊雙人房」是開放狗狗入住的房型。三月平日入住這間費用是 2700 元。

⁡#居住感受及早餐

小管家非常親切友善，很好聊。另外，聯絡的 line 上有提供非常詳細的在地用餐資訊（還有寵物友善分類），超級貼心！早餐吃的燉飯超級好吃💛不過早餐不一定是燉飯啦，要看當天小管家準備什麼唷！

#寵物友善

攜帶狗狗上限是兩隻；清潔費200元/隻/晚；押金500元/隻/晚（沒問題會退）。進大廳要牽繩、小男生入住要包尿布、不可上床＆家具。

📍導航地址：屏東縣恆春鎮白砂路 35-18 號

🐶：僅虎鯊雙人房可帶狗狗入住，上限兩隻；清潔費200元/隻/晚；押金500元/隻/晚（沒問題會退）。

有點。鹹 | 1 小時

#基本介紹

「哇～～～」前往龍磐大草原的路上，沿線的海岸實在太美，我跟阿美拔一路讚歎，不小心就會沉醉於那片景色當中；開著開著會抵達一個小村落，有一些住家、開著幾間雜貨店、還有一些民宿也在那裡，簡簡單單就是一個小生活圈。

#環境

有點。鹹也在那裡，那是一間純白建築，南國的藍天白雲與豔陽，把這裡襯托得更有質感；戶外有一片露台，我特別喜歡滿滿的木質元素，覺得這裡是一個讓人很悠閒寧靜的一隅。這裡的戶外區，有「有點鹹站．啞口海」站牌與木椅的打卡必拍場景，滑IG可以看到超多美照！

#寵物友善

在這裡毛孩牽繩可以落地，不過不能上椅子。

#餐點

*波浪薯 ɴᴛ 80 ：薯條炸得香酥脆，覺得很棒。

*蜂蜜鬆餅 ɴᴛ 150：鬆餅覺得還不錯，不過比較沒有記憶點。

*蜂蜜檸檬氣泡飲 ɴᴛ 130：就是酸酸甜甜的氣泡飲，在炎熱的夏天非常生津止渴。

*啞口海氣泡飲 ɴᴛ 140：印象長得滿美的！也是充滿氣泡適合夏天的風味。

📍導航地址：屏東縣滿州鄉興海路 170 號

🐶：毛孩牽繩可落地

小水蛙窟大草原 | 1 小時

#環境

水蛙窟大草原是墾丁超美的秘境，最近應該有不少毛小孩爸媽都知道了。這裡有一望無際的蔥鬱大草原，還有蜿蜒純白的長長木柵欄，搭配國境之南獨有的藍天白雲，有人形容這裡是「台版紐西蘭」，也有人覺得像法國郊區，總歸一句是異國風情滿滿，絕對是在台灣少見的視野極為遼闊的的草地平原了。

#小提醒

我們到的時候，其實有一些草滿長的，腳步踩得時候要當心，有時候會有一種陷下去的感覺。

📍導航地址：屏東縣恆春鎮 500 巷 10 號

🐶：建議牽繩，因為附近還是有野生動物出現的可能性，牽著可以保護毛孩也保護其他動物。

《友時愛碧珠》現在‘’沒有‘’義大利麵、燉飯喔！❤️ | 1 小時

#環境

餐廳的名字很特別，本來不太確定是什麼意思？後來一問之下才知道，「友時」是店主人爸爸日文名字的發音、「碧珠」則是店主人媽媽的名字。我要開口問之前，感覺店內夥伴都已經準備好要回答我了（記得店內還有兩位的照片），想必這個問題是被問到爛了😂

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很喜歡這裡的復古感覺，吧檯到木櫃，每個角落都很有味道；而餐桌椅的選用、到店內各種卡帶的擺放，還有播放著的老歌，每一樣也都飄出滿滿懷舊感。

#寵物友善

毛孩牽繩即可落地，有店狗Q寶！這裡對毛小孩非常友善，夥伴甚至還拿自己烘的肉肉出來請阿美吃，簡直不要太幸福。

#餐點

這家是此次墾丁最好吃的餐廳🥇真心覺得大家都該嘗試一下！

食物是雖然是常見的食材，但都會經過腦力激盪特別設計，在口感上碰撞出不同的風味。超愛我點的櫛瓜和四季豆透抽(?) 魷魚 (?) 好下飯直接吃爆。

不過，他們三不五時都會更換菜單，所以以查不到之前去時吃的菜單也找不到價格了；但我好期待之後再去恆春，要去試試新口味。大家要前往之前，絕對要先用 line 訂好位置、預付訂金（人很多真的不要開玩笑，我錯過是會想哭的😌）

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📍導航地址：屏東縣恆春鎮西門路109巷27號

🐶：牽繩可落地，超級友善！

墾丁白沙灣 | 1 小時

#關於這裡

白砂灣位於墾丁國家公園，長約500公尺，寬約40公尺，是由海洋生物的貝殼碎片所組成的潔白砂灘，沙粒相當均勻且晶瑩明亮。據說是多部電影（少年 PI、海角七號、那些年）的拍攝場景，環境非常舒服。

#小提醒

如果是夏天前往，主人務必事先踩踏沙子，看看是否會太燙再前往哦。

📍導航地址：直接導航白砂灣

🐶：狗狗可以自在玩耍喔！建議穿上浮水衣

第 5 天

墾丁海灣森林精品民宿 | 15 分鐘

#基本介紹

落腳在墾丁國家公園裡的「墾丁海灣森林精品民宿」，這是整趟墾丁旅程中最豪華、價位也最高的民宿。地理位置背山望海，距離白沙灣僅僅幾步之遙，可說是 #白沙灣海景第一排，遠遠望去椰子樹包圍著純白建築，像極了熱帶島嶼上的 Villa，非常夢幻。

#戶外環境公共空間

如果要我形容這間民宿，那就是我覺得它簡直可以稱為「飯店」🤣大器的大廳擺設，有簡易販賣部，還有營業到晚上10點的 #點心自助吧😋 這些都讓它和一般民宿有著大大的區別。戶外的步道、草皮整理得非常乾淨，而我們住的寵物房型就位在一樓。推開木門就是一大片獨享草皮，可以讓毛孩隨心所欲地奔跑、玩耍，待在自己的小小天地裡，真的有一種遠離塵囂的感覺。

#房間

進到房內，滿滿的木頭家具，用的都是珍稀的檜木與肖楠木等，所以淡淡的木頭香，會伴隨著你待在房內的每時每刻，是那樣的讓人放鬆。房間空間寬廣之外，採光一樣棒。衛浴設備是真正的乾溼分離，還有帶景的浴缸可以泡還整理的非常乾淨，可以一掃我出門遊玩的疲憊。

#寵物友善

來說說毛孩的部分。我入住時，房內毛孩備品相當齊全，撿便袋、床墊、飯碗、乾燥主食、肉乾、溼紙巾、尿布、尿布墊、甚至連洗澡盆都有！對爸媽來說絕對是超過💯的貼心，幾乎可以空手入住那種，算是我目前住過備品最用心的民宿之一，有突破我對寵物友善的理解！

早餐的部分，我自己入住時沒有附早餐，而且寵物無法進入餐廳、咖啡廳等公共空間；不過現在開始，寵物房型可以加購限定早餐提籃回房吃，超棒的。

#費用

我們是選擇「寵物專屬純住房專案」，只有住宿、不含早餐，住宿費用是 6300 元起，會視訂房日子有不同的價格；毛小孩需要押金 ɴᴛ 2000，如果沒有問題會全額退還！寵物館房型限攜帶1隻寵物入住，第2隻起，每隻每晚加收 ɴᴛ 500。

📍導航地址：屏東縣恆春鎮樹林路 1-5 號

🐶：特定房型毛孩友善，備品超級齊全，吃的用的全都有，有 VILLA 的等級！

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春日燒肉丼飯專門店 | 1 小時

#環境

在恆春鎮上一個小小的店家，外觀感覺混搭了日系與南洋風格，好多各式各樣的木頭，很有溫暖的感覺，非常討人喜歡。

#寵物友善

毛孩牽繩可以入內，店內有店狗柴柴。

#餐點

*雞肉燒肉丼飯 ɴᴛ 250 ：份量頗多，有附一碗湯跟兩盤小菜，吃完會很有飽足感。雞肉煎得很嫩而不會乾柴，吃起來還帶點炭烤味，搭配黃瓜與泡菜，吃起來非常爽口解膩！

*牛肉燒肉丼飯 ɴᴛ 250：吃起來同樣好香，飯粒也好好吃，牛肉吃起來比較有嚼勁，但整體搭上配菜和溏心蛋，簡直太美味了。

📍導航地址：屏東縣恆春鎮復興路 20 之 1 號

🐶：寵物友善，牽繩可落地哦！

富集市場 Fullji Market | 1 小時

#環境

富集市場 Fullji Market 燒烤餐廳，坐落在恆春有名的咖啡店肥春號隔壁！只有晚上才開，鮮黃色的貨櫃、紅色的鐵鑄大門，充滿硬派風格的外觀。最重要的是，店內的燈光與用餐氣氛滿滿，加上牆上的壁畫，是個風格很強烈，讓人印象深刻的地方。除此之外，餐廳的後院有一大片草地，坐在窗邊用餐，從大面的落地玻璃窗望出去，燈串照射之下，花木扶疏的景色非常美麗。

#寵物友善

毛孩可以牽繩落地入內，也可以上椅子唷！戶外區有貓貓～

#餐點

店內主要提供炭火烤肉料理，現烤的燒肉酥香銷魂，好吃到爆炸！考量到不吃肉的鄉親，這間店也有提供燒烤蔬食，包含炸金針菇花、炸花椰菜、炸小青龍，以及純素的打拋豆腐飯。在吃每一到餐點的時候，不管是配料、醬料都吃得出店家的用心。我們點了一大堆：

*加一雞肉飯 ɴᴛ 170 ：調味非常特殊，很用心而且好好吃，推薦要試試看。

*香酥炸魚 ɴᴛ 180：炸得酥香脆！魚非常新鮮。

其他還點了好幾樣，不過查不到完整菜單，實在忘記品名了，簡單來說隨便點都沒有遇到雷的。大家可以勇敢嘗試啦！

📍導航地址：屏東縣恆春鎮糠林南路 19 號

🐶：牽繩可落地、可上椅哦！

第 6 天

麋谷 Migu village | 2 小時

#環境

「麋谷 Migu Village」位於恆春的恆南路上，有著木拉門、木窗框、鑄鐵招牌與斑駁的水泥牆，搭配綠色植栽，在復古靜謐中多了蓬勃生氣。最特別的是，這裡是由碾米廠所改建的新潮文青咖啡廳。店內各個角落都可以看到小鹿的元素，非常可愛又有特色哦！

#寵物友善

毛孩可落地可上椅，非常友善哦，不過店內環境比較擁擠一些，人潮也多，建議事前定位之外，也不要帶上推車比較好哦！

#餐點

*私房醬燒五花豬飯糰 ɴᴛ 290 ：除了主食和自選口味的兩顆飯糰外，還會附上醃漬小菜、海苔溏心蛋、甜點奶酪，分量看似不多，吃完卻也滿飽的。

*蜜汁打拋肉腸義大利麵 ɴᴛ 300 ：覺得茄汁醬料調得很入味，微微的辣，非常入味，覺得麵條滿好吃的哦！

📍導航地址：屏東縣恆春鎮恆南路 2 巷 1 號之 1 號

🐶：寵物友善，可落地可上椅；店內環境非常小，不適合帶著推車哦！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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