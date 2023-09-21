把握好「食」光！高雄觀光圈200元餐飲抵用只到9月底

沒事去啃炭烤。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處聯合高雄觀光圈業者辦理優惠活動，在今年夏季推出第一波「高雄好食」餐飲店家限定優惠，已抽出500位高雄好食餐飲抵用券獲獎幸運兒，可於高雄、屏北三鄉共31間合作店家直接兌換使用，期限至今年9/30，茂管處提醒獲獎者9月底前把握好「食」光，趕緊使用好食券到高雄觀光圈吃好料！

▲迷路鬆餅。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

「高雄好食」參與店家範圍橫跨全高雄市至屏北三鄉，遊客不僅可買到諸如知名伴手禮「董師傅手工麻糬」、多家連鎖的便當店「桌上賓」，以及到各具特色的店家如北高雄岡山唯一一間獨立書店「剛好販売所」進行餐飲消費折抵外，近期合作店家再新增鳳山鬆餅專賣店「迷路鬆餅」、屏東禮納里原民美食「法法樣工作坊」及小米甜甜圈專賣店「莉姆姆的歌－禮納里店」，讓遊客一次吃遍高雄觀光圈各地美食。

▲瑪卡亞咖啡。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

除了餐飲折抵，「高雄好食」活動期間各合作店家也卯足全力推出獨家優惠，例如「小兔亂撞」加入高雄觀光圈 LINE 官方帳號，消費滿200元就享95折優惠，再加贈鳳梨茶葉蛋；「茂林蘑菇屋」只要遊客加入高雄觀光圈 LINE 官方帳號，現場消費滿1,000元，就送小房子造型紅藜吐司；「Sama食堂」加入高雄觀光圈 LINE 官方帳號，消費滿300元即贈愛玉冰，眾多加碼優惠只在高雄好食活動期間限定。

▲莉姆姆的歌－小米甜甜圈。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

交通部觀光署茂林國家風景區管理處處長柯建興表示，美食是旅遊不可或缺的一環，高雄觀光圈集結熱情又優質的餐飲店家，期望藉由「高雄好食」活動，開拓大家的高雄美食地圖，一起呼朋引伴，多來高雄及屏北三鄉旅遊吃美食。近期也將陸續寄出活動二部曲「高雄好住」千份600元紙本住宿抵用券，後面更將有更多好玩、好逛、好買的各項優惠，更多活動詳情及旅遊資訊可至茂管處官網或「Fun 心遊茂林」粉絲專頁查詢。

▲淘來淘呷。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

│高雄好食合作業者名單│

大樹鳳荔風土窯烤烘焙坊、小兔亂撞、川聚咖啡館、甲農蜂蜜、伍棧樓、JustIn 入吧、阡陌一舍 UNS、沒事去啃、豆菽叔。不濾渣全豆豆漿、里長台灣鯛、剛好販売所、城裡的小月光單身雞湯、茂林蘑菇屋、凍心炸冰淇淋-瑞豐店、高雄圓山大飯店、桌上賓（高雄地區，另久堂店、漢民店、五甲店、後昌店排除在外）、兜兜圈、崗發蜂蜜、涼倆商行、淘來食作、森思咖啡 Sens CAFÈ、隆正食業、董師傅麻糬、瑪卡亞咖啡、撒麻 (sama) 食堂、魯凱百步蛇風味廚藝學校、濃夫生活商行、寶來風味餐館、迷路鬆餅、法法樣工作坊、莉姆姆的歌-限禮納里店……，陸續新增中。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野