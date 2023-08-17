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旗津風箏節再度登場！ 週五加碼小朋友最愛的氣墊水樂園

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圖：高雄市政府觀光局／提供
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超萌高雄熊風箏悠遊旗津天空。　圖：高雄市政府觀光局／提供
超萌高雄熊風箏悠遊旗津天空。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】萌度破表的高雄熊造型風箏，和各式可愛動物們領軍，高雄市政府觀光局「2023旗津風箏節」在7/22開幕當週，吸引了近6萬遊客造訪，因颱風二度順延至8/19、20登場，為彌補因颱風造成的延期，活動特別安排驚喜彩蛋，「氣墊水樂園」連兩週再加碼與8/18週五場，歡迎遊客搭渡輪到旗津看風箏、玩戲水氣墊、逛老街、吃美食，享受最潮的夏日時光。

▲每週六晚間的夜光風箏，驚豔旗津夜空。 圖：高雄市政府觀光局／提供
▲每週六晚間的夜光風箏，驚豔旗津夜空。 圖：高雄市政府觀光局／提供

旗津海岸擁有得天獨厚的濱海美景，腹地廣大、地勢平坦、視野開闊，適合辦理風箏活動，且有豐富的觀光資源及建構完善的自行車道，不僅是拍攝網美照的打卡熱點，也是民眾夏日沖浪、玩沙、戲水的好去處。本次活動施放的高雄熊風箏，由風箏老師費時超過30天，一針一線親手以1:1原型立體打造出12公尺長的風箏，在2023旗津風箏節領軍，和各式動物主題風箏及超療癒大型鯨魚風箏一起在天空放萌。

▲氣墊水樂園週五再加碼讓小朋友開心玩水。 圖：高雄市政府觀光局／提供
▲氣墊水樂園週五再加碼讓小朋友開心玩水。 圖：高雄市政府觀光局／提供

迴響熱烈的氣墊水樂園，在活動期間吸引許多小朋友開心戲水，為回應遊客的熱切期待並分散活動人潮，高雄市政府觀光局特別再加碼週五場，8/18到8/20共計3天，從下午2點到晚上6點都可玩得暢快，現場有享受速度快感的城市滑水道、26公尺大的巨無霸戲水池、各式水滑梯氣墊、小小朋友最愛的手搖船等，陸上也有旋轉木馬、旋轉熱氣球兩項遊樂設施，統統免費玩。

▲白天有小朋友最愛的魔術、小丑氣球等活動。 圖：高雄市政府觀光局／提供
▲白天有小朋友最愛的魔術、小丑氣球等活動。 圖：高雄市政府觀光局／提供

旗津風箏節從早到晚都好玩，白天有小朋友最愛的魔術、小丑氣球、泡泡表演及風箏DIY等活動；週六晚間6:30到8:30有夜光風箏展演，週日晚間6:30到7:50有精彩火舞表演，透過燈光與火的表演活動，妝點旗津海岸夜色。

高雄市政府觀光局提醒遊客，活動期間渡輪班次加密外，也會於旗津區內安排定點接駁服務，建議可多利用大眾運輸，避免過多車流導致壅塞；另為提升渡輪輸運效率及品質，活動期間每日上午11時至晚間7時尖峰時段，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車外，一般遊客的燃油機車禁止登船，同時當日將視現場人潮狀況彈性調整，更多活動資訊請上「高雄旅遊網」官網查詢。

▲每週日晚間有精彩的火舞表演海潮與火交織帶來震撼演出。 圖：高雄市政府觀光局／提供
▲每週日晚間有精彩的火舞表演海潮與火交織帶來震撼演出。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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旗津 觀光 戲水

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