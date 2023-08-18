快訊

群創前處長劈腿3人妻…科技業很亂？調查：最容易偷吃其實是「這行業」

大陸控台違反WTO規定喊斷ECFA 我經濟部回應了

蘋果iPhone 15再曝快充效率大躍進「贏主流安卓手機」 卻因3問題大減產

高雄「綿密系」霸主！經典綠豆沙綿密十足 限定芒果冰沙必嚐

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄市三民區新民路上的芋見綠豆，是許多在地人夏天非喝不可的飲料店，每到下班時段更是大排長龍，熟客都知道需要趁早訂購以免錯過，除了招牌的芋頭、綠豆沙系列飲品之外，季節限定的人氣芒果冰沙，也是許多饕客的必喝大推的熱門飲品。

菜單

招牌系列的綠豆、芋頭系列還能搭配許多特色口味，像是牛奶、花生、芋泥、可可都是店內人氣十足的風味，而最特別的還是廣受許多女生歡迎的紅豆紫米、黑糖系列飲品，一年四季都有提供喔！喜歡喝純清茶、檸檬、多多、冬瓜的朋友店內也有提供，讓每位饕客都能買到自己喜愛的飲品。

▲店家每季會有做不同的促銷飲品或是活動，追蹤粉絲專頁可以獲取到最新資訊。
▲店家每季會有做不同的促銷飲品或是活動，追蹤粉絲專頁可以獲取到最新資訊。

綠豆沙牛奶

風靡整個夏天的消暑聖品，也是店家超推的綠豆沙牛奶，是絕對不能錯過的滋味！先將軟糯的綠豆煮成綠豆汁，隨後冷凍並直接打成冰沙，底層先以鮮奶做為基底，再放入滿滿一杯的綠豆沙，一飲而下的濃郁滑順口感，沁涼清爽又解燥，綠豆香氣混合奶香在口中迸發交織而成的美味，讓人越喝越著迷。

芋見綠豆

店家的招牌飲品芋見綠豆，嚴選甲仙芋頭每日現蒸熬煮而成的芋泥，口感特別綿密可口，芳香濃郁，入口瞬間芋香湧入口中跟鼻腔的感覺，著實令人難忘。搭配綠豆沙冰晶般的口感，清香爽口不甜膩，絕對是芋頭控趨之若鶩的飲品。

芋見花生

鍾愛綿密口感的客人絕對不能錯過的芋見花生，整杯飲品香味充盈，撒上些許花生粒讓口感更具層次，滿滿的芋泥內餡，喝起來芋香四溢、絲滑順口，強烈的香氣以及口味，更像一道冰淇淋甜點，讓人一試就愛上！

紅豆紫米

紅豆與紫米都含有豐富的營養素、維生素B群、以及膳食纖維，老闆娘說是許多客戶心目中手搖飲的極品！嚴選萬丹紅豆顆顆飽滿、口感鬆軟，黏糯的紫米帶點嚼勁，搭配上鮮奶又濃又香，整杯喝完飽足感十足，當成代餐也完全沒問題。

芒果冰沙文字

濃郁的芒果香氣搭配金黃果肉的色澤，這便是店裡夏季限定的芒果冰沙，店家以新鮮愛文芒果打成碎冰沙，帶點冰晶清脆的口感，越喝越涮嘴，甜蜜的滋味絕對是炎夏必喝解暑飲品！

芋見綠豆每杯飲品都是真材實料，滿滿的內餡跟冰砂絕對不含糊，一定裝滿裝好，讓每位饕客都能喝到誠意十足的飲品，多元的選擇與童叟無欺的美味，堪稱是夏季消暑首選。


芋見綠豆

店家地址：高雄市三民區新民路94號1樓

營業時間：周一－周日10:00-22:00

店家電話：0918790076

粉絲專頁：https://bit.ly/44HVwmV


延伸閱讀//高科大人氣美食推薦！平價道地韓式銅盤鍋物也能一人獨享！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

芒果冰 冰沙 牛奶

延伸閱讀

工作想睡沒精神？ 營養師建議補充「這些」優質蛋白質

驚喜連連！ 台中無菜單日料「椿彩割烹壽司」 老饕大讚一套20道美味獨家料理

全聯「芋頭季」20款超澎湃 懷舊風「芋頭涼果子」必吃

「綠豆嘉義人」臉書粉專遭仿冒 小編提醒認明識別標誌防詐騙

相關新聞

高雄「綿密系」霸主！經典綠豆沙綿密十足 限定芒果冰沙必嚐

炎炎夏日一定要來杯清涼解暑的綠豆沙特調，加上牛奶混調的甜蜜奶香，或是搭配芋泥的綿密口感，都十分超人氣的選擇，還有夏季限定的芒果冰沙，滿滿濃郁果香酸甜，每一口都是夏日專屬的享受！

千萬不可錯過！2023恆春墾丁最新美拍打卡點「逗啥黑糖綠豆沙牛奶」，免出國輕鬆享受異國風情

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 恆春墾丁2023年又有最新的美拍打卡景點-逗啥黑糖綠豆沙牛奶，在這可眺望絕美港灣海景以及夕陽餘暉，吹著不急不徐地海風且享用冰飲、美食的同時，不時還能聆聽

你所不知道的南台灣！高雄觀光圈山海秘境之旅，細品山海好療癒

【旅奇傳媒/編輯部報導】想規劃一趟獨特的家庭旅遊嗎? 高雄觀光圈推出四大旅遊品牌概念，分別依據境內地理及人文特色，規劃「山．海．城．原」等鮮明旅遊軸線，將陸續上線服務，讓大家輕鬆規劃南臺灣療癒之旅。

高雄浮誇系海鮮鍋燒意麵！新鮮直送漁貨、整尾小卷霸氣上桌

位在武廟市場附近【家遇鮮海鮮鍋燒專賣-武廟店】，以東港新鮮直送的海鮮鍋燒意麵聞名，店內販賣各種海鮮製作的鍋燒意麵，餐點不僅用料實在，濃郁鮮甜的海鮮湯底更是許多饕客的最愛，一到用餐時段，店內人潮總是絡繹不絕。

平價松露料理、獨門手工醬料！ 高雄「綠饌食」素食推薦 開創蔬食新風貌

位於高雄左營的【綠饌食】素食餐館，已在當地經營了四年，以招牌的松露系列料理與各種傳統小吃為主打，顛覆你對一般傳統素食的想像！

傳承近百年的盛夏美味！高雄古早味冰品 招牌阿婆冰回憶滿滿

一說到吃冰，大部分鹽埕人腦海中閃過的一定是這家「阿婆仔冰」，店內那已傳承將近百年的美味，是許多鹽埕人乃至高雄人的回憶，天然健康的用料和與時俱進的冰品，更讓許多遊客專程慕名前往。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦