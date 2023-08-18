高雄「綿密系」霸主！經典綠豆沙綿密十足 限定芒果冰沙必嚐

位於高雄市三民區新民路上的芋見綠豆，是許多在地人夏天非喝不可的飲料店，每到下班時段更是大排長龍，熟客都知道需要趁早訂購以免錯過，除了招牌的芋頭、綠豆沙系列飲品之外，季節限定的人氣芒果冰沙，也是許多饕客的必喝大推的熱門飲品。

菜單

招牌系列的綠豆、芋頭系列還能搭配許多特色口味，像是牛奶、花生、芋泥、可可都是店內人氣十足的風味，而最特別的還是廣受許多女生歡迎的紅豆紫米、黑糖系列飲品，一年四季都有提供喔！喜歡喝純清茶、檸檬、多多、冬瓜的朋友店內也有提供，讓每位饕客都能買到自己喜愛的飲品。

▲店家每季會有做不同的促銷飲品或是活動，追蹤粉絲專頁可以獲取到最新資訊。

綠豆沙牛奶

風靡整個夏天的消暑聖品，也是店家超推的綠豆沙牛奶，是絕對不能錯過的滋味！先將軟糯的綠豆煮成綠豆汁，隨後冷凍並直接打成冰沙，底層先以鮮奶做為基底，再放入滿滿一杯的綠豆沙，一飲而下的濃郁滑順口感，沁涼清爽又解燥，綠豆香氣混合奶香在口中迸發交織而成的美味，讓人越喝越著迷。

芋見綠豆

店家的招牌飲品芋見綠豆，嚴選甲仙芋頭每日現蒸熬煮而成的芋泥，口感特別綿密可口，芳香濃郁，入口瞬間芋香湧入口中跟鼻腔的感覺，著實令人難忘。搭配綠豆沙冰晶般的口感，清香爽口不甜膩，絕對是芋頭控趨之若鶩的飲品。

芋見花生

鍾愛綿密口感的客人絕對不能錯過的芋見花生，整杯飲品香味充盈，撒上些許花生粒讓口感更具層次，滿滿的芋泥內餡，喝起來芋香四溢、絲滑順口，強烈的香氣以及口味，更像一道冰淇淋甜點，讓人一試就愛上！

紅豆紫米

紅豆與紫米都含有豐富的營養素、維生素B群、以及膳食纖維，老闆娘說是許多客戶心目中手搖飲的極品！嚴選萬丹紅豆顆顆飽滿、口感鬆軟，黏糯的紫米帶點嚼勁，搭配上鮮奶又濃又香，整杯喝完飽足感十足，當成代餐也完全沒問題。

芒果冰沙文字

濃郁的芒果香氣搭配金黃果肉的色澤，這便是店裡夏季限定的芒果冰沙，店家以新鮮愛文芒果打成碎冰沙，帶點冰晶清脆的口感，越喝越涮嘴，甜蜜的滋味絕對是炎夏必喝解暑飲品！

芋見綠豆每杯飲品都是真材實料，滿滿的內餡跟冰砂絕對不含糊，一定裝滿裝好，讓每位饕客都能喝到誠意十足的飲品，多元的選擇與童叟無欺的美味，堪稱是夏季消暑首選。





芋見綠豆

店家地址：高雄市三民區新民路94號1樓

營業時間：周一－周日10:00-22:00

店家電話：0918790076

粉絲專頁：https://bit.ly/44HVwmV





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