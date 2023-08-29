頂級燒肉的首選！傳說中的「夢幻海陸套餐」日本A5冷藏和牛和活體海鮮統統有

想在高雄吃頂級燒肉、和牛燒肉，而且不管晚餐或宵夜時段都有，那一定要來吃高雄明燒肉啦！高雄明燒肉主打奢華等級的日本和牛、高檔美國牛以及多樣活體蝦、蟹、貝類海鮮！

這次來明燒肉中華店慶祝父親節、七夕情人節，我們點了傳說中的明燒肉奢華夢幻海陸套餐，不管是日本極上和牛、澳洲厚牛舌還有澎湃海鮮盤都讓人驚艷！尤其是最後的澳洲水姑娘龍蝦粥，龍蝦肉的Ｑ彈和粥的鮮美，完全是最棒的高雄燒肉餐收尾！超級推薦給喜歡吃和牛燒肉、高檔海鮮的大家～

上一次跟朋友去左營高鐵站附近吃了明燒肉文自旗艦店，覺得不管是海鮮還是肉品都超水準！這次我帶我爸到明燒肉另一間分店，明燒肉中華店來用餐！提前慶祝2023年的父親節和七夕情人節啦！

高雄和牛燒肉推薦：明燒肉中華店

明燒肉中華店位在中華三路上，靠近七賢路與六合路，不要看明燒肉中華店店面低調，我們當天訂位可是滿滿。

明燒肉中華店一走進去，是超長吧檯座位，一般來說1-2人訂位都會安排這裡。

想要比較獨立、不被打擾的空間，明燒肉也有兩間獨立包廂喔！而且都有電視投影，蠻多公司部門喜歡來這商務開會，開完會直接用餐～特別告訴大家貼心地方，就是包廂內都有「空氣清淨機」，讓大家吃烤肉也不用擔心煙霧繚繞捏！

明燒肉有非常多的活體海鮮，也有水族箱放這些高檔蝦、蟹、貝類食材唷！

超少見活體七彩龍蝦！我這也是第一次看到不是標本的七彩龍蝦，非常巨大壯觀！

一路參觀完水族箱，服務人員也引導我們入座。座位桌上有質感不錯的餐盤、燒肉醬料盤。

▼主廚雞高湯（可續）

到明燒肉用餐，每桌都會有保溫壺盛裝的主廚高湯，讓客人用餐前先喝湯暖暖胃。

▼招待香檳氣泡飲（無酒精）

店長招待的香檳汽泡飲，帶點微酸，夏天喝清涼開胃！

明燒肉中華店 奢華夢幻海陸套餐（雙人）

這天跟我爸來吃，提前慶祝父親節，點個最奢華的套餐給他，直接選奢華夢幻海陸雙人套餐給他！！

▼套餐小菜

▼燒肉佐料

日本昆布鹽、菌菇鹽、自製燒肉醬以及我最愛的蔥鹽！

海陸套餐的烤肉順序是先烤肉唷！先來看看我們的套餐肉盤，A5日本和牛（而且是珍稀部位）還有兩片澳洲厚切牛舌～

▼日本極上和牛肋眼上蓋

肋眼上蓋本來就是稀少珍貴的部位，而又是日本和牛，就更顯奢華了！

整塊肉烤到三四分熟後，服務人員會將整塊肉切成肉片，這時候我就好想拿來吃了哈哈哈哈～

▼日本極上和牛樂眼上蓋

這塊肋眼上蓋太正點了！入口的油脂香氣在口中迸發，肉超軟嫩，咀嚼時幸福到讓人瞇起眼睛。

接下來是第二塊日本和牛！極上和牛背肩捲芯～

也日大塊烤到外層熟，整塊四分熟，就先切成片狀。

▼日本和牛牛背肩捲芯

軟嫩中帶有嚼勁的背肩，吃起來更彈牙一些。更確切一點說，口感介於牛小排與牛橫隔膜之間～

▼澳洲穀飼牛舌（厚切）

除了日本和牛好吃，這個肉盤

最讓我期待的是厚切牛舌啊啊啊！我牛舌控就是愛牛舌～～

這種厚牛舌烤起來很需要功夫，這時候就慶幸明燒肉有全程代烤，這種時候就是需要代烤的時候啊！

厚切牛舌烤的時候超誘人，我根本全程雙眼一直盯著這兩片，然後一直問服務人員什麼時候可以好。

上桌時厚切牛舌一片會剪成三塊，外脆內Ｑ，配上蔥鹽超級正點！

▼夢幻海鮮拼盤

這個套餐之所以被稱為「奢華夢幻海陸套餐」，除了剛剛的日本和牛，就是這盤超超超超級夢幻的海鮮拼盤啦！有澳洲水姑娘龍蝦、澎湖明蝦、龍膽石斑、日本扇貝以及韓國鮑魚。

水姑娘龍蝦會拿起來煮粥，其他的如明蝦、鮑魚、扇貝是等一下要放烤網上烤的。

▼烤韓國鮑魚

▼烤扇貝

本來選材就很好，而服務人員也將這兩樣海鮮烤得恰到好處！鮑魚軟嫩中帶彈牙（還幫我們切花），扇貝則是烤好直接吃就超、鮮、甜～

▼烤明蝦

明蝦是烤好後幫客人貼心剝好殼，但蝦頭沒拿掉就是要讓大家大吸特吸！（還是只有我有吸爆蝦頭的嗜好哈哈）

▼龍膽石斑第一吃：蒜香龍膽石斑

最後，來明燒肉只要點海陸系列，有龍蝦的套餐一定都要來煮個龍蝦粥！服務人員會把龍蝦、白飯、蛋以及蔥花準備好。

龍蝦粥烹煮時間約要20幾分鐘，服務人員會很細心觀察客人吃到哪裡，提前開始煮。而把隔夜白飯、龍蝦、龍膽石斑依序放到高湯裡煮。

▼龍膽石斑第二吃：高湯煮龍膽石斑

像這個龍膽石斑是入粥熬鮮味，稍微煮一下就拿起來了，只能說魚肉和ＱＱ的膠質真的超好吃～

最後，看到白飯煮成粥麋狀，服務人員會把蛋花加入。

豪華龍蝦粥，完成！！

本來以為龍蝦粥這樣就要吃了，結果！最後來個桌邊服務現刨柴魚，才真的讓我跟我爸驚呆～～第一次知道柴魚可以這樣現刨！那個刨的工具很像削鉛筆機！

刨好的柴魚鉛筆屑，直接倒進龍蝦粥裡。

以龍膽石斑魚、水姑娘龍蝦煮的粥本來就已經夠好吃，再加入現刨柴魚，大概就像燉飯現刨松露一樣畫龍點睛！超、級、美、味！我覺得這味覺驚喜比撒海苔絲和金箔還要來得厲害～

▼套餐甜點：冰淇淋、提拉米蘇（二選二）

▼套餐飲品：烏龍茶

高雄明燒肉訂位

高雄明燒肉中華店、明燒肉文自店都可以透過inline app線上訂位喔！訂位網址：https://reurl.cc/x7jN41 也可透過兩間明燒肉店面的電話訂位。

明燒肉中華店

地址：高雄市前金區中華三路180號

電話：07 285 9125

營業時間：週一～四 17:30 – 凌晨00:30 週五～日 17:30~凌晨1:00

臉書粉絲團：明燒肉中華店FB

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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