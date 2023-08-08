蓮潭新亮點！ 三隻小豬帶你走入童話世界 同場加映月世界、天梯步道

蓮池潭兒童公園三隻小豬景觀迷宮廣場。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】蓮池潭兒童公園為高雄首座共融式公園，除集結攀爬網、大沙坑、傳聲筒、鳥巢鞦韆及擁有南台灣最長30公尺溜索設施外，今年更以童話故事打造新亮點。

高市府觀光局長高閔琳表示，營造特色景區與友善旅遊環境，一直是觀光局努力目標，今年於蓮池潭兒童公園，以三隻小豬故事為主題打造獨特景觀的「迷宮廣場」，啟用後不但成遊客最新打卡點，更為暑期親子同遊首選。

▲兒童公園迷宮廣場三隻小豬的家，透過設立解說牌及座椅，讓家長和孩子們可以一邊休息一邊看故事。 圖：高雄市政府觀光局／提供

迷宮廣場以大野狼作為入口意象，分別於廣場中打造三隻小豬的家―草屋、木屋和磚屋，讓遊客在迷宮探索，找到隱藏在迷宮中的小豬，同時在遊戲的過程中身歷其境融入童話故事場景，並透過綠化、童趣和多元色彩等元素交織，感受如沉浸故事內般獨特體驗，不僅吸引遊客注意，也讓家長和孩子們在這童話世界中共同探險，享受親子同樂的時光！

▲中外餅舖以高雄大樹玉荷包荔枝製成的「貴妃笑」榮獲比利時國際風味評鑑所（ITI）2顆星國際殊榮。 圖：高雄市政府觀光局／提供

蓮池潭除了富有童趣的兒童公園、文青打卡熱點泮咖啡及眾多宗教廟宇文化外，其中百年老店「中外餅舖」近期更獲「食品界米其林」之稱的比利時國際風味評鑑所International Taste Institute（ITI）4顆星肯定。第六代傳人張美華表示，以高雄農特產研發最在地的高雄味，大樹玉荷包「貴妃笑」及旗山北蕉「蕉蕉女」，讓來到蓮池潭的遊客不僅有吃有玩又好拍！

▲金獅湖風景區親子花園，不同的觀葉及開花植物搭配地景進行栽植層次變化，豐富整體空間層次色彩。 圖：高雄市政府觀光局／提供

▲月世界風景區天梯步道重建，順著走到月世界的頂端，以將美景盡收眼底。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步補充表示，為增加兒童設施多元性與豐富性，今年不只融入故事場景營造蓮池潭兒童公園為特色遊憩場外，近期也打造金獅湖管理站門戶意象和特色風采，其中「親子花園」以透過植栽及地景塑造主題性，並可提升整體空間層次，同時管理站藝術磚牆更是新增特色亮點設施，吸引民眾拍照打卡。

另整建月世界風景區弦月眺望台、天梯步道等設施亦在近期開放使用，期待透過友善旅遊環境的營造，提升高雄旅遊景點的好感度。更多旅遊資訊，請上觀光局官網「高雄旅遊網」(https://khh.travel)及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。

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