傳承近百年的盛夏美味！高雄古早味冰品 招牌阿婆冰回憶滿滿

位於鹽埕區七賢三路的【阿婆仔冰】，舊名新生號冰菓店，店裡依循古法製作的「阿婆風味冰」已傳承近百年，是許多在地人夏日消暑的美好回憶。

這家七賢店為品牌的二代傳人「蔡雄保先生」所開創，作為二代的他承先啟後，以親切有禮的個性，不僅留住了那充滿回憶的迷人風味，更將溫馨自然的氣息充滿店內的每個角落。

即使到了現在，在店內吃冰還是會有種回到民國40年代鹽埕公有市場的錯覺，時間在變，但迷人的風味與人情味卻依然不變。

▲店裡環境寬敞明亮，夏日炎炎坐在裡頭吃冰可是莫大的享受。

店家除了有提供經典的古早味阿婆冰、酸甜的四菓冰之外，更與時俱進推出了結合冰淇淋的超級水果冰，與綿密香甜的巧克力雪花冰，多種風味讓各個年齡層在店裡都能有最難忘的沁涼體驗。

│招牌阿婆冰

在刨冰上加入奇異果、葡萄、火龍果、西瓜等新鮮水果，最後再淋上新鮮火龍果汁，吃起來香甜爽口，並帶有豐富的天然水果香氣，搭配冰涼的刨冰基底，不僅消暑更營養滿分！

│四菓冰

同樣在刨冰的基礎上加入李仔、芒果青、鳳梨、楊桃，一入口那酸酸甜甜的風味，讓人彷彿回到了童年一般，滿滿回憶盡在那一口口的冰涼之中，堪稱夏日消暑聖品。

│超級水果冰

經典水果冰的升級版，除了一樣有大量鮮果之外，還更額外放上了兩球冰淇淋，並淋上新鮮百香果，吃起來涼爽酸香，一口刨冰一口水果，徹底解掉炎炎夏日帶來的躁熱！

│巧克力雪花冰

店內不僅有傳統刨冰，也有綿軟順滑的雪花冰可以品嚐，以親自手作的牛奶雪花冰作為基底，加上一大球冰淇淋，再淋上巧克力醬，最後放上巧克力米與OREO，還沒入口便能感受到濃郁的巧克力香氣，巧克力控們小心一吃就愛上！

│烏梅汁

使用了店家自己釀的烏梅下鍋熬煮，口感冰涼順口，獨家漢方煉製生津止渴、消暑必備！

老闆感嘆如今市面上充斥著各種工業化學冷飲，所以堅持自然有機的剉冰風格，店內不論是冰品還是飲料，皆為天然手作而成，讓顧客都能有最健康的消暑體驗。夏日炎炎想消消暑氣，不妨就來【高雄 阿婆仔冰】一起吃冰、喝飲料吧！

【高雄百年老店 阿婆仔冰】

店家地址：高雄市鹽埕區七賢三路150號

店家電話：075513180

營業時間：10:00–24:00（週三公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3XToFJ5





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