來朵繽紛夏日冰花！高雄人氣雪花冰 手工鮮果製作每口都清涼

位於鼎中路文藻大學後門的芒果探戈，店內每碗冰品都如同盛開的花朵，嬌艷動人又令人垂涎三尺，老闆娘也非常大方，店裡冰品的煉乳都可以無限續加到飽，超高的cp值深受當地學生族群及在地人的歡迎，喜歡吃水果雪花冰的朋友一定要來品嚐一番。

店內的裝潢十分令人驚艷，小巧的空間讓老闆娘裝潢得非常浪漫，風情萬種的歐式風格，一定要來張美美的網紅照！燈光映下的餐桌超適合情侶約會、朋友聊天，用餐環境乾淨整潔、充滿愜意舒適的氛圍。

店內的雪花冰磚、冰塊、配料、水果製作都是老闆娘親力親為製作，不只風味滿分，衛生食安方面老闆娘更是非常重視，讓來店的饕客安心用餐，餐點品質有所保障。

菜單

店家主要販售雪花冰，但隱藏版的霜淇淋也是一個明星產品，百變的口味是你永遠摸不透的存在，唯一不變的是綿密爽口、香濃不膩的口感，絕對滿足你的味蕾。

▲霜淇淋都是用新鮮水果打的果汁製作而成，每日口味不同。

店裡的雪花冰基底口味都不盡相同，每一種都是老闆娘純手工製作，絕不添加任何乳化劑、香精香料，保留水果最原始香甜的風味。

芒果雪花冰

是店家招牌也是夏季最熱銷的芒果冰，將現切的愛文芒果排列成花朵的造型，單看外觀都是一種視覺享受，鮮嫩香濃的芒果果肉搭配基底的芒果冰，雙重甜度在舌尖爆擊，甜蜜的幸福感讓人吃上一口就停不下來，再淋上煉乳絕對是螞蟻人的最愛！

▲芒果品種隨著季節會有所變動，芒果冰本身甜度很夠，煉乳可依自己的口味是否要添加。

火龍果雪花冰

店內獨家的特色冰品，使用整顆火龍果肉擺成玫瑰花的形狀，鮮艷似火格外吸睛，基底的草莓冰更是為冰品增添許多酸甜滋味，讓軟糯的火龍果肉多了許多風味層次，淋上煉乳感受由淺至濃的口味變化，便是此道冰品的獨特的品嚐方式。

芋頭純牛奶雪花冰

老闆娘嚴選大甲的芋頭製作而成，當日現煮的芋泥醇郁柔軟，搭配絲滑清甜的牛奶冰，組合一起好吃翻倍，綿軟香甜的口感，每一口都吃的到真材實料的芋香，絕對是芋頭控的最愛。

▲為了保持食材新鮮度，芋頭純牛奶冰每日僅限供應５份。

花生杏仁片雪花冰

花生的香氣在上桌瞬間撲鼻而來，出餐之前再撒上滿滿的花生粉增加風味，濃郁的花生香伴隨基底的綿密花生冰入口即化，搭配酥脆的杏仁片增添更多口感層次，曼妙可口的滋味隨著口腔流入心間，對花生控來說實在無法抵擋。





芒果探戈

店家地址：高雄市三民區鼎中路667號1樓

營業時間：13:30-21:30， 周六13:30-18:30， 周日13:30-17:00

店家電話：0927588576

粉絲專頁：https://bit.ly/3NMYFeW





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