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在家簡單料理「馬蔥餅」美味 三食六島再現馬祖美食經典

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

台灣知名食品大廠【三食六島】，旗下有馬蔥餅、馬祖奶茶、馬祖瘋炸雞、馬祖漢堡四大品牌，藉由食品冷凍包裝技術與全台各大品牌門市，將馬祖家鄉好味道，傳遞給更多民眾知曉，一舉擄獲饕客們的味蕾。

老闆傳承母親的好手藝與家鄉馬祖美食，從一間馬蔥餅攤販起家，到現在擁有近百家門市，成為台灣最知名的馬祖品牌，提供馬蔥餅、煎餅、繼光餅、肉燕等馬祖特色美食，透過-18度低溫急速冷凍，將產品最新鮮的美味保存，並以冷凍包裝呈現給消費者，讓民眾在家就能吃到道地的馬祖家鄉味。

「馬蔥餅」是歷久不衰的人氣食品品項，遵循古法製作，嚴選天然食材，將麵團混合青蔥打造出多層次口感，跳脫一般蔥油餅和煎餅的油膩，透過油煎、氣炸、蒸煮等烹調手法，輕鬆快速將馬祖美食送上桌，外酥內軟又有Q勁，冷凍放在家中常備，作為正餐享用或是宵夜點心均適合。

▲冷凍包裝的馬蔥餅處理起來相當便捷，簡單在鍋內加點油，把餅皮放入鍋中後，將兩面煎至金黃色即可起鍋，還可以依個人喜好，加入雞蛋或調味料。
▲冷凍包裝的馬蔥餅處理起來相當便捷，簡單在鍋內加點油，把餅皮放入鍋中後，將兩面煎至金黃色即可起鍋，還可以依個人喜好，加入雞蛋或調味料。

▲放入氣炸鍋也能簡單處理馬蔥餅，用油量更少、清洗烹調器具也更便捷，且口感不遜於油煎料理的方式！
▲放入氣炸鍋也能簡單處理馬蔥餅，用油量更少、清洗烹調器具也更便捷，且口感不遜於油煎料理的方式！

「煎餅系列」有招牌、蔥肉、泡菜三種口味，煎餅塞入滿滿內餡，搭配酥脆麵皮簡直完美！還記得小時候在家附近買到的胡椒餅嗎，就是這種懷舊美味讓你一吃就忘不了！

▲特別使用大安農會輔導的在地小農之可溯源青蔥，不僅品質優良，香氣更為濃郁。
▲特別使用大安農會輔導的在地小農之可溯源青蔥，不僅品質優良，香氣更為濃郁。

南竿必吃美食「繼光餅」，可依據自身飲食習慣，選擇烤箱烘烤、氣炸、或蒸煮處理，麵餅剖開後，放入老闆特製的香煎紅麴秘豬排，耳熟能詳的「馬祖漢堡」就誕生啦！麵餅使用老麵發酵製作，嚼勁十足，芝麻和麵餅結合，口感豐富，讓您越嚼越香超滿足！

馬祖另一款經典麵食─肉燕，也就是俗稱的肉包肉、馬祖餛飩，堅持純手工捏製，嚴選豬前後腿的瘦肉，加入獨家配方調味，入口肉製燕皮輕薄香嫩，每一顆用料紮實飽滿，放入湯內久煮不爛，完整保留豬肉的鮮甜味，沒吃過的朋友一定要試試。

除了提供豐富的冷凍食品外，還有著業界最完善的加盟培訓課程，對於加盟主而言，如何學習品牌食品的製作可說是一大課題，藉由實戰培訓基地實體店面與專業講師教導，一步步帶領加盟主學習料理手法，將每個環節仔仔細細地傳授。

不僅提供完善的教育訓練，還供應全新的攤車、生財設備、五金用品，就連廣告行銷也幫你準備好。

▲完善的加盟流程從洽談、合約、挑選地點、開幕規劃、餐車包發、教育培訓等，讓創業不再是一件難事。
▲完善的加盟流程從洽談、合約、挑選地點、開幕規劃、餐車包發、教育培訓等，讓創業不再是一件難事。

【三食六島】讓更多人去認識到馬祖美食的獨道之處，使得馬祖家鄉味成為民眾日常生活中懷念的味道之一。


【三食六島連鎖餐飲集團】

地址：台中市潭子區潭富路一段117-1號

電話：042421438

粉絲專頁：https://bit.ly/3pQl69M

官方網站：https://bit.ly/3o4FaVv


延伸閱讀>>大里在地美食口袋名單！精選12間中式、日料、西餐料理必嚐

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馬祖 漢堡 豬排

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