大鵬灣親子歡樂遊「騎車趣水上FUN心玩」9月登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】結合親子、多元旅遊型態，交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處(鵬管處)將於今年度的9月2、3及9日共三天，於大鵬灣休閒特區辦理大鵬灣 Bike tour 35 路線單車活動，以單車為媒介，探索大鵬灣的美景和豐富的旅遊資源，也提供了專屬於小朋友的滑步車競賽及氣墊城堡，讓親子同歡同遊，並展現大鵬灣的多元旅遊型態。

大鵬灣 Bike Tour 35 活動已進入第3年，今年更有多項新亮點。騎電輔車輕鬆漫遊，沿途欣賞灣域的美麗景緻、濕地生態、王爺文化，到鮮饌道觀光工廠做 DIY 手作體驗，吃在地美食飯湯、雙糕潤及煎餅；並結合體驗飆速快感的卡丁車及各種水域活動擇一體驗，如帆船基地及戲湖咖啡的 SUP、帆船、獨木舟等。

▲鵬管處將於今年度的9月2、3及9日共三天，舉辦大鵬灣 Bike tour 35 路線單車活動。 圖：鵬管處／提供

前幾屆舉辦時場場爆滿的小騎士滑步車競賽，同場熱鬧登場。不只大人可以享受旅遊樂趣外，邀請各路好手一同參與，讓大小共遊 Play one 騎趣鵬灣，為今年暑假留下最完美句點。這次活動另結合地方特色，規劃別出心裁漁村小旅行遊程，三天的活動中推出5條遊程路線，希望今年的遊客能夠有不同的體驗感受，並留下美好回憶。

大鵬灣 Bike tour 35 活動，在7月底先行開辦的領騎人員培訓作為暖身活動，以挑選當地民眾或店家為首要培育目標，訓練出在地專業領騎導覽人員，並於往後投入大鵬灣低碳旅遊市場，成為大鵬灣路線領騎導覽的先鋒。

▲騎電輔車漫遊的路線，也包括參觀東港在地信仰東隆宮。 圖：鵬管處／提供

本次活動並連結東港與小琉球及林邊等地旅遊資源，遊客在9月份住宿活動指定旅宿，還可以加值100元方案參加單車小旅行專人領騎導覽活動，單車微旅行、Go Kart、水域活動全包的超級贈禮。詳細活動資訊可上網：https://www.dpbbikego.com/

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