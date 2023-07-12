徜徉於山野天地間！「林學校」盡情探索大自然奧秘與認識原住民文化，品嘗最在地的美食饗宴

林學校超好玩！屏東潮州本來就是Vicky家很喜歡造訪的一個鄉鎮，從這篇豐富的潮州一日遊應該不難看出。尤其是有著山光水色又有迷人林學校的林後四林平地森林園區，更是我們經常造訪的景點之一。之前有機會參加林學校的課程，那次的課程讓孩子記憶猶新，所以我們又參加了今年6月份的活動。現在林學校活動更精彩，一定要一一來分享給大家。

林學校：交通方式

為什麼我們可以從早玩到晚，在這邊一定要先跟大家講一下交通路線，即便是不開車來的朋友也可以利用大眾運輸交通工具前往。因為班次時間搭配得天衣無縫，所以才能玩得盡興，回程路上不用開車，超輕鬆的。

去程建議

第一步/高鐵：台北至新左營（0603），台北06:51出發-新左營08:50抵達

第二步/台鐵：新左營至潮州，自強（3000），新左營09:18出發-潮州09:58

回程建議

第一步/台鐵：潮州至新左營，自強（3000）168，潮州17:20出發-新左營17:55抵達

第二步/高鐵：新左營至台北（0850)，新左營18:25出發-台北20:39抵達

林學校：品牌起源

先來和大家說說「林學校」品牌的起源！林後四林平地森林園區是座擁有大武山系、二峰圳，平地森林自然資源及文化資產的多元生態園區，園區面積達1005公頃。「林學校」主要是串聯林後四林平地森林園區附近鄉鎮（來義鄉、泰武鄉）的原住民業者開發相關體驗行程，目的是希望讓大家在親近山林的同時也了解原民文化。

由於我們是舊生，所以很榮幸參加了開幕的宣示，現在我們就要開始來玩「自然」和「原民」活動了，希望大家把雙手借給我們嘿！

林學校：學院介紹

林學校的課程主要由四個學院所組成，分別是「山」「水」「園」「林」，這不難理解，畢竟位處於大武山下，又是在二峰圳這邊，加上這裡有林木，多科系多學院便成就了一所大學。林學校設立的宗旨便是希望大家可以透過活動的參與，認識多種原民文化，像是小米釀與情柴文化等。除了對人文風情有更深入的認識外，同時我們也可以向土地學習、向樹木學習、向棲息的生物學習，畢竟風土民情與生態文化乃是密不可分的。

林學校：原民特色餐飲

如果大家想要待在林後四林平地森林園區一整天，可是又擔心餐飲的部分，那Vicky就得用力大推「林下食堂」，它可是林學校最受歡迎的活動之一。林學校與當在地業者「厚禮家x自然霆沅」合作，這就是林學校裡最具原住民風味的佳餚。在涼風吹拂的樹蔭下享用佳餚，相信這將會是一場充滿五感的餐桌體驗。

看到滿桌子的佳餚，我們一定不太熟悉這些餐點吧！這些都是取自於當地的食材，也就是說原汁原味的，也是一種產地直送的概念。四宮格的第一張圖便是山豬肉，妮妮妹吃了一回又一回，直呼好吃好吃。至於第二張圖裡面的則由原民很常使用的假酸漿葉包裹了美味的小米和糯米，這個動作除了讓糯米有特殊的香氣之外，假酸漿葉也有消化的功用，這可謂是原民的智慧。第四張圖片內的蔬菜也是利用假酸漿葉製成的酥脆蔬菜，好吃極了，如果不是在這邊品嘗到這樣特別的料理，都還不知道「葉子」可以這麼吃。

在食堂內我們可以盡情的取用餐點，直到吃飽飽為止。

將美麗的餐點盛盤上桌時，這又是另一個亮點。桌上美麗的花卉搭配上在地精緻的料理，就是一張最色香味俱全的餐點明信片。

妮妮妹吃得很開心，不論是啜飲在來義鄉種植的濃郁香氣芒果汁，或是品嘗厚禮家的手工麵包，都讓她用力點頭並直呼美味。

食堂就位於二峰圳附近，用完餐想要來泡個腳或是戲水都是很可以的。記得幫孩子多準備幾套衣服，因為弄濕還會再弄濕，就讓孩子玩得盡興吧！

林學校：學院介紹-山學院

在山學院裡面我們可以學到山林知識，像是大武山下的文化知識、獵人智慧、登山知識等。在山學院的課程裡有排灣族的情柴文化與排灣族傳統聘禮的課程，這兩個課程都可以讓我們深入認識排灣族喔！

林學校：學院介紹-山學院-排灣族情柴文化 成為斜坡上的人

適合年齡：國小學童可獨立完成，必要時老師或家長可從旁協助

想要體驗排灣族情柴文化，就要成為斜坡上的人。這是個集結勇氣和力量的活動，在課程裡我們可以學習到排灣族人與大武山共存的智慧。在屏東泰武的萬安部落裡有個被稱為「送情柴」的特殊儀式，送情柴意指著排灣族勇士們需呼朋引伴陪同送情柴到心儀的女生家中。所以勇士們需一大早山上山並砍柴，接著捆成束，捆成束並不簡單，這捆柴需捆的紮紮實實的，因為這正代表著他們的勇氣和對愛情的承諾。

在綁情柴之前，我們還得把這些情柴先剝皮才行，看著妮妮妹認真的模樣，還跟我說要把這根帶上高鐵，我直呼不要，我很怕被請下車啊！

情柴需按照傳統綁法綁起來才算完成任務，這一關真的很有難度，需要工作人員幫忙才行！綁好情柴還沒結束，需要扛著情柴走一段路才算通過。因為參加活動者有大小朋友，所以左邊的情柴大人款，右邊的則是小孩款，林學校會依照報名者的年齡做活動的設計，超級貼心！

都完成任務後才可以領到非常別緻，且具收藏價值的認證徽章！超級精緻，好喜歡。

林學校：學院介紹-山學院-排灣族傳統聘禮 白手起佳

適合年齡：部分活動內容國小學童可獨立完成，切割竹子時老師或家長可能須從旁協助

這項排灣族傳統聘禮的名稱為白手起佳，回憶起來還真是有趣，相信不少人都沒有看過排灣族的傳統婚禮吧！來這邊不僅可以看到，而且還可以透過有趣的桌遊活動，認識佳平部落排灣聘禮文化的奧秘。

想娶部落傳統領袖的女兒需要聘禮，大家可藉由骰出數字，並且完成每一項關卡任務，集越多聘禮者獲勝。在這裡Vicky不詳細說明，以免劇透太多。

獲勝的人會獲得特殊禮遇，很刺激喔！我們一行人在一旁也吶喊叫好！

當然有勇氣參加的朋友都會獲得白手起佳的精緻禮物，上頭的綁繩是原木民的幸運三原色，充滿力量的感覺呢！

林學校：學院介紹-水學院

水學院會講述有關水域的智慧故事，如漁獵文化、二峰圳智慧等。在水學院這邊則會參加動動手的塑料傳統編織和二峰圳下的排灣美食，有得拿又有得吃很棒哩！

林學校：學院介紹-水學院-塑料傳統編織

適合年齡：部分活動內容國小學童可獨立完成，使用高溫熨斗時可能需家長從協助

在製作之前老師有說明，這些材料是來自清邁，當時心裡想說該不會是用大象便便做成的紙張-幾年前去清邁的時候有玩過，沒想到老師竟然說是利用廢塑料，看來，隨著科技日益進步，不少資源都可以再利用。

我們選了自己喜歡的顏色就開始了編織，編織完後需用高溫的熨斗燙阿燙的，一定要用力燙，這樣編織的作品才會緊密結合。

再來就是把它畫上自己喜歡的圖形，可以當吊飾也可以當杯墊，這可是獨一無二的，很是有紀念價值。

>林學校：學院介紹-水學院-二峰圳下的排灣美食 地菈米酥

適合年齡：國小學童可獨立完成

二峰圳下的排灣美食-地菈米酥是也，不是提拉米蘇喔！在製作之前老師會先講述二峰圳的建造歷史過程與排灣族的關係（二峰圳是屏東來義喜樂發發吾部落最重要的灌溉水路，也是世界水利工程的典範，至今已有百年歷史，水質依然清澈豐沛，且百年供水不間斷，灌溉滋潤整個部落下游農田土地，是屏東來義最重要的水資源。），之後才會讓學員們製作排灣族的地菈米酥，有點類似地瓜球的概念。

首先，我們必須用杵將地瓜泥搗碎，這樣口感才好。

之後當然得用手搓阿搓，搓成圓形，不知道大家有沒有注意到，我們盛裝地瓜球的並非盤子，而是取自於大自然的血桐葉，在林學校所學到的真的不只是手作體驗這麼簡單，我們根本直接融入在原民的世界裡，也感受各樣的新奇事物。

辛辛苦苦的把地菈米酥做好後，當然得一口吃下帶點花生香氣和地瓜軟綿口感的地菈米酥。在林子裡享受感受特別深，有種野餐的氛圍感。

林學校：學院介紹-園學院

園學院顧名思義就是教授食農教育，像是耕作智慧與農事體驗等。

林學校：學院介紹-園學院-姥姥旦の小米釀手作體驗

暑假裡有兩門課可以讓大家選。

第一堂是：自然霆沅姥姥旦的小米釀

體驗時間：約莫1小時

第二堂是：自然霆沅姥姥旦的私房菜

體驗時間：約莫2.5小時

此課程的體驗內容不僅可以認識「釀」家族，參加者還能親自製作屬於自己的小米釀。當然，也能品嘗利用「釀」烹飪的美味佳餚，這堂課可以說是完全走進部落體驗小米「釀」的概念，相當精采可期。

「自然霆沅」小米釀家族帶領著我們進入小米釀手作體驗的世界。之前喝過幾回小米釀-俗稱獵人的舒跑，那種口感是極其獨特的，沒想到來到林學校竟可以親自來體驗。據說釀造這個需選擇最優質的小米，而且需遵循一定的過程，才能成功。

妮妮妹聽著老師講解的步驟，在製作之前還得呼出祝褔的氣，再來就是把食料一一放入小米糰中並進行搓揉，接著再把一顆顆揉成小圓球的小米球放入罐子中，每個步驟都小心翼翼的。

完成後再把祝福的話寫在卡片上並別在罐子上就算完成，不過要等10天後才能開箱。我們回家就把它置放在櫃子上，等待著。聽老師說這個神奇的小米釀過程與排灣族的祭儀和慶典密切相關，釀製出的小米釀不僅是供家族成員享用，也用於祭祀祖靈，在祝特殊場合也是很重要飲品，沒想到我們在林學校竟可以體驗到神聖飲品的製作。

林學校：學院介紹-園學院-快樂腳足浴體驗

適合年齡：國小學童可獨立完成

體驗時間：約莫1小時

一進入教室教便拿到老師發給我們的藥草籃，裡面放了大豐草等藥草，在我們認識藥草和知其相關特性後，我們就可以自行剪裁並把藥草裝進袋子帶回家。

於此同時老師也準備好了藥草足浴桶，讓我們在現場就能夠享受一場放鬆的足浴泡腳體驗。妮妮妹說泡完整個人暖呼呼的，真的，泡腳好舒服喔！

可愛又幽默的老師S姊說足浴帶來的好處很多，像是可以改善經痛，也能增強免疫力，也可以改善關節問題和增進心血管功能，難怪每次去做腳底按摩時，都得先泡泡腳，一輪下來真的很有釋放壓力的感覺。

林學校：學院介紹-林學院

林學院主要是讓大眾認識林下生活的美學應用，如廢材美學、木材相關課程森林下的美學應用。在林學院這裡有pulima排灣手和原民擴香石兩個活動，Vicky覺得這兩個活動都和美學有關，這就是排灣族美的文化。不過，乍看之下，擴香石的活動我們好像比較了解，至於排灣手，那便是版雕DIY啦！這個很特別，建議大家可以來玩玩看。

林學校：學院介紹-林學院-木雕版雕體驗 pulima排灣手

適合年齡：國小學童可獨立完成

體驗時間：約莫1小時

pulima排灣手-版雕DIY是由撒彌令工藝社帶來的活動，講師會先介紹版畫和圖騰的意義，之後才會提供已繪製好的圖騰版畫，讓我們進行雕刻。

大家別以為這很簡單，其實它是有技巧的。妮妮妹剛開始還沒掌握到訣竅，所以初期的版雕看起來就比較粗糙沒那麼漂亮，沒想到經過幾分鐘的練習，就抓到訣竅了，作品的細緻程度也更是一層樓。

透過雕刻，竟然可以將一塊原木變幻成美麗的作品。透過這樣的活動，這樣的作品，讓我們在雕刻的過程中認識了蘊藏深厚的傳統故事。

林學校：學院介紹-林學院-原民擴香石

適合年齡：國小學童可獨立完成

體驗時間：約莫1小時

講師曼菁是來自「吾藝良品」手工藝品品牌，她講話好輕柔，也很優雅。老師說這間工作室是以編織、花圈、皮雕等多項工藝為主，雖保留傳統，但也將其注入新生命，不僅將現代流行元素融入傳統工藝中，更是創造出不少獨特的產品。像這天我們體驗的擴香石材料，便是結合了排灣族的傳統工藝材料和取用自林後四林現場的自然落葉、種子。之前雖然有做過多次的擴香石，不過這次最「自然」，也頗具特色。

這兩款分別是妮妮妹和Vicky的作品，看起來不太一樣，每個人的想法都不盡相同，就依照自己心中所想的把它做出來就是。我們好喜歡這個活動，希望下次還能夠去參加。

看看這擴香石，Vicky已經滴上精油了，每每看著它就會想起在林學校的林林總總，我們喜歡接觸大自然，因為大自然是這麼的和諧與舒服，我們也喜歡參加林學校的活動，因為這所學校讓人樂於親近，而且我們在親近它的同時，也獲得了貨真價實的學習，我們好喜歡林學校。

林後四林平地森林園區

所在地址：臺灣屏東縣潮州鎮潮義路221-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 8:00-17:00

店家電話：08-781-3529

評價：★★★★★

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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