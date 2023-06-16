不用出國也可以體驗海島度假，特搜澎湖10個絕美住宿！

曾入選為全球十大最佳世外桃源島嶼的澎湖縣，有古老的歷史文化、美麗的人文風情和豐富的生態環境，絕美的海景令人流連忘返，每年眾所期待的花火節以及暑假，都吸引大批遊客前往。選擇一個優質的住宿可說是完美假期的關鍵，ReadyGo精挑10家高品質的澎湖住宿推薦，服務好、評價高還各具特色，不論是奢華精緻、悠閒愜意任你挑選，讓想離大都市喧囂好好充電的你，除了滿載精彩回憶還能得到身心靈的極致享受。

澎澄飯店

昇恆昌集團旗下的「澎澄飯店」位於馬公南海碼頭旁，入住飯店美麗的港灣景色一覽無遺。房間寬敞舒適且具有多樣風格設計，不但有全台最大室內極限體能挑戰空間、無邊際高空泳池、兒童戲水池、SPA館、健身房以及提供潮、粵料理的餐廳，還連結澎湖最大的免稅商店澎坊三號港購物廣場，讓旅客從住宿、美食到購物一次滿足。

圖片來源 / IG@coconeco0612

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圖片來源 / IG@fairy0407

地 址：澎湖縣馬公市光復里同和路168號

電 話：06-923-5678

時間資訊：入住時間11月-3月15:00 4月-10月16:00/退房時間 11:00

綠的旅店

位於馬公市區的「澎湖綠的旅店」是許多遊客首選的平價飯店，地點好旅遊機能便利。旅店設計風格簡約，免費接送機服務，也免費提供腳踏車給房客使用。四人親子房的布置上充滿巧思，有室內溜滑梯和印地安造型小帳篷，跟孩子們最愛的跳跳馬，充滿童趣打造出親子專屬的空間。

圖片來源 / @綠的旅店官網

圖片來源 / IG@food_ex17

地 址：澎湖縣馬公市文光路27-3號

電 話：06-927-8801-2

時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00

諾丁葉民宿

「諾丁葉民宿」是白色的歐式建築搭配經典斜頂圓拱窗，⁣ 完美復刻歐洲的經典優雅，室內裝潢溫馨舒適搭配極佳的採光，處處充滿著夢幻浪漫的氛圍。民宿是澎湖少數導入太陽能發電系統的低碳綠建築，只有6間客房但是房間寬敞。比較要注意的是僅接待13歲以上旅客，且只接受2晚以上訂房且4人以下，不提供包棟服務。

圖片來源 / IG@may_chu55

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地 址：澎湖縣馬公市陽明路233號

電 話：0908-058-233

時間資訊：入住時間16:00/退房時間11:00

夏灩民宿

鮮黃外觀的「夏灩民宿」距離機場和港口15分鐘車程，環境清幽加上蔚藍海景和沙灘，格外寧靜愜意。部分房型有獨立陽台，入住皆附早餐，豐盛程度獲得一致好評。白天可以看飛機起降或日落紅霞，夜晚聽著潮水聲吹著海風入眠，滿滿海島度假的氛圍。超可愛的邊境牧羊犬Boss，也是旅客再次入住的理由之一。

圖片來源 / IG@yuyu03050603

圖片來源 / IG@holyholy888

地 址：澎湖縣湖西鄉沙港村13號之一

電 話：06-921-1890、0931-151-565

時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00

彩色珊瑚礁民宿

「彩色珊瑚礁民宿」是網路評價很高的網美民宿，清水模搭配純白色輕工業風，加上綠植點綴特別放鬆舒適！極具特色透明彩虹玻璃樓梯，有庭院的VIP房特別開放給帶著毛小孩的旅客，對待寵物十分友善。公共空間的玻璃屋適合沉澱靜心，頂樓露天溫水spa能讓人在星空下享受遠眺港口、漁船燈火及燦爛煙花的美景，可一定記得早早預約。

圖片來源 / IG@pipigfpipidog.ajung

圖片來源 / IG@traveldeeeeee

地 址：澎湖縣馬市案山里19-3號

電 話：06-921-9816

時間資訊：入住時間16:00/退房時間11:00

拾光海景民宿

「拾光海景民宿」是以黃色調為主的可愛建築，晚上搭配柔和燈光，營造出寧靜平和的空間。房型有簡約工業風、精緻清水模、情侶浪漫風或是特色親子房型，海景大陽台適合來杯下午茶度過悠閒時光。鄰近浪漫的山水沙灘走路只要2分鐘，民宿本身有機場接送外還有客製秘境行程服務，整體評價超高！

圖片來源 / IG@chen_jia_zhen

圖片來源 / IG@chen_jia_zhen

地 址：澎湖縣馬公市山水里32-38號

電 話：06-995-2373、06-995-2372

時間資訊 :入住時間15:00/退房時間11:00

候鳥潮間帶民宿

外觀像白色風帆的「候鳥潮間帶民宿」位於可以眺望馬公市的城前村，這裡沒有頂級的設備，但提供最純粹的自然景觀給每位來訪的旅客。打開窗就是一望無際的大海與晴空，門前一大片私人沙灘和潮間帶，漲潮退潮各有不同的風景，退潮時老闆會帶領房客探索神秘的夜晚潮間帶生態。得天獨厚的民宿環境，適合想擺脫城市喧囂沉浸自然的你。

圖片來源 / 候鳥潮間帶民宿官網

圖片來源 / 候鳥潮間帶民宿官網

圖片來源 / IG@playwith_melody

地 址：澎湖縣白沙鄉城前村34-2號

電 話：06-993-2511、0900-639-601

時間資訊：入住時間15:00/退房時間10:30

那。故事水岸莊園

「那。故事水岸莊園民宿」宛如海底片狀珊瑚的建築，鄰近嵵裡沙灘，超美的戶外泳池擁有無敵海景。在泳池裡看夕陽是一種獨特享受，所有房型可飽覽海天一色的美景，也可選擇私人泳池房型，不用出門就可以欣賞澎湖美好的日昇日落，晚上還可以在陽台觀看星空，訂房兩晚以上可免費試開金龜敞篷車，這麼特別的體驗服務一定要嘗試看看。

圖片來源 / IG@l.www.t

圖片來源 / IG@connaught_ya

圖片來源 / IG@rosecandyv

地 址：澎湖縣馬公市井垵里井子垵100號

電 話：06-995-2806、0952-786-368

時間資訊：入住時間16:00/退房時間12:00

U+U加倍遊民宿

「U+U加倍遊民宿」純白簡約的設計，門前一排棕櫚樹和碎石小徑中的多肉花園，使民宿更顯得清新典雅，彷彿來到聖托里尼。硬體設備採五星級的規格，房間色調沉穩搭配木質家具，擁有最佳的採光與通風，不論夏天或冬天，室內仍非常舒適，性價比很高！每個角落都美得令人驚艷，處處皆是恰到好處的細膩與體貼。

圖片來源 / IG@linchenhua

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圖片來源 / IG@angel50820

地 址：澎湖縣馬公市宅脚嶼160號

電 話：0963-019-229

時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00

O2 精品會館

鄰近馬公老街的「O2精品會館」是一間獨棟豪宅，散發出一種時尚的優雅，庭院綠草如茵搭配水池和戶外躺椅，裝潢低調奢華。樓中樓房型有超大的浴缸可以泡澡，整片的落地窗可以欣賞夕陽餘暉灑在美麗的海平線上，躺在床上拉開簾子就能看到滿天星星。會館提供2-6人房型可直接包棟，最多容納30人，很適合約親友來場豪華的海島宴會。

圖片來源 / IG@ cham.tseng

圖片來源 / IG@queena067

地 址：澎湖縣馬公市東衛里6-10號

電 話：06-921-1778、0934-080-856、0975-870-128

時間資訊：入住時間15:00/退房時間11:00

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