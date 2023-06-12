超讚親子景點＋1！林後四林平地森林園區　夏日免費玩水、野餐好所在必收

屏東縣潮州林後四林平地森林園區，是個野餐玩水好去處，還可以免費租腳踏車遊玩！今夏別煩惱要帶孩子去哪裡放電了！林後四林平地森林園區占地超廣，停車免費，是超熱門的屏東親子景點~~要早點來佔位置才能有樹下陰涼的位置喔！(放水時間是星期六星期日才有哦!)

林後四林平地森林園區導覽圖

林後四林平地森林園區佔地廣闊，大概是39座大安森林公園那麼大！強烈建議大家要先看好導覽地圖，不然在園區內迷路了，要走的冤枉路可是不得了～導覽圖上也有建議遊程，可以直接發摟喔～

不過若是帶孩子來林後四林平地森林園區玩水野餐，其實鎖定二峰圳體驗水圳就可以啦～然後千萬要記得，放水時間是星期六星期日才有哦！

林後四林平地森林園區介紹

林後四林平地森林園區位於屏東潮州，開車到附近後就會看到一大片森林～招牌看板做的很童趣可愛，還有幾個小朋友在玩躲貓貓呢！

林後四林平地森林園區停車

林後四林平地森林園區為免費入園，停車場也是免費的！這邊一定要跟大家提醒，假日千千萬萬要早點來佔位，才會有樹下陰涼的位置，不然被太陽烤一整天的車內⋯⋯很可怕的你知道～

林後四林平地森林園區租腳踏車

林後四林平地森林園區有整排可租借的YouBike腳踏車，前30分鐘免費也太貼心，可以暢騎整個園區喔～

林後四林平地森林園區環境

入園後晃一晃，就發現了可愛的巨大貓頭鷹，聽說貓頭鷹守護著在地居民，算是鎮地之寶呢～

園區內有很多特色的裝置藝術，而且可能因為有很多親子遊客，所以裝置藝術都走可愛風。

Q版的動物們在草地上開心地嬉戲，讓人看了心情好好～～

現場很多的裝置藝術，皆是利用大自然的素材製成，呈現原始之美。

林後四林平地森林園區玩水囉！

假日一早就都是人，大家都是來林後四林平地森林園區玩水的！位於入口處旁就有條水圳，蠻多人在玩水的喔，仔細觀察這裡的水，發現很乾淨耶！

雖然水很涼，但這裡遮陰的地方比較少，被屏東的太陽曬一下就快熱暈了。

這天是假日，園區內的遊客非常多，大家都是攜家帶眷來玩耍，而且每個家庭都全副武裝，小椅子、泳圈、遮陽棚通通都出動了。

連遊客中心和廁所都是一片綠油油的，果然是森林公園的概念。

三大台販賣機，想喝什麼飲料任君挑選，連零嘴和泡麵也有喔！這也太貼心，玩到肚子餓也有東西可以吃。

生態池還蠻大的耶～後頭也有一個超大的貓頭鷹哦！

漫步在林間小路，感受愜意的氛圍，兩側的綠色樹木讓人心曠神怡，不用上山就能吸收滿滿芬多精（但也要注意蚊子就是了）

二峰圳體驗玩水

從停車場走過來一下子就到二峰圳體驗水圳了！這邊連電塔都有可愛的熊熊造型，園方很用心耶～

這裡就是二峰圳體驗水圳，是整個園區最熱門的地方。

天然的戲水池，沁涼又消暑，小朋友在這裡笑聲不斷，身體都玩濕了也玩瘋了。

可以免費玩水的大自然就是讚，眼睛又能看看綠景，治癒一下平時的用眼過度。

自己來玩水也不孤單，這裡還有可愛的交趾陶公仔陪你喔，有的抓魚、有的捕蝦， 痛快地玩一場～只是千萬要注意安全不要滑倒，並且要注意防蚊呀！！

當天我們沒有碰水，僅在旁邊看著大家嗨玩，後來想想覺得有點可惜，下次來帶家人一起來，安排待上一整天，備好衣服和道具，悠哉的感受林間樂趣

林後四林平地森林園區真是屏東家庭的後花園，不但免費又好玩，看著大家玩耍的樣子，孩子的童年這樣無憂無慮真棒，有機會就帶寶貝來這裡玩玩水、觀察生態吧～大人在林後四林平地森林園區也能來場悠活的森呼吸，甩開都市繁雜惱人的事情，放鬆一下身心靈喔～

林後四林平地森林園區

林後四林平地森林園區 | FB

地址：屏東縣潮州鎮潮義路221-1號

電話：08 781 3529

營業時間：08:00~17:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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