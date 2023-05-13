暑假親子旅遊推薦！ 獨特海鮮、歷史建築、大海美景　讓專屬導遊帶你三天兩夜遊馬祖

在這個出國旅遊旺季，也別忘了台灣也有很漂亮的地方值得你去看看

馬祖這個島嶼，跟台灣本島其實差很多，獨特的海鮮、歷史故事、當地的閩南式建築、還有寧靜如畫的大海，都令人耳目一新。

很適合帶著長輩品嚐海鮮、看看海、走走晃晃，帶著小朋友了解台灣的戰略位置與歷史故事，也很適合放鬆度假，在芹壁聚落喝杯咖啡欣賞夕陽，都是很推薦的方式！

以下是「橘子貓馬祖團」三天兩夜馬祖旅遊心得分享給大家～

行前準備

我們是委託旅行社處理，不然真的好麻煩

行前作業很簡單，先付款機票作業金，確認機位，就沒問題了！

如果有其他需求，譬如說天數想要多一點，也都可以客製化報價

客服很專業，回覆也很迅速！

＊不過要注意的是旺季(冬天之前)的時候機位很難訂，建議大家提前至少2-3個月預定，當然越早越好

接著行前大概一個禮拜，會收到行前通知書，裡面包含行程表還有航班資料，然後導遊會在前一天與你聯絡，叮嚀注意事項～就可以準備出發囉！

開始記錄馬祖三天兩夜行程！

第一天

當天抵達機場，帶著身分證報到、拿登機證、托運行李，飛行不到一小時就抵達南竿囉～

抵達南竿後有專車來接我們一行六個人，也見到我們的導遊阿家，是我們這三天兩夜專屬的導遊！

我們搭乘舒適的九人座開始探索南竿，夏天能在車子裡面吹冷氣還真是爽快！因為馬祖夏天的熱度真的不是蓋的！

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八八坑道

第一站來到八八坑道兩旁是酒甕，坑道裡面很涼快，以前是用來躲避海盜後來用來收藏酒，蠻酷的，阿家也會很詳細的和你講解這裡的歷史，非常有趣。

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馬祖酒廠

來馬祖一定要來買酒的呀～最好的酒都在這裡了！

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津沙聚落

是一個很有味道的聚落，依山傍海的閩南式建築，穿梭在小巷間，是個超適合拍照的好地方，還有在地的巷弄小吃！從來沒吃過ＸＤ

接著就迎接午餐了～

導遊阿家選了一間，海景餐廳，超棒！

各種沒見過的海鮮，導遊為我們一一介紹～

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吃飽過後繼續我們的行程～中午大熱天有車子搭實在太棒了～

北海坑道

是一個很深很長的坑道ＸＤ，晚上是欣賞藍眼淚的好去處，對於過去的人來說是一個浩大的工程啊！來的時候要記得配合潮汐時間～

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走完北海坑道，順道去旁邊的遊客中心休息，阿家也很詳細的跟我們講解了馬祖的地理位置與各個島嶼的分佈圖，然後又買了小點心餵食大家ＸＤ

鐵堡與大漢據點

馬祖有很多軍事基地，都是很重要的戰略位置，阿家導遊講了很多這裡軍人摸哨的故事，怕敏感的人就不要下去拍照了～

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私房戶外海景咖啡廳喝下午茶

早上一路的行程也是蠻累的，下午剛剛好來這裡看看海，喝杯咖啡～這裡的海真的寧靜的像一幅畫，真的蠻扯的，超放鬆～很喜歡這樣耍廢

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晚餐時間

很快到了晚餐時間，一直在吃吃吃，哈哈！這次晚餐吃到老酒麵線，風味真的很特別，有來馬祖一定要來試試看

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晚上我們就追藍眼淚去了～但剛好今天淚況不好，沒有幸運女神眷顧

只能放上其他的照片示意圖ＸＤ

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追完藍眼淚導遊阿家帶我們

夜遊媽祖巨神像、天后宮，順便去珠羅沙灘走走，晚上好涼好舒服。不過這個是我們自費加價的行程～

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接著就回去民宿休息了

民宿很棒是個面海民宿～附上白天的景色照片

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第二天

早上去秘境看個日出，然後再回去睡回籠覺，可以帶個小點心，因為看日出會餓ＸＤ

睡飽飽後我們就到媽祖天后宮燒香拜拜～這邊的人很多靠海為生的，媽祖信仰對當地人來說很重要！

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接著我們到旁邊的媽祖巨神像步道輕健行，真的是很熱，但好壯觀，天氣也很好！

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健行完當然要吃點心，阿家買了繼光餅給我們吃，是馬祖的在地小吃，口感很特別有機會嘗試看看～

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很快來到午餐時間，這邊的每間餐廳幾乎都有紅糟做成的各種料理

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下午就前往大坵島看梅花鹿拉～搭小船過去很快大約30分鐘

梅花鹿真的很可愛，大坵島上的藍天配上大海真的好好拍照，小朋友們都玩得很開心

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大坵島結束後我們就搭船抵達北竿白沙港，附近有美麗的坂里沙灘、坂里古厝，還有全台最小的媽祖廟～

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傍晚我們就在芹壁聚落自由活動，這裡真的很美，芹壁聚落的日落與夜景真的很漂亮，一整天下來大家也玩累了很適合坐在這裡休息看海，喝下午茶～

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第三天

橋仔聚落

這個聚落曾經是馬祖最多人口的聚落，沒落之後現在是一個神像跟廟宇比人還多的村落，所以又叫做神仙村。

壁山觀景台，馬祖第一高峰，天氣好時，視野很遼闊，可以眺望北竿機場

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短坡陣地，也是眺望馬祖的好地方，那天天氣太好也是超熱的呀！附近景點的戰爭和平公園也可以一併去，都是了解馬祖歷史的好地方

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最後在馬祖吃完午餐，下午我們購買完伴手禮後就準備飛回台灣了

結語：

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整個行程非常順利，吃好住好，導遊也很熱心～從出發到回程，前端客服把我們的需求安排進去（我們希望可以去喝下午茶），也很放心的交給他們，只能說有專屬的車子跟導遊實在是太棒了，不用跟一大團陌生人併團，夏天還可以在車子裡面吹冷氣，導遊也把大家照顧得很好，小朋友玩的開心，也學習到很多歷史故事，長輩也可以選擇不用一直走路，想要吃什麼美食導遊也盡可能的滿足我們ＸＤ

延伸閱讀： 台灣最美離島｜馬祖三天兩夜行程，小團自由行深度旅遊

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