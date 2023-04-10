名人帶路玩高雄！盧廣仲開唱前先踩點，最推「必遊3景點」，市長加碼再推一行程
明星來帶路！歌手盧廣仲將於7/15在高雄巨蛋開唱，近日更實地探訪分享給歌迷們，除了看演唱會還能順便觀光的推薦行程，並在「龍虎塔」打卡拍照，表示「從這邊(龍虎塔)走過去高雄巨蛋跟瑞豐夜市沒有很遠」，另補充道「蓮池潭繞一圈蠻推薦，還可以去旁邊的哈囉市場買個菜」，還引出市長陳其邁加碼再推一行程。
歌手盧廣仲將在7月中於高雄巨蛋舉行演唱會，日前先行走訪探勘，表示除了到高雄看演唱會外，還能順遊蓮池潭、哈囉市場、瑞豐夜市等熱門景點，甚至引來市長陳其邁留言「哈囉市場超多美食，還能逛逛一旁孔廟喝咖啡，或看蓮池潭魚仔游來游去」，讓歌迷們有了一日遊的行程安排。
而這篇貼文也受到不少網友大讚盧廣仲「懂逛」，還有粉絲直呼「最佳高雄市代言人」、「哈囉市場也太在地」，甚至有人笑稱「我以為是盧廣仲，原來是高雄通」，大家不妨參考盧廣仲及市長推薦的行程來趟高雄小旅行。
延伸閱讀：
．夯到每週多開一天！「總站夜市」5月起一週五天都能逛，台中人週一迺夜市首選
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言