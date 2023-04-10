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名人帶路玩高雄！盧廣仲開唱前先踩點，最推「必遊3景點」，市長加碼再推一行程

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／盧廣仲粉絲專頁、瑞豐夜市官網粉絲頁
圖／盧廣仲粉絲專頁瑞豐夜市官網粉絲頁

明星來帶路！歌手盧廣仲將於7/15在高雄巨蛋開唱，近日更實地探訪分享給歌迷們，除了看演唱會還能順便觀光的推薦行程，並在「龍虎塔」打卡拍照，表示「從這邊(龍虎塔)走過去高雄巨蛋跟瑞豐夜市沒有很遠」，另補充道「蓮池潭繞一圈蠻推薦，還可以去旁邊的哈囉市場買個菜」，還引出市長陳其邁加碼再推一行程。

圖／盧廣仲粉絲專頁
圖／盧廣仲粉絲專頁

圖／瑞豐夜市官網粉絲頁
圖／瑞豐夜市官網粉絲頁

歌手盧廣仲將在7月中於高雄巨蛋舉行演唱會，日前先行走訪探勘，表示除了到高雄看演唱會外，還能順遊蓮池潭、哈囉市場、瑞豐夜市等熱門景點，甚至引來市長陳其邁留言「哈囉市場超多美食，還能逛逛一旁孔廟喝咖啡，或看蓮池潭魚仔游來游去」，讓歌迷們有了一日遊的行程安排。

蓮池。圖／高雄市政府觀光局提供
蓮池。圖／高雄市政府觀光局提供

而這篇貼文也受到不少網友大讚盧廣仲「懂逛」，還有粉絲直呼「最佳高雄市代言人」、「哈囉市場也太在地」，甚至有人笑稱「我以為是盧廣仲，原來是高雄通」，大家不妨參考盧廣仲及市長推薦的行程來趟高雄小旅行。

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