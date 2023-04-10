超夯話題咖啡廳！高雄「喫茶mumei」手感甜點品味日本昭和喫茶情懷
距離高雄後驛站5分鐘腳程、鄰近高醫商圈的【喫茶mumei】，旗下別緻的手作甜點、飲品口口擄獲吃貨芳心，而其所主打的老派喫茶風格更在五花八門的咖啡廳中脫穎而出，兩年前問世便成為高雄超夯的話題咖啡廳之一，且至今仍不減熱度。
無法忘卻留學期間接觸日本喫茶店的悸動，加上創立時台灣無太多類似風格咖啡廳，為了完整重現當時的美好感受，【喫茶mumei】每一隅裝潢設計都由老闆和設計師一一細對而成，店外的立牌更是請鐵工特別製作，將東京喫茶店的元素發揮的淋漓盡致，令每位來訪顧客都如置身日本昭和時期。
【喫茶mumei】用餐空間有限，每逢假日總一位難求，為避免現場久候可於當週三19:00透過線上預約方式訂位，開放時段以公告為主；若在平日前來的朋友，店家則僅開放現場候位，恕不提供訂位服務。
店內供應餐點除了菜單上的咖啡、茶飲、奶茶、冰淇淋風味蘇打、焦糖布丁等品項之外，於櫃台可另選購手作甜品；【喫茶mumei】甜點不定期更新，依當日出爐品項為主，且各品項數量有限，如有心儀口味可透過私訊提前訂購。
【喫茶mumei】旗下甜點皆為老闆採用日本、法國進口麵粉和奶油手工製作，並結合當季水果、異國元素改良芙蓮蛋糕、千層酥、檸檬塔、巴斯克，聖多諾黑等經典美味，口口顛覆傳統驚豔味蕾。
草莓芙蓮
融合杏仁香氣的餅皮，配搭細膩化口的慕斯林奶油餡、新鮮草莓，透過其所獨有的酸甜滋味與奶油餡相得益彰，呈現香氣層次更為豐富、濃厚的風味芙蓮蛋糕。整體甜度不高，相當適合各年齡層作為下午茶、派對蛋糕享用。
巧克力榛果千層派
酥脆的派皮夾著榛果奶油餡、巧克力餡，口感更加圓潤順滑，其中略帶苦味的巧克力餡另含橘子酒成分，因此尾韻還能感受淡雅柑橘酒香，屬實大人限定甜品饗宴。
酸籽焦糖檸檬塔
萃取泰式餐廳常見的酸籽汁，融合焦糖沁出另一風味，搭配浸泡過檸檬葉的檸檬塔，使整體層次增添酸感、降低甜度，入喉時能感受酸籽如烏梅汁的香氣、馥郁焦糖、清新檸檬等滋味彼此交織融合，毫不膩口的美妙感受令人淺嘗一口就著迷。
【喫茶mumei】另有提供外帶及6吋蛋糕訂製服務，外帶餐盒會依照顧客交通方式、距離長遠等因素附贈保冷劑和固定餐點，即便路程顛簸也不至於走鐘毀壞；6吋蛋糕品項資訊，以官方instagram精選動態公告為主，如有興趣的朋友可私訊小盒子訂購。
從高雄捷運後驛站步行5分鐘即可抵達的【喫茶mumei】，雅致的用餐環境與手感風味甜點，各項環節都有別普遍咖啡廳那般令人為之驚豔，各位咖啡控、甜點控們快請加入口袋名單，有朝一日前來細品日式昭和的復古情懷吧！
喫茶 mumei
店家地址：高雄市三民區熱河一街450巷41號
營業時間：13:30～19:00（售完為止）
官方instagram：@mumei_107
※每週一、週二固定公休。
※週三～週五採現場候位制，恕不接受訂位。
※每週三 19:00起，開放預約當週六、日訂位。
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