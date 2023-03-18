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看完BLACKPINK演唱會開吃！周邊不敗美食4選，台日港3國夜宵隨你挑
看完BLACKPINK吃慶功！BLACKPINK演唱會將於今明兩日登場，粉絲搶票、訂房，終於等到演唱會當日。以下推薦4間高雄在地人口袋名單，從午餐、下午茶開吃補充體力，看完演唱會再來頓宵夜畫下完美句點，追星之餘也別忘了填飽肚子呀！
⬤ 菜市仔嬤-左營餛飩
狂銷百萬顆！傳承60年不敗美味的菜市仔嬤「鮮肉餛飩」皮薄且Q，肉餡紮實，一口下去鮮甜爆汁，搭配店家特製辣醬，讓人一口接一口超上癮，也是深受網友喜愛表示「每次去高雄必吃」。
菜市仔嬤-左營餛飩熱河店
地址：高雄市三民區熱河一街301號
營業時間：11:00-21:30（週三公休）
⬤ 榮興港式宵夜
夜宵吃港式！「榮興港式宵夜」提供各種港式主食、點心及飲品，店家還會不時推出新品，也有Ubereats點餐超方便。饕客推薦「豬扒蛋公仔麵」、「臘味蘿蔔糕」，以及茶餐廳必吃「法蘭西多士」、「港式奶茶」，喜歡吃港式的朋友可別錯過囉！
榮興港式宵夜-左營自由店
地址：高雄市左營區自由二路450號
營業時間：18:00-01:30（週二公休）
⬤ 柶築 晚酌の店
居酒屋「柶築 晚酌の店」提供各式手作料理，刺身、握壽司、串燒、炸物、創意料理統統有，適合想要小酌一番及填飽肚子的朋友，演唱會結束想飽餐一頓，也是很不錯的選擇。
柶築 晚酌の店
地址：高雄市左營區重清路31號
營業時間：17:30-01：00（週一公休）
⬤ 老牌牛乳大王
左營人宵夜首選！除了經典必喝的香濃「木瓜牛奶」外，火腿蛋法國吐司、蛋炸吐司也是老饕最愛，夜深天涼來碗鍋燒烏龍麵或關東煮暖心又暖胃。飲料、餐點隨意搭都不踩雷。
老牌牛乳大王
地址：高雄市左營區左營大路332號
營業時間：11:30-01:00
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