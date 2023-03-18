看完BLACKPINK演唱會開吃！周邊不敗美食4選，台日港3國夜宵隨你挑

作為台灣第一大港的高雄港，因其特殊的地理位置而有著許多獨特的景點，像是不少人熟知的西子灣、旗津、駁二特區等。豐富又密集的景點總是吸引了許多的觀光客，今天就為你介紹從捷運站作為起點的三條路線和周邊美食，讓你沒有車也能玩遍高雄港！

2023-03-18 11:02