沒有車這樣玩！高雄一日遊推薦，3條路線任選 另加碼美食清單

▲圖片來源： IG@reshieh

高雄舊港新灣區域這幾年多了許多新景點，除了有原本熱度就很高的駁二藝術特區之外，棧庫群也發展的更加完整，沿著輕軌旁的道路步行幾分鐘即可抵達大港橋、高雄流行音樂中心海音館，旅客們還能選擇搭乘輕軌遊覽港灣周邊風景。

來到這裡即便不是自駕車，前往各景點也都相當方便，若是透過大眾運輸前來高雄旅行的朋友，以下為你規劃3條不同風格主題的遊程，可以憑藉著雙腳以及捷運、公車、渡輪等大眾運輸來場充實的一日遊。





◎港區歷史迴廊線：駁二→大港橋→高雄港港史館→棧貳庫→英國領事館→西子灣

◎親子同樂線：壽山動物園→遊港→棧貳庫→大港橋

◎親海旗津線：西子灣→鼓山渡輪→旗津老街→旗津海水浴場→彩虹教堂→風車公園

※文末加碼美食介紹





港區歷史迴廊線

搭乘捷運到達鹽埕埔站，出站後步行五分鐘就能到達知名的駁二藝術特區。駁二藝術特區除了時常舉辦展覽之外，四周也有許多常駐的打卡點，像是彩繪牆、椅子樂譜、哈瑪星鐵道文化園區等，偶爾經過的輕軌也讓本就迷人的景色變得更加活潑。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

駁二藝術特區

景點地址：高雄市鹽埕區大勇路1號





港灣新地標大港橋為台灣首座水平旋轉景觀橋梁，人氣相當地高，它每日的開合秀更是許多人必拍的活動。走過美麗的大港橋之後便會抵達高雄港港史館，巴洛克式風格的建築也讓港史館成為這裡的熱門景點，若想深入了解高雄港歷史的朋友們也可以到裡面逛逛，絕對不虛此行。

▲圖片來源：IG@pei_074

▲圖片來源：IG@wan_chu_0218

大港橋

景點地址：高雄市鹽埕區駁二大義站

開合秀時間：每日15:00，星期五六日19:00加開一場





高雄港港史館

景點地址：高雄市鼓山區蓬萊路3號

營業時間：09:00–16:30（星期六日不開放）





港史館旁邊便是充滿歷史的棧貳庫，如今的棧貳庫已經變成是購物、休息的絕佳地點，外圍還有讓人少女心大爆發的白色旋轉木馬及氣球飛輪，讓你拍到手都停不下來。繼續沿著港邊散步，不久後就會看到位於哨船頭山丘上的打狗英國領事館，居高臨下的絕佳視野讓遊客可以一覽高雄港的美景。

▲圖片來源：高雄旅遊網

棧貳庫

景點地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

▲圖片來源：IG@ajuuu_life

▲圖片來源：IG@nni._112

英國領事館

景點地址：高雄市鼓山區蓮海路20號





逛完領事館後，前往西子灣有兩條路線可以選擇：可以選擇從哨船頭西側的十八王公步道下山，沿著蓮海路前往；也可以選擇從哨船頭東側下山，沿著哨船街、途經西子灣隧道前往，兩條路線都十分有特色。不少中山大學的學生以及在地居民會特別選擇到西子灣防波堤坐著聊天，一邊等待夕陽西下，這邊可是在地人的秘密基地呢。

▲圖片來源： IG@reshieh

西子灣海水浴場

景點地址：高雄市鼓山區蓮海路51號





親子同樂線

從鹽埕埔捷運站搭乘56號公車便能到達壽山動物園的門口，【壽山動物園】從109年開始進行「新動物園運動」的改造，歷經一年多的改建，終於在去年12/16開放試營運。【壽山動物園2.0】融合自然的和諧參觀空間，步道、園區全都經過重新設計與規劃，新建的空中廊道輕觸大地，穿梭在動物棲地之上，隱身於金屬網後窺視動物，空橋下懸掛四座觀察廊，園方打造新型態的展示空間，帶給民眾耳目一新的全新體驗。

▲圖片來源：壽山動物園

▲圖片來源：壽山動物園

欣賞完可愛的小動物之後返回到鹽埕埔站，便可以到棧貳庫搭乘遊港的觀光遊艇遊覽高雄港，遊港行程有不同的路線、時間可供選擇，出行前記得要先確認預約喔！而逛完之後，只要再經由大港橋便能回到捷運站。





壽山動物園

景點地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

營業時間：09:00–17:00（每週一不開放）





高雄港遊港

詳細介紹：https://bit.ly/2AL6kDS





親海旗津線

專為喜歡大海的人所推薦的路線，一開始可以先去西子灣踏浪看海，白天的西子灣與日落時的西子灣相比有不同的風味。之後沿著哨船街往回走就會到達鼓山渡輪站，渡輪的二樓有室內船艙可以稍作休息，但若容易暈船的旅客，也可選擇待在室外吹吹海風，較不容易頭暈想吐，同時還能欣賞到高雄港的景色。

鼓山─旗津航線一趟約5~10分鐘，下渡輪後不遠處便是旗津老街，老街內有販售很多新鮮的小吃，像是墨魚香腸、一口蟹、炸蚵仔等，想吃飽一點的也有海產店可以用餐，亦能買些小吃帶去海水浴場周邊的長椅上享用，邊看海景邊吃美食別有一番風味。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

來到旗津除了踩水行程，前往著名彩虹教堂、風車公園拍照打卡，或到旗後砲台以及高雄燈塔登高望遠也是不錯的選擇，特別是高雄燈塔為全台首座夜間開放燈塔，在去年9月重新開放後，便是許多高雄人看夜景的熱門選擇，從不同角度看著高雄港灣風景，有著截然不同的心境與收穫。





旗津老街

景點地址：高雄市旗津區廟前路40號





旗津海水浴場

景點地址：高雄市旗津區廟前路1號

▲圖片來源：高雄旅遊網

彩虹教堂

景點地址：高雄市旗津區旗津三路804號

▲圖片來源：高雄旅遊網

風車公園

景點地址：高雄市旗津區旗津二路





旅行除了能夠更了解當地的人文風情與欣賞在地獨有的風景之外，地方美食也是不容錯過的一環。根據以上三條路線行經之處，這裡也推薦一些口袋美食清單讓大家規劃安排，吃的喝的都幫大家準備好了，做好筆記就跟著出發吧！





雲翠西子

雲翠西子位在美麗的西子灣沿岸，落座在雄鎮北門旁，由中山大學教授所經營，雲翠二字取自雙親之名，同時寓意著坐擁傍晚美麗雲彩與翠綠海灣景色的別緻位置。店內有販售特色的手沖咖啡及冷泡茶，還有店家特製低卡低糖的甜點與輕食，是看夕陽與看海的最佳休息處。

雲翠西子

店家地址：高雄市鼓山區蓮海路16號

營業時間：周二至周五15：00~21：00；週六日10：00~21：00(周一公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3S2liN0





阡陌一舍

隱身在鹽埕巷弄的【阡陌一舍】，老闆將老宅重新修復、注入活力與能量，在綠意盎然幽靜的小屋，沖煮著一杯杯職人手沖咖啡，迎接每位來訪的旅人。店內同時主打多款手作甜點，尤其是這款【鹽橙司康】英式點心深受旅客喜愛，外型上以鹽埕的三角外型設計，加入法國海鹽代表鹽田，同時「橙」也代表著鹽埕的「埕」，充滿鹽埕風味的美味甜點，讓嘗鮮過的人都念念不忘。

阡陌一舍

店家地址：高雄市鹽埕區堀江街23之2號

營業時間：09:30–18:00

詳細介紹：https://bit.ly/3XEMwum





鹽埕小熊

來到鹽埕怎能錯過捷運周邊超萌的小熊飲料店？能夠成為時下超夯的打卡熱點，實力可是不容小覷！使用各種食材調和的漸層色奶茶，再將它們一一裝進可愛小熊瓶身，一瓶可愛的小熊奶茶就此誕生！小熊奶茶Q萌外觀與繽紛色彩吸睛亮眼，拿著拍照讓你一秒成眾人目光的焦點，紅絲絨鮮奶茶、鐵觀音鮮奶茶都是店內人氣口味，若有選擇障礙的朋友，不然直接點選這兩款嘗鮮囉。

鹽埕小熊

店家地址：高雄市鹽埕區鹽埕街19號

營業時間：10:00-20:00(周一公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3Kf9Coj





新樂貳貳零酸梅湯

在鹽埕著名的奶茶街殺出重圍，新樂貳貳零酸梅湯純手工釀造的古早味飲品，不添加任何香料，酸梅湯使用中藥材熬製，且加入的不是一般的果糖或紅糖而是冰糖，一瓶下肚，消暑解渴又零負擔！而以酸梅湯為基底，變化出不同風味的甘草酸梅湯與桂花酸梅湯熱門程度也不在話下，來到新樂街可別錯過啦。

新樂貳貳零酸梅湯

店家地址：高雄市鹽埕區新樂街220號

營業時間：早上10:00~晚上10:00(店休日請至粉專查詢)

詳細介紹：https://bit.ly/3S4OXVK





維肯茶藝

讓你品茶如品酒般，【維肯茶藝】要顛覆你對茶的想像！一套四杯不同茶品由右至左味道由淺入深，愛從右邊喝過來，左邊喝回去都沒問題！且維肯茶藝會隨著茶葉品種盛產時間，於不同季節不定時更換菜單，讓你每次來都能有不同的體驗。當然來杯好茶怎能少了甜點做搭配呢？維肯茶藝的甜點花樣百出，每一款都有著店家滿滿的巧思，想找個地方坐下來休息或與家人朋友聊天，來維肯茶藝體驗難忘的下午茶時光吧。

維肯茶藝

店家地址：高雄市鹽埕區大勇路117-1號

營業時間：週一～週日 11:00-21:00(每月隔週三公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3k1sGvz





島民烘焙

烘焙坊有很多，但有「海味」的烘焙坊卻很少。【島民烘焙】位於旗津海水浴場周邊的小巷弄中，住家式的烘焙屋外觀給人一種溫馨的氣息，老闆使用自己的酵母與老麵下去發酵，讓入口的麵包吃起來又軟又Q，能感受到麥子的香氣。招牌的櫻花蝦鹽可頌更是融入了當地的海味，就像把大海吃進嘴裡一般，讓人回味無窮，每日供應的麵包品項不盡相同，建議前往之前先致店家粉專查詢出爐品項唷。

島民烘焙

店家地址：高雄市旗津區旗津三路970巷2號

營業時間：週ㄧ、二、四、六 15:30-18:30（週二在廣濟宮）

詳細介紹：https://bit.ly/3YImzeJ





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