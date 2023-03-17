高雄最Chill的麵店！ 獨家一麵兩吃手法 「和林拾麵」一碗講究的拌麵

寫在造訪和林拾麵之前

前些日子在這群平台看到了好多人都在這邊打卡，就一直好奇著到底是葫蘆裡賣著甚麼藥？位在巨蛋周邊商圈可以說是餐飲的一級戰區，能夠在這邊有著一席之地肯定都是狠角色，於是約了朋友趁著設計展過後的平日晚上來吃吃看，而這家和林拾麵位在富民路上，搭捷運或開車來也都相當方便，除了內用也有提供外帶服務，外帶的朋友也可以直接從漂亮的外帶窗口點餐取貨，住在附近懶得出門的話更是可以透過外送平台送到你家門口，廢話不多說，就一起來吃吃看吧。

和林拾麵環境

一進門就可以看到整個餐點製作的區塊，打造開放式廚房讓消費者可全程看到所有過程，吃起來也更加安心，一樓的用餐區皆有用隔板來區隔，讓你就算自己一個人來吃也不尷尬。

走上了二樓有著更加舒適的座位區，大量的木質基調，讓你吃麵更加爽快，讓見面更有溫度！不過平常一樓空間坐滿了才會開放二樓唷！

這裡沒有收服務費，採自助式取餐，吃完要自行把餐盤放到回收區唷。

店裡也利用了鐵窗花、磚瓦、藤編等元素營造出屬於和林拾麵的獨特空間特色，更將和林兩個字放進了窗花之中，將拌麵的質感體驗更加提升。

和林拾麵菜單

品嘗在和林拾麵

涼拌煙燻耳絲、涼拌黃金泡菜、醋溜小黃瓜（小菜任選3樣168元）

和林拾麵有很多小菜的選項，供大家點完餐就可以先快快吃到東西，畢竟很多人下了班真的是飢腸轆轆了，我們發現他們有任選3樣168元的優惠，毫不猶豫給他點下去。

煙燻的豬耳絲沒有令人不喜歡的腥味，以蔥、蒜、辣椒等辛香料提味，份量也給的相當有誠意。

粗溜的小黃瓜配著蒜片一塊吃，更是酸酸甜甜的滋味，因應現在講求養生，口味不太厚重，可以大口享用沒煩惱。

蒜香味超濃厚帶著一點辣度的黃金泡菜，一上桌顏色就相當漂亮，每一片菜葉都還維持著脆度，要留一點等等配著麵一塊吃才行。

老靈魂百花油條（138元）

魚漿、蝦仁、花枝不惜成本的給好給滿，全部鑲進了油條之中，可以說是厚工的功夫菜，上頭淋上了常常在海鮮料理可以吃到的五味醬，每一口都可以吃到脆口不含油的油條與餡料的黃金比例，五味醬則扮演著稱職的提味角色，更讓我們期待等等上桌的麵食了。

和林慢熬雞湯

每個套餐都會附上一壺的慢熬雞湯，採用放山雞、金華火腿、洋蔥長時間熬製，呈現了美麗的乳白色，而且更佩服的是上面沒有太多的浮油跟浮沫，熱熱的入口相當暖心也暖胃，清爽的滋味會讓人一直懷念，不過記得要留一些些唷！

嫩Q筋肉麻醬拌拌麵（268元）（升級雙主餐加雲吞+68元）

班班自己是長年的麻醬麵控，走到台灣各地都會想要吃吃麻醬麵，主餐肉因為太難選擇了，直接不用選，兩個都吃爆就對了，豬腳筋肉跟雲吞我都要吃！

每一個麵食套餐也都會附上營養又美味的糖心蛋，吃不夠也可以再加點。

雲吞個頭都不小，而且吃起來皮薄餡多，餡料屬於菜肉混合，拌進麵裡更好吃。

滷到會閃閃發亮的嫩Q筋肉，走一個半筋半肉雙重口感的路線，筋很Q、肉很嫩，一起吃還帶有一點嚼勁，吃起來非常涮嘴！

最後要來談談這碗拌麵，裡頭還有蔥花、花生、老菜脯等配料，拌在一塊吃真的相當過癮，每一種配料都有著一席之地卻又不互相搶味，麻醬走濃郁不油的路線，麵條也選用澳洲小麥粉來手工揉製麵團，經過多道手續處理，就算外帶回家吃也不會變成爛爛的一坨，很口感系的麻醬麵。

牛腹肉椒麻拌拌麵（288元）（升等雙主餐加花枝酥+68元）

另一款我們決定選了和林拾麵開店至今最受歡迎的牛腹肉椒麻拌拌麵，而且也要加料花枝酥讓整碗更加澎湃，簡直就是海陸雙享，配料則有老菜脯、油條、辣椒絲、酸菜、蔥花，不吃哪個的話記得要在點餐的時候告知。

花枝酥一給就是好多塊，而且沒有過度厚重的粉漿，給你滿滿的海味體驗，每一塊都可以吃到花枝唷！

牛腹肉本身就帶有不少油花，與椒麻油拌在一起更是昇華了好幾個檔次，讓我們很想問問老闆可不可以加肉～

雖然剛上桌是看到紅通通的覺得會很辣，但其實是紅好看的啦，幾乎都是一般人可以接受的微辣程度，麻度也很宜人，搭上手工揉製麵糰的Q彈嚼勁，每一口都相當爽快。

這碗我們決定要加入剛剛的雞湯變成一麵兩吃，為了不要直接變成湯麵，我們只加了一些些，整碗麵吃起來多了更多的層次感，而且配料的味道滲進了湯裡，讓我們直接吃得一乾二淨。

碗底有著一句話，打勾勾、約好下次再相拌，希望大家也都可以常常相聚吃碗麵，聊聊近況，珍惜能夠一同用餐的時光。

冬檸雪沙（45元）

縱使喝了熱湯還是會想要來杯冰涼的飲品，和林拾麵提供了自家調配黃金比例的冬寧雪沙，冬瓜清香中帶一點酸V酸V的感受，管他外面天氣多溼冷也要喝上一杯。

造訪和林拾麵後記

雖然和林拾麵在市場上不是主打甚麼高CP值的俗又大碗路線，但從小菜就可以看得出廚藝團隊對於小細節的用心及堅持，將街邊店的料理做到跟星級飯店一樣的水平，是令人欣賞的一條不歸路，誰說拌麵一定要是老老舊舊的呢？將環境打造成了大家更能夠美拍且具設計靈魂的空間，獨特的一麵兩吃手法，都讓人理解到原來一碗拌麵也可以是非常講究的，無論是麵條、配料、湯品都感受的到在選材及製程上有多的功夫，我跟朋友也約好下次再來和林拾麵一起相拌！

和林拾麵

店家FB / 店家IG

地址：高雄市左營區富民路128號。

電話：07-5508865。

營業時間：11：00 – 14：30、17：00 – 21：00。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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