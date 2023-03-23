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左營新鮮精緻手毬壽司 「唐揚雞mix花生醬」創新搭配也好好食

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

全台首創手毬壽司外帶專賣店「一和壽叔SUSHIBENTO」，堅持使用最新鮮的食材，選用每日漁港直送新鮮漁獲、生食級海鮮加上純水果醃製的壽司飯，握出了一顆顆精緻美味的壽司，除了經典的壽司口味，還有特別的炸蝦和風章魚、唐揚雞爆漿花生捲等多種獨特風味，等著各位壽司控們來品嘗。

▲一和壽叔SUSHI BENTO位於左營區，佇立在富國路上，外觀繽紛可愛，一眼望去格外亮眼，如果是要搭乘大眾運輸前來，也極為方便，店面鄰近捷運巨蛋站，出站後步行7分鐘即可抵達。
▲一和壽叔SUSHI BENTO位於左營區，佇立在富國路上，外觀繽紛可愛，一眼望去格外亮眼，如果是要搭乘大眾運輸前來，也極為方便，店面鄰近捷運巨蛋站，出站後步行7分鐘即可抵達。

▲繽紛的裝潢外觀。
▲繽紛的裝潢外觀。

▲店門口放了幾張可愛的小椅子小桌子。
▲店門口放了幾張可愛的小椅子小桌子。

「炙叔炙愛」

「小朋友才選擇！我全都要！」，炙叔炙愛包含鮭魚、鮪魚、鰻魚、干貝、比目魚...等高級新鮮食材，一份共12顆壽司，每顆都經過炙燒逼出油脂和香氣，一時間不知道要吃什麼口味的朋友，歡迎來嘗試看看！

▲牛五花炙燒，香氣四溢。
▲牛五花炙燒，香氣四溢。

▲一口咬下，魚肉的鮮甜和炙燒的香氣以及醋飯的滋味在嘴裡爆開。
▲一口咬下，魚肉的鮮甜和炙燒的香氣以及醋飯的滋味在嘴裡爆開。

如果是特別喜歡吃鮭魚的朋友一定要來試試這道「滿載而鮭」，5顆生鮭魚加上4顆的炙燒鮭魚讓你一次享有，不僅是紅遍IG版面的打卡餐點，美味程度也不再話下，一口咬下有大大的滿足。

▲一顆顆圓滾滾的壽司們
▲一顆顆圓滾滾的壽司們

▲沾點醬油吃滋味更加豐富。
▲沾點醬油吃滋味更加豐富。

一般壽司店少見的「唐揚雞爆漿花生捲」，使用厚實多汁的雞肉搭配上醋飯，外層裹著店家自製的濃郁花生醬並放上花生顆粒，新奇搭配卻意外的對味，炙燒的焦香，加上花生粒豐富整體口感，使它一躍成為必點的人氣品項。

▲炙燒畫面。
▲炙燒畫面。

令人驚豔的還有這份「炸蝦和風章魚燒」，將日式炸蝦、魚卵、天婦羅海苔、醋飯等各種配料加在一起，有著多層次的美妙口感，大口咬下，充滿了滿滿的幸福。除此餐點美味、獨特之外，可愛的包裝也佔盡風頭，往往餐點一拿到不是嘴巴先開吃，而是手機相機先開動！

▲可愛的包裝盒。
▲可愛的包裝盒。

▲店內還放有一和壽叔特別釀的獨家水果醋，可直接盛裝飲用，酸酸甜甜的還有著水果的清香，十分解膩。
▲店內還放有一和壽叔特別釀的獨家水果醋，可直接盛裝飲用，酸酸甜甜的還有著水果的清香，十分解膩。

外帶包裝一樣搶盡眾人目光，超級可愛！
外帶包裝一樣搶盡眾人目光，超級可愛！

【一和壽叔SUSHIBENT】

店家地址：高雄市左營區富國路290號1樓

店家電話：075507273

營業時間：10:30-14:30 、16:30~20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3mxrDEx


延伸閱讀>>高雄左營咖啡推薦｜嗅覺、味覺華麗饗宴，咖啡控的秘密基地

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壽司 鮭魚 咖啡

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