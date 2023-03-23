左營新鮮精緻手毬壽司 「唐揚雞mix花生醬」創新搭配也好好食
全台首創手毬壽司外帶專賣店「一和壽叔SUSHIBENTO」，堅持使用最新鮮的食材，選用每日漁港直送新鮮漁獲、生食級海鮮加上純水果醃製的壽司飯，握出了一顆顆精緻美味的壽司，除了經典的壽司口味，還有特別的炸蝦和風章魚、唐揚雞爆漿花生捲等多種獨特風味，等著各位壽司控們來品嘗。
「炙叔炙愛」
「小朋友才選擇！我全都要！」，炙叔炙愛包含鮭魚、鮪魚、鰻魚、干貝、比目魚...等高級新鮮食材，一份共12顆壽司，每顆都經過炙燒逼出油脂和香氣，一時間不知道要吃什麼口味的朋友，歡迎來嘗試看看！
如果是特別喜歡吃鮭魚的朋友一定要來試試這道「滿載而鮭」，5顆生鮭魚加上4顆的炙燒鮭魚讓你一次享有，不僅是紅遍IG版面的打卡餐點，美味程度也不再話下，一口咬下有大大的滿足。
一般壽司店少見的「唐揚雞爆漿花生捲」，使用厚實多汁的雞肉搭配上醋飯，外層裹著店家自製的濃郁花生醬並放上花生顆粒，新奇搭配卻意外的對味，炙燒的焦香，加上花生粒豐富整體口感，使它一躍成為必點的人氣品項。
令人驚豔的還有這份「炸蝦和風章魚燒」，將日式炸蝦、魚卵、天婦羅海苔、醋飯等各種配料加在一起，有著多層次的美妙口感，大口咬下，充滿了滿滿的幸福。除此餐點美味、獨特之外，可愛的包裝也佔盡風頭，往往餐點一拿到不是嘴巴先開吃，而是手機相機先開動！
【一和壽叔SUSHIBENT】
店家地址：高雄市左營區富國路290號1樓
店家電話：075507273
營業時間：10:30-14:30 、16:30~20:30
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