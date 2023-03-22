吃不到別氣噗噗！融入台魂的義大利風味「豬肚小餐館」翻玩料理致敬台菜 事先訂位輕鬆來吃飯

寫在造訪豬肚小餐館 Di TRIPPA之前

看到了母校的學長姊開新店，當然是要趕快找時間跑來踩點的！位在維士比大樓後方巷弄之中，搭捷運的話直接搭到信義國小站或文化中心站走過來最方便，開車騎車就要找一下停車格了(拜託大家不要停門口，會被拖吊之外，更影響觀瞻及巷弄出入)，主廚陳秉孝過去在許多餐廳都從事研發工作，希望將夫妻兩人經營的小店打造成了大家下了班輕鬆來用餐的輕鬆小館，不過也因為他們整家店就只有兩位人手，要去之前務必先私訊他們訂位，避免撲空吃不到，我則和友人早早訂下了平日中午的時段，才順利能夠吃到啊！

豬肚小餐館 Di TRIPPA環境

店名也相當有意思【Di TRIPPA】Di取自豬的台語發音 ，trippa則是義大利語中下水部位的肚（胃），他們可以說是一家把台灣元素放進義大利菜的小餐館，希望大家來到這邊都能夠打破國界高牆，輕鬆享用一道道現點現做的好味。

座位的設計上也都以輕鬆的卡座及木質座椅為主基調，但桌上滿滿都是被預約了，只能說他們一開幕就有著很不錯的來客量，但一個人用餐的話可以輕鬆坐在板前搖滾區欣賞主廚英姿啦！

主廚也把自己收藏的書籍通通放在書櫃，有興趣可以借閱唷，但不要偷偷帶回家去，這裡也歡迎所有人帶著家裡的小朋友一起來用餐，兒童餐具直接幫你都準備好了。

豬肚小餐館 Di TRIPPA菜單

品嘗在豬肚小餐館 Di TRIPPA

炸雞/鳳梨醬/梅香苦瓜（180元）

鳳梨苦瓜雞湯我們常常看見，但當它們拆開來變成了一盤炸雞可就更加有趣了，完全就是向這道台灣名菜致敬，梅香苦瓜酸酸甜甜帶點苦瓜清香，人生已經很苦，主廚捨不得在讓你吃苦，炸雞不惜成本直接就是超厚切，炸的外皮金黃酥脆，雞腿鮮嫩噴汁，沾上一些鳳梨醬美乃滋，真的很罪惡啊！！！

檸香蛤蜊蒜炒小寬麵（320元）

我想義大利餐廳最基本款的就屬清炒的蛤蜊麵莫屬了，很好奇主廚要做出甚麼台味的改編？沒想到是加入了大白菜進去一塊拌炒，讓整個湯汁更加鮮甜，小寬麵把所有精華都吸飽飽，蛤蜊也給的不少而且都相當大顆飽滿又新鮮，吐沙也吐得很乾淨，唯一可惜的就是吃完了盤子裡還留下不少湯汁。

油封豬五花清炒金瓜麵（360元）

端上桌我第一個想到的就是金瓜米粉，但做成義大利麵的醬汁還是很搭嘎的，上頭撒的帕馬森起司也添增了些許鹹香，而經過油封數小時的豬五花，竟然沒有想像中的那麼油膩，脆脆的皮與不柴的瘦肉可以說是五花肉的極致口感，有點在吃西式金瓜米粉的錯覺！

咖哩香料燉很軟豬頰飯（330元）

有人點了原本我很想吃的燉豬頰咖哩飯，但想說點不一樣的可以分享，於是就不客氣的偷吃了一口，走了香料味很豐富卻不辣的路線，豬頰肉就如菜單說的入口幾乎不要咬的軟度。

至於這半熟蛋好不好吃，我想應該就不用我多做說明了，直接吃爆了才對，小黃瓜的味道也挺好，沒有生菜味，也相當解膩。

造訪豬肚小餐館 Di TRIPPA後記

做出許多中西合璧的店家不算少，但能夠翻玩創意之中還兼具美味可就不容易了，豬肚小餐館 Di TRIPPA 雖然自成是小餐館，卻做出了媲美星級酒店餐酒館的品質，而且從餐廳外觀到裏頭都有著些許的木質元素，看得出主理人夫妻倆希望打造一家很有溫度的店，要不是我們都騎車來，真想要點這些菜配起啤酒來，不過也只能下次了，想吃的朋友提醒你一定要訂位訂位訂位！訂不到就改天吃，不要吃不到氣噗噗給評論一顆星啦！

豬肚小餐館 Di TRIPPA

店家FB

地址：高雄市苓雅區民族二路4巷32號。

電話：無。

營業時間：11：30 – 14：00、17：30 – 21：00 週二公休。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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