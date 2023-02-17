高雄捷運週邊小吃大集合，7家絕對不能錯過的美食！

來到高雄準備大啖美食卻不知道從何開始嗎？那麼絕對不能錯過這篇高雄捷運周邊小吃，不妨從高雄捷運周邊小吃開始吃起吧！作為高雄的主要交通工具，每個捷運站周圍都有著無數的美味小吃。無論你是想要來點可以墊墊胃的鹹食小點，還是想要甜滋滋的下午茶點心，這次的高雄捷運周邊小吃都能滿足你的需求！

捲毛豬 巨蛋站

圖片來源 / IG@haohao.8633

位在巨蛋站附近的捲毛豬，外表是家網美最愛的韓式咖啡廳，裡面賣的卻是百元有找的銅板小吃，捲毛豬招牌的私藏肉臊乾拌麵，外表看似簡單，卻吃得出店家的用心。捲毛豬的肉臊以瘦肉為主，滿滿的肉臊包裹著Ｑ彈的麵體，吃下去不但不油膩，搭配上白胡椒與白醋調味後，口感更是豐富有層次。除了麵食外，捲毛豬還有用多款中藥熬煮而成的獨家麻辣燙，愛吃辣的朋友可別錯過囉！

捲毛豬

地址：高雄市左營區明倫路81號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30；周二及周日公休

電話：07 5520210

一和壽叔 巨蛋站

圖片來源 / 一和壽叔官方粉專

喜歡吃海鮮的你，這家位在巨蛋站附近的手球壽司專門店「一和壽叔」一定要存起來！圓滾滾的可愛壽司光是看著就覺得很療癒，每一個都是大約一口的份量，除了有店家幫你選好的組合外，你也能夠自己挑選口味做搭配。傳統的醋飯搭配上入口即化的生魚，讓人一不小心一口接一口吃。除了有鮭魚、鮮蝦和玉子燒等不同種類的配料外，就連醬都有多種選擇，包含焦糖醬、優格醬、松露醬和明太子醬等等，快來一和壽叔組合一盤鮮甜的美味壽司吧！

一和壽叔

地址：高雄市左營區富國路290號1樓

營業時間：每日10:30–14:30, 16:30–20:30

電話：07 5507273

苓雅油煎肉圓 三多商圈站

圖片來源 / IG@eateat_followmi

說到高雄小吃就不能不提這家位在苓雅區的油煎肉圓，開店至今50餘年的苓雅油煎肉圓就在三多商圈站附近，外皮金黃酥脆的油煎肉圓，不同於一般單純用炸的油炸肉圓，採用半煎炸的方式，也因此外表雖然看似很硬，咬下去卻是Ｑ彈有嚼勁的口感，軟硬度適中的外皮搭配上香氣十足的肉餡，一吃就知道為什麼可以有這麼高的人氣。

苓雅油煎肉圓

地址：高雄市苓雅區文武三街55號

營業時間：09:30–14:00；周一公休

電話：07 3394226

方家雞蛋酥 後驛站

圖片來源 / IG@pigdogfood

如果你在捷運後驛站附近，步行8分鐘就能到達在地60年的人氣小吃「方家雞蛋酥」。這道高雄傳統小吃是用雞蛋、麵粉和糖製作而成的，而方家雞蛋酥除了原味雞蛋酥外，還推出了另外三種口味：紅豆、花生和咖哩。原味的雞蛋酥吃起來口感類似炸甜甜圈，外酥內鬆軟，咬下去帶有微微的甜味。如果比起純粹的甜味，更喜歡豐富一點的鹹味的話，那麼絕對要試試他們家的咖哩口味，咖哩內餡帶點辛香，再加上蔥花的香氣，一口咬下鹹甜鹹甜的滋味特別難忘！

方家雞蛋酥

地址：高雄市三民區大連街129號

營業時間：每日13:30–19:00

電話：0917117091

木木姨古早味專賣 鳳山西站

圖片來源 / IG@joannekyc

距離鳳山溪站只有兩分鐘路程的木木姨古早味專賣店，是一家專賣肉燥飯與蚵仔麵線的古早味攤販，然而來到這裡絕對不會只想吃一碗普通的古早味肉燥飯，木木姨最熱門的招牌料理就是這道被蚵仔和魚卵覆蓋住，幾乎看不到白飯本身的鮭魚卵海鮮肉燥飯啦！超夯的鮭魚卵海鮮肉燥飯除了是季節限定外，也是限量美味，不早點來排隊是吃不到的喔！木木姨使用最新鮮又大顆的蚵仔，還有鮮甜的魚卵，這道料理絕對不只是拍起來好看而已，吃下去也是特別令人滿足！

木木姨古早味專賣店

地址：高雄市鳳山區自由路428巷5號

營業時間：週二至週日11:00–18:0；周一公休

電話：0902448600

良品冰室 鳳山站

圖片來源 / IG@seed10608

鳳山站附近的良品冰室主打季節限定的浮誇剉冰，無論是夏天的芒果冰還是冬天的草莓冰，每次一推出總是佔領了許多人的版面。飽滿的當季新鮮草莓搭配上扎實的古早味布丁，淋上煉乳後甜滋滋的味道讓人心動不已。這裡的每款剉冰除了固定配料外，也可以在加購其他的配料，喜歡咀嚼系配料的話，一定要試試他們家的白玉和芋園，Ｑ彈的口感讓人一吃就愛上！

良品冰室

地址：高雄市鳳山區中山路249號

營業時間：平日15:00–22:30；周末13:00–22:30；周一公休

電話：0976178957

初一車輪燒紅豆餅 鹽埕埔站

圖片來源 / 初一車輪燒官方粉專

初一車輪燒紅豆餅位於高雄鹽埕埔站附近，是一家以現點現做的車輪燒店。他們家標榜天然，不使用乳瑪琳、人造奶油或酥油，提供給客人最新鮮、健康的食物。除了傳統的車輪餅口味外，還有許多創意口味。像是招牌必點口味「雙重巧克力」，就使用了巧克力餡加上一整塊的巧克力蛋糕，口感豐富有層次。而季節限定的草莓卡士達也是不可錯過的選擇，它放上了整顆新鮮的草莓，搭配車輪燒的香甜口感，絕對是一道美味的點心選擇。

初一車輪燒

地址：高雄市鹽埕區七賢三路152號

營業時間：13:30–18:30；周三公休

電話：0906675355

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」