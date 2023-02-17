快訊

本土+1萬5173例 267例境外及78死 較上周五下降21.4%

台積電疲軟！台股受拖累下跌70點 收15,479點

澤倫斯基的戰爭週年專訪：烏克蘭寸土不讓、絕不妥協

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄捷運週邊小吃大集合，7家絕對不能錯過的美食！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源 / 一和壽叔官方粉專、IG@joannekyc、IG@seed10608
圖片來源 / 一和壽叔官方粉專、IG@joannekyc、IG@seed10608

來到高雄準備大啖美食卻不知道從何開始嗎？那麼絕對不能錯過這篇高雄捷運周邊小吃，不妨從高雄捷運周邊小吃開始吃起吧！作為高雄的主要交通工具，每個捷運站周圍都有著無數的美味小吃。無論你是想要來點可以墊墊胃的鹹食小點，還是想要甜滋滋的下午茶點心，這次的高雄捷運周邊小吃都能滿足你的需求！

捲毛豬　巨蛋站

圖片來源 / IG@haohao.8633
圖片來源 / IG@haohao.8633

位在巨蛋站附近的捲毛豬，外表是家網美最愛的韓式咖啡廳，裡面賣的卻是百元有找的銅板小吃，捲毛豬招牌的私藏肉臊乾拌麵，外表看似簡單，卻吃得出店家的用心。捲毛豬的肉臊以瘦肉為主，滿滿的肉臊包裹著Ｑ彈的麵體，吃下去不但不油膩，搭配上白胡椒與白醋調味後，口感更是豐富有層次。除了麵食外，捲毛豬還有用多款中藥熬煮而成的獨家麻辣燙，愛吃辣的朋友可別錯過囉！

捲毛豬

地址：高雄市左營區明倫路81號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30；周二及周日公休

電話：07 5520210

一和壽叔　巨蛋站

圖片來源 / 一和壽叔官方粉專
圖片來源 / 一和壽叔官方粉專

喜歡吃海鮮的你，這家位在巨蛋站附近的手球壽司專門店「一和壽叔」一定要存起來！圓滾滾的可愛壽司光是看著就覺得很療癒，每一個都是大約一口的份量，除了有店家幫你選好的組合外，你也能夠自己挑選口味做搭配。傳統的醋飯搭配上入口即化的生魚，讓人一不小心一口接一口吃。除了有鮭魚、鮮蝦和玉子燒等不同種類的配料外，就連醬都有多種選擇，包含焦糖醬、優格醬、松露醬和明太子醬等等，快來一和壽叔組合一盤鮮甜的美味壽司吧！

一和壽叔

地址：高雄市左營區富國路290號1樓

營業時間：每日10:30–14:30, 16:30–20:30

電話：07 5507273

苓雅油煎肉圓　三多商圈站

圖片來源 / IG@eateat_followmi
圖片來源 / IG@eateat_followmi

說到高雄小吃就不能不提這家位在苓雅區的油煎肉圓，開店至今50餘年的苓雅油煎肉圓就在三多商圈站附近，外皮金黃酥脆的油煎肉圓，不同於一般單純用炸的油炸肉圓，採用半煎炸的方式，也因此外表雖然看似很硬，咬下去卻是Ｑ彈有嚼勁的口感，軟硬度適中的外皮搭配上香氣十足的肉餡，一吃就知道為什麼可以有這麼高的人氣。

苓雅油煎肉圓

地址：高雄市苓雅區文武三街55號

營業時間：09:30–14:00；周一公休

電話：07 3394226

方家雞蛋酥　後驛站

圖片來源 / IG@pigdogfood
圖片來源 / IG@pigdogfood

如果你在捷運後驛站附近，步行8分鐘就能到達在地60年的人氣小吃「方家雞蛋酥」。這道高雄傳統小吃是用雞蛋、麵粉和糖製作而成的，而方家雞蛋酥除了原味雞蛋酥外，還推出了另外三種口味：紅豆、花生和咖哩。原味的雞蛋酥吃起來口感類似炸甜甜圈，外酥內鬆軟，咬下去帶有微微的甜味。如果比起純粹的甜味，更喜歡豐富一點的鹹味的話，那麼絕對要試試他們家的咖哩口味，咖哩內餡帶點辛香，再加上蔥花的香氣，一口咬下鹹甜鹹甜的滋味特別難忘！

方家雞蛋酥

地址：高雄市三民區大連街129號

營業時間：每日13:30–19:00

電話：0917117091

木木姨古早味專賣　鳳山西站

圖片來源 / IG@joannekyc
圖片來源 / IG@joannekyc

距離鳳山溪站只有兩分鐘路程的木木姨古早味專賣店，是一家專賣肉燥飯與蚵仔麵線的古早味攤販，然而來到這裡絕對不會只想吃一碗普通的古早味肉燥飯，木木姨最熱門的招牌料理就是這道被蚵仔和魚卵覆蓋住，幾乎看不到白飯本身的鮭魚卵海鮮肉燥飯啦！超夯的鮭魚卵海鮮肉燥飯除了是季節限定外，也是限量美味，不早點來排隊是吃不到的喔！木木姨使用最新鮮又大顆的蚵仔，還有鮮甜的魚卵，這道料理絕對不只是拍起來好看而已，吃下去也是特別令人滿足！

木木姨古早味專賣店

地址：高雄市鳳山區自由路428巷5號

營業時間：週二至週日11:00–18:0；周一公休

電話：0902448600

良品冰室　鳳山站

圖片來源 / IG@seed10608
圖片來源 / IG@seed10608

鳳山站附近的良品冰室主打季節限定的浮誇剉冰，無論是夏天的芒果冰還是冬天的草莓冰，每次一推出總是佔領了許多人的版面。飽滿的當季新鮮草莓搭配上扎實的古早味布丁，淋上煉乳後甜滋滋的味道讓人心動不已。這裡的每款剉冰除了固定配料外，也可以在加購其他的配料，喜歡咀嚼系配料的話，一定要試試他們家的白玉和芋園，Ｑ彈的口感讓人一吃就愛上！

良品冰室

地址：高雄市鳳山區中山路249號

營業時間：平日15:00–22:30；周末13:00–22:30；周一公休

電話：0976178957

初一車輪燒紅豆餅　鹽埕埔站

圖片來源 / 初一車輪燒官方粉專
圖片來源 / 初一車輪燒官方粉專

初一車輪燒紅豆餅位於高雄鹽埕埔站附近，是一家以現點現做的車輪燒店。他們家標榜天然，不使用乳瑪琳、人造奶油或酥油，提供給客人最新鮮、健康的食物。除了傳統的車輪餅口味外，還有許多創意口味。像是招牌必點口味「雙重巧克力」，就使用了巧克力餡加上一整塊的巧克力蛋糕，口感豐富有層次。而季節限定的草莓卡士達也是不可錯過的選擇，它放上了整顆新鮮的草莓，搭配車輪燒的香甜口感，絕對是一道美味的點心選擇。

初一車輪燒

地址：高雄市鹽埕區七賢三路152號

營業時間：13:30–18:30；周三公休

電話：0906675355

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小吃 古早味 肉圓

延伸閱讀

台灣美景將登美電視台 艾美獎主持人情人節訪台助觀光

高雄內惟藝術中心攜插畫家Croter打造祈願牆 為土耳其祈福

全台最大 三地揪伴蓋儲能案場

高雄牛潮埔170MW儲能案場 永豐銀主辦聯貸

相關新聞

高雄捷運週邊小吃大集合，7家絕對不能錯過的美食！

來到高雄準備大啖美食卻不知道從何開始嗎？那麼絕對不能錯過這篇高雄捷運周邊小吃，不妨從高雄捷運周邊小吃開始吃起吧！作為高雄的主要交通工具，每個捷運站周圍都有著無數的美味小吃。無論你是想要來點可以墊墊胃的鹹食小點，還是想要甜滋滋的下午茶點心，這次的高雄捷運周邊小吃都能滿足你的需求！

到底有多香？在地人溫補好選擇「香香香山羊肉火鍋」，涼拌、熱炒與羊肉爐真絕配

udn走跳美食／Miss V 過年去了一趟潮州，意外發現好吃的羊肉爐～香香香山羊肉火鍋，不是用肉羊~而是用要養比較久的山羊肉。 剛開店就已經有客人等著入座用餐，香香香山羊肉火鍋的羊肉爐是屬

「禁抖音」餐廳被留言「小心電線走火」 老闆：會報案

位於高雄市前金區的海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」，日前因在臉書宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內」，引發網友狂刷...

遼寧奶奶手藝傳承冠軍酸菜鍋　海鮮提味酸中帶甘老饕盛讚

創於1999年的「冬鄉小廚」以東北酸菜鍋專家之姿，榮獲2021年「大港鍋王」共鍋組冠軍。能讓美食家胡天蘭讚不絕口的理由不只在餐點風味、食材品質、醬料特色和在地風情，「冬鄉小廚」亦為胡姊累積幾十年飲食生態觀察，印象深刻無比的一家餐廳，廚房一塵不染，甚至為了行動不便者裝設了升降梯，衛生和服務亦做到細緻！

最接地氣！泰國傳統街邊小吃「大城老船麵」，不用人擠人辦護照也能1秒到訪

udn走跳美食／Miss V 一秒飛泰國～享受泰國最接地氣的泰式小吃美食——船麵。高雄首間船麵——大城老船麵復刻泰式風味的傳統街邊美食，更是到訪泰國必吃特色美食。 大城老船麵隱身於美麗島周

高雄餐廳「下載抖音禁入內」網刷負評 老闆PO出回應文

一名日本高中生在日本迴轉壽司名店「壽司郎」舔醬油罐，並拍攝成短影音上傳網路，造成「壽司郎」商譽受損；位於高雄市前金區的海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦