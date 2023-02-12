最接地氣！正宗泰國人開的傳統街邊小吃「大城老船麵」，不用人擠人辦護照也能1秒到泰國

一秒飛泰國～享受泰國最接地氣的泰式小吃美食——船麵。高雄首間船麵——大城老船麵復刻正宗泰式風味的傳統街邊美食，更是到訪泰國必吃特色美食。

大城老船麵隱身於美麗島周邊——復橫一路的巷弄內，剛開幕時我們就想來了，但～當時真的是每到用餐時段都需要排隊，不想花太多時間排隊的情況下，我們等稍微退燒後才來用餐。大城老船麵的外觀很低調，招牌也有些許的斑駁～但這樣更有一種回到泰國當地街頭的FU。

大城老船麵的用餐區分成1樓及2樓，對比在泰國吃小吃得滿頭大汗~大成老船麵附設冷氣，還是很涼冷那種喔。在台灣不僅可以吃到泰國特色小吃，用餐環境也很舒服。

2樓座位區，有著滿滿的泰味。

很有泰式風格的小攤車，點餐後直接在1樓現場製作，餐點完成後再送上去2樓。

餐點種類多元化，除了船麵外~最想吃的就是芒果糯米飯，但，聽說是季節限定的，只好之後再來吃了。這次我們點了船麵、船飯、蒜香拌菜、酥炸豬皮、泰式奶茶。

4大天王調味料，可以隨意依照自己的口味來調配。

蒜香拌菜 $40

有一點像是去吃鴨肉飯都會點的韭菜豆芽，真的很像。但～等船麵上桌後，我們覺得這道是多點的，因為船麵內也是一堆的豆芽菜。

船麵+酥炸豬皮 $140+$20

酥炸豬皮是直接一包上桌！就掛在料理的攤車上，客人有需要直接拿很方便。船麵內有著滿滿的料（肉片、丸子、肉筋、豬肝），還有濃濃的九層塔香。

酥炸豬皮可以當成小點心吃，也可以直接加入湯內一起吃。對於船麵的湯頭～對我們而言算是很重口味～吃的到酸與辣，但口感層次上不夠豐富。平常如果吃微辣，吃多了會覺得有點辣～船麵的辣是會加乘的，加上豬肝真的是滿多塊的，V寶是完全不吃豬肝的人~就顯得浪費了。

船飯 $140

船飯與船麵的配料是完全一樣的，只差在一個是麵、一個是白飯。

泰式奶茶 $40

大城老船麵的泰式奶茶是奶白色的（主打無色素），因為加了滿滿的碎冰，所以甜度上OK，但是滿小一杯的。

整體而言，大城老船麵的船麵以140的價位來說會略微偏貴，口味OK但沒到特別有印象，沒吃過的朋友可以嘗鮮

但如果下次再來，絕對是因為想吃芒果糯米飯而來！現在大城老船麵在北高雄也有開二店囉，一樣藏身在巷弄內——左營區修明街107號。分享給喜歡泰式料理的朋友！

大城老船麵

地址：高雄市新興區復橫一路268號

營業時間：11:00~20:00

電話：(07)261-9619

大城老船麵（左營修明店）

地址：高雄市左營區修明街107號

營業時間： 11:00~20:00

電話：(07)550-7585

文章來源：Miss V FB：Miss V

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