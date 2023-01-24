快訊

冬季最強寒流襲南韓 濟州機場476航班全取消、逾4萬人受困

國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

逢年節格外孤獨…父母仍盼斷聯兒女主動「回頭是岸」

與超萌水豚君共游！ 墾丁最新景點「鹿ㄦ島生態園區」 打卡豚門鳥居、餵食梅花鹿 走春溜娃快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@dianehigurashi授權
圖／IG@dianehigurashi授權

新年走春溜小孩快筆記！南台灣親子打卡拍照新景點再加一，墾丁「鹿ㄦ島水豚生態園」試營運中，這裡可以餵梅花鹿、餵水豚，還提供了全台唯一可以近距離與「水豚共遊」的生態園區，非常適合大人小孩一起旅遊歡樂。

圖／IG@dianehigurashi授權
圖／IG@dianehigurashi授權

將近2千坪的超大園區，入口處模仿日本雷門打造成「豚門鳥居」，還種植了落羽落、櫻花樹，從一踏入園區按下拍照的手指就不停歇。園區的動物明星有梅花鹿、瑞士黑面羊、水豚等，有別於一般農場只能在草地或水池餵食，「鹿ㄦ島水豚生態園」還能預定跟水豚一起游泳，體驗過的網友表示「水豚君在水裡變得更加親人可愛了」。

圖／翻攝自懶居 Chill house墾丁包棟民宿
圖／翻攝自懶居 Chill house墾丁包棟民宿

圖／IG@dianehigurashi授權
圖／IG@dianehigurashi授權

圖／IG@dianehigurashi授權
圖／IG@dianehigurashi授權

試營運期間全票200元、博愛票150元，現在加入會員可享終身入園只要100元「限本人」、獲得鹿兒島限量保溫瓶一個。在官方IG追蹤分享留言，還能參加抽獎10人包棟民宿免費入住一晚，或將可愛的限量水豚造型地毯帶回家。園區內設有休憩區，也貼心提供防寒衣和浴室沖澡的服務，更打造蒐集「豚石」活動，購入豚石後可DIY鑿開，其中獲得的銅、銀、金豚幣等，可再兌換不同的驚喜禮物哦。

圖／IG@dianehigurashi授權
圖／IG@dianehigurashi授權

圖／IG@dianehigurashi授權
圖／IG@dianehigurashi授權

圖／IG@dianehigurashi授權
圖／IG@dianehigurashi授權

延伸閱讀：

全台最大「高空煙火秀」2/4台南登場 狂放40分鐘、再搭蜂炮超震撼！

超夢幻夜間落羽松！ 宜蘭三星落羽松秘境「七彩奇幻森林」　音樂燈廊愈夜愈美麗

走春

相關新聞

與超萌水豚君共游！ 墾丁最新景點「鹿ㄦ島生態園區」 打卡豚門鳥居、餵食梅花鹿 走春溜娃快筆記

新年走春溜小孩快筆記！ 南台灣親子打卡拍照新景點再加一，墾丁「鹿ㄦ島水豚生態園」試營運中，這裡可以餵梅花鹿、餵水豚，還提供了全台唯一可以近距離與「水豚共遊」的生態園區，非常適合大人小孩一起旅遊歡樂。

沒在鬧！全台首創「皮蛋飯糰」這裡吃，每月再推全新「隱藏版」

皮蛋加入早餐行列！創意早午餐店「五分鐘找餐」將「皮蛋」列為店家的招牌，並把皮蛋加入飯糰中變成全台首創的「黑金飯糰」，也能搭配經典中式蘿蔔糕，蹦出新滋味，而且都廣受食客好評。而店家也會在每月推出一款全新

屏東新年走春必訪！「車城共融遊戲場」超應景9米高洋蔥滑梯、籤詩攀爬網，再造訪福安宮拜拜祈福

udn走跳旅遊／Vicky 車城共融遊戲場我們來了！車城共融遊戲場與東南亞最大土地公廟做結合，真的超給力。邀請大家一起來好玩、看起來也好吃的車城共融遊戲場玩樂，這裡有超大顆洋蔥滑梯，還有別處都沒

遊戲魂大爆發！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 免費PK玩Switch、瑪利歐水管經典神還原

瑪利歐水管場景神還原！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 Nintendo Switch免費PK玩到爽

拍不停！高雄旗津「星空隧道」：輕鬆漫步海底隧道，閃耀夜空超浪漫

udn走跳旅遊／Vicky 高雄旗津星空隧道超好抵達的，可以說是一點難度都沒有。話說，這高雄旗津真的很好玩，一路玩可以玩一整天，還可以沿路還可吃美食。不過，有一個景點一定要來，那就是現在要分

美食大匯集！高雄「興達港觀光漁市」：花枝丸和海鮮餐盒一定要吃起來

udn走跳美食／Vicky 興達港觀光漁市挺好逛的！台灣是島國，四周環海，也正是因為如此，所以海產不僅新鮮，種類也非常多樣化。反正每次到觀光漁市尋寶就是開心。不過這天來興達港觀光漁市是專程來的，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。