與超萌水豚君共游！ 墾丁最新景點「鹿ㄦ島生態園區」 打卡豚門鳥居、餵食梅花鹿 走春溜娃快筆記

新年走春溜小孩快筆記！南台灣親子打卡拍照新景點再加一，墾丁「鹿ㄦ島水豚生態園」試營運中，這裡可以餵梅花鹿、餵水豚，還提供了全台唯一可以近距離與「水豚共遊」的生態園區，非常適合大人小孩一起旅遊歡樂。

圖／IG@dianehigurashi授權

將近2千坪的超大園區，入口處模仿日本雷門打造成「豚門鳥居」，還種植了落羽落、櫻花樹，從一踏入園區按下拍照的手指就不停歇。園區的動物明星有梅花鹿、瑞士黑面羊、水豚等，有別於一般農場只能在草地或水池餵食，「鹿ㄦ島水豚生態園」還能預定跟水豚一起游泳，體驗過的網友表示「水豚君在水裡變得更加親人可愛了」。

圖／翻攝自懶居 Chill house墾丁包棟民宿

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試營運期間全票200元、博愛票150元，現在加入會員可享終身入園只要100元「限本人」、獲得鹿兒島限量保溫瓶一個。在官方IG追蹤分享留言，還能參加抽獎10人包棟民宿免費入住一晚，或將可愛的限量水豚造型地毯帶回家。園區內設有休憩區，也貼心提供防寒衣和浴室沖澡的服務，更打造蒐集「豚石」活動，購入豚石後可DIY鑿開，其中獲得的銅、銀、金豚幣等，可再兌換不同的驚喜禮物哦。

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