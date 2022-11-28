山中的日本村！高雄「千野村日式景觀餐廳」鳥居、櫻花及和服，還有滿滿日本味

千野村日式景觀餐廳實在是太厲害了，不得不說這山裡的日本村真的很威。先讓大家看一下非假日的人潮，是不是超誇張。話說，曾於假日造訪千野村日式景觀餐廳的朋友跟Vicky說，最近若想造訪千野村日式景觀餐廳，強烈建議非假日前往，因為假日就只有塞車的份，謹記朋友的話，從高雄回台南路上，剛好離四點營業時間還有20來分鐘，所以便設定導航往千野村日式景觀餐廳駛去，一路上好多車子，心裡想說奇怪了，假日到這附近阿公店水庫健行也沒這麼多車輛，莫非大家都要去千野村日式景觀餐廳，果然是這樣。

千野村日式景觀餐廳：天啊的排隊人潮

還沒抵達千野村日式景觀餐廳時，Vicky就在想，我應該可以排進TOP 10，殊不知竟然是這樣多的人，都不知道排到幾號去了。在排隊的時候，聽到不少遊客說，這假日來還得了。的確，假日來就如同Vicky朋友所說的，就只有塞車的份。而且要進到千野村日式景觀餐廳的路還有些上下坡路段，也會經過燕巢市區，這裡的路真的比較窄小。我相信平時的車流量一定沒那麼大，最近燕巢當地的居民一定可以大大感受到千野村日式景觀餐廳的威力。

千野村日式景觀餐廳：小巧售票亭

大家剛才看到的就是在排隊的人潮，全票200元，可折抵園內消費50元，其他像是學生票、兒童票或是敬老票皆為160元。Vicky是還蠻建議可以先買電子票，真的很方便。

千野村日式景觀餐廳：園區地圖

買完票後建議先來看個地圖，千野村日式景觀餐廳說大不大，走一圈也是要花蠻多時間的，大家可以先觀看地圖，看看想要先去哪一個區域拍照。

千野村日式景觀餐廳：鳥居驗票口

正式進入園區前會看到這座鮮紅色的鳥居，這裡也是驗票口，象徵日本的鳥居大家一定會想拍個照，記得好好把握一陣陣人潮中間的空檔時間，才能好好地拍個照。

千野村日式景觀餐廳：櫻花御守牆

一進入園區就會在右手邊看到祈福牆，上面有不少御守，其實這和寺廟裡的平安符是很類似的概念，不過加上櫻花就是有FU，所以也吸引不少遊客在此拍照和錄影。

千野村日式景觀餐廳：雙側燈籠牆

接著繼續走便會看到雙側燈籠牆，不要問我為什麼只有一側，因為人潮一直進來，這個時候想要拍空景照根本天方夜譚，所以看到可以拍的時候，就要把握時機，趕緊按快門。

千野村日式景觀餐廳：吊鐘

看看這組吊鐘，真的彷彿置身於日本。

千野村日式景觀餐廳：飲品和甜點販賣區，日式和服區

繼續往園區裡面走，就會看到飲品和甜點販賣區，門票可以折抵50元，記得用起來。11月10日前都是試營運期間，可以免費專著服體驗，之後則需要花費200元才能體驗。

千野村日式景觀餐廳：涼亭用餐區

千野村日式景觀餐廳到處都是日本元素，不過要拍手腳要快。小橋流水和櫻花如夢似幻的，明知是造景，卻讓人彷彿置身於日本。而在這旁邊的是涼亭用餐區，望過去就是生機蓬勃的山林，很是好看，這時不禁讓我想起，在好幾年前原地址好像也是一處景觀餐廳，如今改變其風貌，竟然就變得如此生火。

千野村日式景觀餐廳：鳥居長廊

現在看到的不僅是一座鳥居，而是數十座鳥居，這些鳥居排列成的長廊還蠻壯觀的，也吸引不少遊客在這裡拍照。

千野村日式景觀餐廳：櫻花步道

在園區內有一長排的櫻花步道，這天有不少情侶在這邊駐足，大家都是有備而來的，每個人都拿出手機腳架來拍攝合照，超專業。

櫻花步道這邊可以說是千野村日式景觀餐廳的至高點，所以想俯瞰整個園區，來這邊就對了。

千野村日式景觀餐廳：LED溫室景觀座位區

這一區是全區裡面唯一的室內座位區，比較擔心被蚊子叮咬的朋友不妨坐這區用餐。天色未暗看起來好像一般般班，不過朋友有和Vicky分享晚上的照片，看起來很羅曼蒂克，就是燈光美氣氛佳那種。

千野村日式景觀餐廳：紙傘裝置牆

順著溫室用餐區往下走，就會來到琳瑯滿目和色彩鮮艷的紙傘牆，有紫色有粉色好不浪漫，不少人都停留在這邊拍照。

千野村日式景觀餐廳：紅油傘座位區

大家如果有先看一下園區地圖大概都知道，從鳥居長廊往上走之後，就會錯過一條小徑。沒關係，當我們離開紙傘牆再往回走就可以。這裡也很適合拍照，而且也有不少座位。

千野村日式景觀餐廳：神社

台灣有不少寺廟，日本也有相當多的神社，所以神社也很可以代表日本文化。大家也可以在神社這邊拍拍照，因為這個角落也很日本。而且這附近有不少小攤車和座位，可以飽餐一頓。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

千野村日式景觀餐廳：酒吧與小攤車

就是這裡啦！酒吧（開車不喝酒，喝酒不開車）和小攤車，還有鯛魚燒等，就把網路菜單給大家參考。

千野村日式景觀餐廳的座位區真的不少，到處都可見各式各樣的座位，就看大家喜歡哪一處的風景。

千野村日式景觀餐廳：可愛水豚區

不過最吸引孩子的大概是水豚君這一區，看牠們呆萌的模樣真的好可愛。以景點來說的話千野村日式景觀餐廳的面積不大。不過若以餐廳面積來衡量，千野村日式景觀餐廳真的不小。這天在這裡看到男女老少都在拍照，不論是情侶或夫妻，都可以看出大家對日本文化與事物的喜好，而且愛拍照的以女性占大多數，這也是沒有國界之分的喔！因為不論是越南或印尼人，都熟門熟路的換上和服在園區裡面大拍特拍起來。最後還是建議大家，如果真想好好拍照，建議大家可以於非假日前往，因為Vicky造訪這天是非假日，人潮就多成這樣，我真的不敢想像假日的人潮。

千野村日式景觀餐廳

千野村日式景觀餐廳電子票

電話：0930-653-702

地址：高雄市田寮區七星路80之20號

營業時間：16:00-凌晨12:00（一～五），10:00～凌晨12:00（六日）

停車：附設免費停車場

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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