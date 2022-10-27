精選7家屏東絕美海景度假咖啡廳，體驗南洋島國渡假風情！
有著絕美海景的屏東，即使是到了入秋的季節，太陽也依舊熱情。也因為屏東有著這樣濃濃的熱帶風情，這裡開了不少家極具特色的渡假風咖啡廳。無論是搭建在樹上的樹屋咖啡廳、坐擁絕美景色的海景咖啡廳，還是小巧簡約的美式餐車咖啡，在屏東絕對能夠找到一間能讓你好好放鬆的渡假風咖啡廳。
屏東渡假咖啡廳推薦：有點。鹹咖啡
位在屏東滿洲的有點鹹咖啡，坐擁絕佳海景的位置再加上美味的點心，成為了近期熱門的打卡點。有點鹹咖啡外觀是座簡約的白色建築，除了二樓的戶外座位區能夠一覽眼前海景外，一樓室內區也有設置觀景窗座位，讓你無論坐在室內室外都能享受無敵海景。店內除了有各式消暑飲品外，還有烤布蕾、乳酪蛋糕等甜點，可以好好的在這度過悠閒時光。
有點。鹹咖啡
地址：屏東縣滿州鄉興海路170號
營業時間：10:00-17:00，無固定店休日
電話：0910-982-383
屏東渡假咖啡廳推薦：風帆咖啡
東港的大鵬灣是不少水上活動愛好者的私房景點，而在帆船基地裡有一家純白風格的浪漫玻璃屋「風帆咖啡」，全白的室內座位區環境寬敞舒適，搭配上植栽造景，讓人看了心曠神怡。而戶外座位又是另一番風情，被椰子樹包圍的風帆咖啡，充滿了熱帶風情，點杯咖啡坐在戶外，吹吹海風外，還能近距離欣賞海面上一艘艘航行中的帆船。
風帆咖啡
地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路五段50號
營業時間：平日14:00–19:00；假日11:00–19:00；周四公休
電話:0939-306-892
屏東渡假咖啡廳推薦：開門見山樹屋咖啡
隱身在山林裡的開門見山樹屋咖啡，是間原始風格的秘境咖啡廳。來到這的客人不為別的，就是為了體驗在樹屋裡的生活。以木材搭建在苦楝樹上的開門見山，是間貨真價實的樹屋咖啡廳，總共三層的樹屋設計，可以讓你穿梭在其中盡情地探索。咖啡廳裡除了有常見的咖啡與甜點外，還有可以預約的私房套餐。不過因為是露天開放式，沒有室內座位區，建議大家午後陽光小一點的時候再前往喔！
開門見山樹屋咖啡
地址：屏東縣滿州鄉庄內路39-1號
營業時間：10:00–18:00；周一周二公休
電話：0932-841-294
屏東渡假咖啡廳推薦：日日海霧
與有點鹹咖啡一樣位於屏東滿洲的日日海霧，雖然同為海景咖啡廳，卻有著截然不同的風格。日日海霧是台位在日日旅海民宿前方大草原的露營餐車，主要販賣消暑的氣泡飲與冰淇淋。草原上除了有座位區外，還有一叢叢好拍的稻草堆，無論是露營餐車本身、稻草堆還是後方純白風格的民宿，絕對能讓你在這好好地拍出一張張度假美照。
日日海霧
地址：屏東縣滿州鄉興海路33號
營業時間：每日10:00–17:30
電話：0934-176-791
屏東渡假咖啡廳推薦：海上教堂咖啡館
2022新開幕的渡假風咖啡廳「海上教堂」可以說是離海水最近的海景咖啡廳，因為它就位在屏東大鵬灣海平面上。這座鵝黃色的建築在成為咖啡廳前早就已經是網美們的打卡景點了，如今將內部裝潢整修後，更有著歐洲建築般的氣派。這座海上教堂以西班牙風格打造，內部寬敞舒適，最熱門的靠窗位置更能夠直接與海面合影。
海上教堂咖啡館
地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路二段9號
營業時間：13:00–20:30；周二公休
電話：0966-883-827
屏東渡假咖啡廳推薦：月牙桐海景咖啡廳
位在屏東恆春的月牙桐海景咖啡廳，門面低調不起眼，走進裡頭卻是另一番美景，更有著面海的天空門，與玻璃球型吊椅，讓你拍出如夢似幻的渡假美照。月牙桐海景咖啡廳除了有消暑飲品外，更有燉飯、義大利麵等正餐選擇，傍晚時分來這一邊欣賞晚霞一邊享受美食再適合不過了！
月牙桐海景咖啡廳
地址：屏東縣恆春鎮山海里紅柴路2-9號
營業時間：周一至周六09:30–19:00；週日10:00–19:00
電話：0985-406-888
屏東渡假咖啡廳推薦：茉莉灣海洋Cafe
枋山的屏鵝公路一帶因為面海，有著許多渡假風海景咖啡廳，茉莉灣海洋Cafe就是其中之一。純白色系加上落地窗的設計，來到茉莉灣，除了可以待在室內舒適吹冷氣賞海景，但更推薦來到戶外座位區喔！除了可以更接近大海外，這裡還有超好拍的透明吊椅與鞦韆等造景，以及峇里島風的發呆亭，可以讓你待在上頭吹吹海風發發呆。
茉莉灣海洋Cafe
地址：屏東縣枋山鄉中山路三段61-2號
營業時間：每日09:00–20:00
電話：08-8761220
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