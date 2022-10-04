章魚燒神店！IG超好評「ONE-R丸仔章魚燒」，必點章魚燒界精品「松露白醬章魚燒」，為了它直奔高雄都值得
高級奢華版松露章魚燒！聽說這家章魚燒有一種魔力，一種讓人為了吃特地衝高雄的魔力！老闆熱衷於章魚燒，一做就做了17年，這吃的不僅僅是章魚燒，也是老闆對章魚燒滿滿的熱愛。
太狂了！這家位於高雄苓雅的「ONE-R丸仔章魚燒」實踐了松露與章魚燒的組合「松露白醬章魚燒」，濃郁的松露香氣與飽滿的章魚燒，一口咬下便能吃出它的真材實料，讓部落客默默超真心推薦，還為了吃它直衝高雄！也有其他網友紛紛留言大讚「這家真的超強」、「這家真的推爆」、「章魚燒神店」。
不只有「松露白醬章魚燒」，店家還有黑嚕嚕「墨魚明太子章魚燒」等口味可以選擇，也可以搭配南部特有「小肉豆」，組成一份高貴不貴的小點心。
ONE-R《丸仔章魚燒》
地址：高雄市苓雅區林森二路48號營業時間：15:00-20:00或完售（公休日請至店家IG查詢）
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