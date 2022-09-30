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爆量干貝足足56顆！ 超浮誇「貝受矚目」意麵+鮭魚卵 微爆漿海味啵啵口感，料多滿到看不見麵

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@tainanxian_food、IG@amos0716授權
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密集恐懼症慎入！ 為你帶來台南新發超狂美食爆量干貝麵，由台南著名的連鎖複合式餐飲「金三益健康茶飲」推出的浮誇新品「貝受矚目意麵」，內有56顆真干貝，海味滿分、超狂爆量的干貝覆蓋一層，加點一份鮭魚卵，視覺感瞬間爆表！

圖／IG@tainanxian_food授權
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台南美食界傳言「不浮誇就不叫金三益」，先前以天使紅蝦仁＋鮮蚵＋鮭魚卵的海量系美食攻佔味蕾，最新推出這碗讓你看不出到底是在吃干貝還是吃意麵的全新「貝受矚目意麵」，一端上桌56顆干貝鋪好鋪滿，果然是瞬間備受矚目！一顆顆干貝吃起來鮮甜有嚼勁，真沒想到光吃干貝就能吃飽，推薦還能加價換購蟹黃湯頭與鮭魚卵，吃起來更是加分。

圖／IG@amos0716授權
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貝受矚目乾拌意麵有滿滿56顆鮮甜干貝，超誠意的一碗只要200元，額外加鮭魚卵50元、更換蟹黃湯頭加20元，推薦大家再加鮭魚卵與鮮味蟹黃湯，邪惡指數瞬間爆表，店內還有其他招牌海鮮意麵，揪團一起交換品嚐超鮮美味的多種選擇，一次滿足對極致海味的想像！

圖／IG@amos0716授權
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金三益健康茶飲

林森店總店：台南市北區林森路三段185號 Tel:06-2084915

成功店：台南市中西區成功路541號 Tel:063587833

新營健康店：台南市新營區健康路16號 Tel:06-6353737/0989933766

台中一中店：台中市北區育才北路3號 Tel:04-22258886

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鮭魚 台南美食

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