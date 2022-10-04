一袋抵7杯！ 初韻超浮誇「豪飲袋」再版5公升裝 熱銷榜「好韻紅」激似「血尿」再爆話題

繼中秋節推出像「尿袋飲」的10公升「豪引版四季春」引發熱議！ 夢幻系手搖「初韻」超狂再推出縮小版的5公升「好韻豪飲袋」，雙口味選擇，售價199元，即日起正式於全台門市開賣。

圖／初韻提供

初韻於今年度中秋時節推出「豪飲版四季春」讓人笑噴「好像尿袋」，這回再度挑戰市場最浮誇飲品推出了縮小版的「好韻豪飲袋」，除了單品茶的排行版冠軍-四季春、再加碼銷售排行榜上有名的好韻紅，5公升大小、雙口味可選、總容量超過７杯以上，趕搭雙十連假，讓大家出遊攜帶提著走更方便！

圖／初韻提供

先前買到豪飲版四季春的消費者紛紛表示「好大袋，喝都喝不完」、「太小看10公升的容量」，這回將尺寸縮小再度引爆話題「更像尿袋了」，有人說就像是「水喝太少的病患」、甚至有人說「好韻紅，根本是血尿」。

另外，初韻鎮店之寶「亂七八糟」，以「靈魂椰奶」作為基底，搭配上「芋圓、地瓜圓、芋泥、西米露、布丁」最後加入脆口「西瓜」，本月再度成為銷售量驚人商品，平均每月熱銷超過6萬杯，成為咀嚼系飲品首選，每一口都充滿驚奇！

圖／初韻提供

好韻豪飲袋

地點：全台門市均有販售

內容：5公升好韻豪飲袋－四季春(無糖去冰)；好韻紅(半糖/無糖 去冰)

售價：均一價199元

僅提供現場門市販售，並不得使用優惠券及任何形式之環保杯，恕無法使用任何外送形式。

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