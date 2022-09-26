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手搖界台日混血！迷客夏秋季新品「一抹青、白玉町」 抹茶與穀物創意新組合 喝新品再把聯名車款騎回家
迷客夏2022秋季新品快報！迷客夏將於9/28全新推出「日式mix台灣道地風味茶飲」，透過創意新喝法重新詮釋抹茶風味，還為歡慶品牌週年，跨界與「宏佳騰智慧電車」合作推出奶茶色Ai-4 Ever，至迷客夏消費就有機會直接騎回家！
本次迷客夏推出兩款新品「一抹青」及「白玉町」，多層次清爽「一抹青」選用十穀美人抹茶結合台灣原片青茶，濃郁堅果穀米香氣撲鼻而來，尾韻帶有青茶清甜滋味，加入Q彈綠茶凍，再擠上特選香醇鮮奶油與脆口爆米香，原來抹茶與穀物這麼搭！
用喝的茶品甜點「白玉町」，融合迷客夏自家綠光鮮奶及十穀美人抹茶，醇濃奶香與濃郁堅果碰撞，配上酥脆米香及嚼勁十足的白玉珍珠，邊喝邊吃甜點，方便又有創意。
天天喝SHA有感 抽獎試手氣
凡於9/28至10/18活動期間至迷客夏全台門市單筆消費任兩杯L杯飲品，即贈抽獎券乙張。張張有獎，包含迷客夏明星飲品免費兌換券、飲品折價券及宏佳騰智慧電車加碼多重購車禮，還有機會把跨界聯名「Ai-4 Ever新色-奶茶色」騎回家，隨抽隨中，喝手搖還能試手氣！
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