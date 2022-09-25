麥當勞爆款！甜蜜出擊「可可卡士達派、芋泥麻糬旋風」，還有名字很長但濃郁加倍的新款吉士堡

秋意濃！中國麥當勞九月新品上市，光看就讓人嘴饞，難怪成為小紅書爆款，沒想到麥當勞新品有「這些」，現在跟著UDN小編一起一探究竟吧！

圖／取自中國麥當勞官方小紅書

中國麥當勞推出的九月新品包含「濃濃高達起司雙層牛肉吉士堡」、「脆脆奶思三角派」及芋泥風味甜品系列「芋泥麻糬風味麥旋風」及「芋泥珍珠奶茶」。「濃濃高達起司雙層牛肉吉士堡」雖然名字很長，但一目瞭然，是白色高達起司片與蒙特利傑克乳酪醬的雙重組合，奶香味中帶著淡淡乳酸味，風味層次再升級！

圖／取自中國麥當勞官方小紅書

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甜蜜來襲的「脆脆奶思三角派」，外層為可可風味的法式千層酥皮，包裹著混和餅乾碎的奶油味卡士達，流心的口感沒有人可以抗拒！而芋泥控必吃爆的「芋泥麻糬風味麥旋風」則是在濃郁霜淇淋上淋上香芋醬，再搭配軟糯Q彈的麻糬，堪稱為冰品界的神仙組合，想喝飲料也有「芋泥珍珠奶茶」可以選擇，經典珍奶基底，加入香濃芋泥，香甜與濃郁交織，太絕了！

圖／取自中國麥當勞官方小紅書

圖／取自麥當勞中國官方微博

圖／取自中國麥當勞官方小紅書

圖／取自麥當勞中國官方微博

圖／取自中國麥當勞官方小紅書

圖／取自麥當勞中國官方微博

此外，還有超夯品項「鱈魚金磚」酥脆回歸，外皮酥脆，咔滋一口便能吃到多汁的深海鱈魚，又香又脆，一個接著一個。

圖／取自中國麥當勞官方小紅書

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