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麥當勞上新了？回憶1980年代的復古滋味 雞蛋沙拉配多汁牛肉 為什麼只有韓國吃得到 台灣敲碗求同款

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自IG@mukit_list、韓國麥當勞官方網站
圖／取自IG@mukit_list韓國麥當勞官方網站

麥當勞出新品了？原來是韓國的麥當勞推出話題新品「88 Seoul Beef Burger」，新品一推出就在IG上引起許多人嘗鮮討論，真的吃一口就能回到1988嗎？

圖／取自韓國麥當勞官方網站
圖／取自韓國麥當勞官方網站

韓國的麥當勞新品「88 Seoul Beef Burger」，在漢堡麵包中夾入以雞蛋、生菜等切細混合成的雞蛋沙拉，以及肉汁飽滿的牛肉肉餅，這個組合怎麼可能不好吃！雞蛋沙拉香氣四溢、順滑可口，牛肉軟嫩多汁，連外層的麵包都不馬虎，在麵包上頭撒上炸肉餅的炸渣增加酥脆口感，一口下去，真的忍不住了！好想知道韓國1988的味道是什麼呀！台灣麥當勞真的不考慮也出個台灣1988限定漢堡嗎？

圖／取自韓國麥當勞官方網站
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圖／取自韓國麥當勞官方網站
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圖／取自IG@mukit_list
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麥當勞 雞蛋沙拉 牛肉 漢堡 韓國美食

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