「麻辣巧克力脆片堡」超吸睛！KAMIKAMI BURGER進軍台南 限量開賣麻辣系列 加碼推喜甜的台南人漢堡

甜的漢堡」超吸睛！由知名YouTuber 阿神打造的全新漢堡品牌「KAMIKAMI BURGER」正式宣布進軍台南囉，還加碼台南門市才吃得到「麻辣巧克力脆片堡」限定時間數量，快把握吃一波吧！

圖／KAMIKAMI BURGER提供

KAMIKAMI BURGER 是由將近擁有300萬訂閱的YouTuber「阿神」創辦打造而成，主打各式超越經典與一般口味的漢堡，從獵奇再到創意，像是曾掀起話題的麻辣鍋堡，非常吸睛。這回正式宣告進軍台南囉，在安平，南台、育樂與南門都可以看到它的蹤影，還加碼推出符合台南「嗜甜」的限訂「麻辣甜心系列漢堡」，即日起至9月11日在上述四店才吃得到喔！

圖／KAMIKAMI BURGER提供

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此系列共有兩款口味。首推「麻辣巧克力脆片堡」，直接放上經典義美巧克力酥片，配上特製的辣醬與多汁肉排，多層次直搗味蕾，絕對必嚐鮮。另外第二款則是「麻辣蟻人專屬堡」，除了保有原本的辣醬與肉排外，會在肉排上灑上厚厚的砂糖，吃起來除了獵奇外，還真的很好吃，歡迎挑戰看看！現在活動期間，只由於台南任一店訂餐，就能免費獲得KAMI專屬限量的貼紙喔。餐點可選擇套餐或單點，快揪團朋友一起吃吃看吧！

圖／KAMIKAMI BURGER提供

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