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麥當勞優惠快收！不限次數「雞塊、那堤買1送1」、「大麥克免費吃」10月底前捐血就送
麥當勞優惠快收！即日起推出「10塊麥克雞塊、那堤買一送一」以及「大麥克免費吃」超值優惠。麥當勞和「台灣血液基金會」展開熱血行動，10月底前只要捐血就贈送「大麥克貴賓券」，而即日起至9/27，只要輸入序號還能享有「麥當勞歡樂送」專屬優惠「10塊麥克鷄塊」買一送一。麥當勞粉絲快捲起袖子捐血去！
台灣麥當勞從去年開始和「台灣血液基金會」聯手打造「麥當勞熱血專案」，只要捐血就送大麥克，而這次更主動前進校園，預計於 9/15至10/31，在全台120所校園展開熱血巡迴，北中南都有。只要至指定校園捐血250cc，就能獲得大麥克貴賓券一張，「熱血專案」貴賓券使用期限至12/15止。
麥當勞「麥當勞歡樂送」也有買一送一優惠，即日起至9/27，只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，在購物車優惠碼的地方輸入優惠碼「FREE」，就可享有超值的「10塊麥克雞塊」或「中杯經典那堤」（二擇一）產品買一送一優惠。
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